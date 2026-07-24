Be kellett zárni a népszerű strandot, hömpölyög át a fekália Romániából

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A szennyezés több fürdőhelyet is érint.
Elrendelte a népegészsegügyi hatóság a gyulai Városerdei Szabadstrand üzemeltetésének szüneteltetését. Az indoklás szerint ugyanis fertőző szennyezés (fekália) érkezett a folyón Románia felől. Minderről Görgényi Ernő polgármester számolt be saját közösségi oldalán. Mint írta:
a városerdei szabadstrandon tilos fürdeni a rendelkezés visszavonásáig.
A Békés Vármegyei Kormányhivatal döntése értelmében a fürdőhely újbóli üzemeltetése és a fürdőzés ismételt megkezdése csak kétszeresen megerősített negatív minősítésű minta esetében kezdhető csak meg, továbbá, amennyiben a víz minőségében bármilyen változás áll be, azt azonnal jelezni kell a hatóság felé.
A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a szanazugi strand nem Gyula város területén van, ezért nem kapott róla határozatot, de úgy értesült, hogy
a szanazugi szabadstrandra is vonatkozik a fürdési tilalom.
Nyitókép: Gyulai Hírlap