Ledőlt a bálvány? Egyetlen nap alatt omlott össze Magyar Péter tévedhetetlenségének mítosza

Kornis tökéletesen leképezi annak az Orbán-ellenes baloldali-liberális, magát mindenekfölé helyező értelmiséginek a típusát, amely az elmúlt két évben gyakorlatilag istenként imádja a Tisza-vezért. Ennek az imádásnak a központi eleme, hogy az égvilágon semmilyen minimális kritikát sem mertek/tudtak/akartak megfogalmazni a bálványuk irányába. Ez a kör volt korábban, amely felemelte a balliberális kormányokat, és mindent elkövetett annak érdekében, hogy a szuverenista jobboldal soha ne kerüljön a hatalom közelébe. Ha pedig hatalmon volt, akkor minél előbb távozzon onnan!

2024 késő telére mérhetetlen mennyiségű frusztrációval telítődött az úgynevezett ellenzéki értelmiségi tábor.

A négy kétharmados Fidesz-győzelem a parlamenti voksolásokon, valamint az európai parlamenti és önkormányzati választásokon aratott jobboldali sikerek nagyon mély intellektuális szintre lökték az egykori nagy megmondókat. Ez a társaság Magyar Péter „fényre érkezésével” azonnal új esélyt látott, és azt azonnal kíméletlenül megragadta.