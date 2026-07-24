Be kellett zárni a népszerű strandot, hömpölyög át a fekália Romániából

Elrendelte a népegészsegügyi hatóság a gyulai Városerdei Szabadstrand üzemeltetésének szüneteltetését. Az indoklás szerint ugyanis fertőző szennyezés (fekália) érkezett a folyón Románia felől. Minderről Görgényi Ernő polgármester számolt be saját közösségi oldalán. Mint írta:

a városerdei szabadstrandon tilos fürdeni a rendelkezés visszavonásáig.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal döntése értelmében a fürdőhely újbóli üzemeltetése és a fürdőzés ismételt megkezdése csak kétszeresen megerősített negatív minősítésű minta esetében kezdhető csak meg, továbbá, amennyiben a víz minőségében bármilyen változás áll be, azt azonnal jelezni kell a hatóság felé.