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gyula békés vármegyei kormányhivatal városerdei szabadstrand szennyezés fekália románia

Be kellett zárni a népszerű strandot, hömpölyög át a fekália Romániából

2026. július 24. 09:05

A szennyezés több fürdőhelyet is érint.

2026. július 24. 09:05
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Elrendelte a népegészsegügyi hatóság a gyulai Városerdei Szabadstrand üzemeltetésének szüneteltetését. Az indoklás szerint ugyanis fertőző szennyezés (fekália) érkezett a folyón Románia felől. Minderről Görgényi Ernő polgármester számolt be saját közösségi oldalán. Mint írta:

a városerdei szabadstrandon tilos fürdeni a rendelkezés visszavonásáig. 

A Békés Vármegyei Kormányhivatal döntése értelmében a fürdőhely újbóli üzemeltetése és a fürdőzés ismételt megkezdése csak kétszeresen megerősített negatív minősítésű minta esetében kezdhető csak meg, továbbá, amennyiben a víz minőségében bármilyen változás áll be, azt azonnal jelezni kell a hatóság felé.

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A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a szanazugi strand nem Gyula város területén van, ezért nem kapott róla határozatot, de úgy értesült, hogy

 a szanazugi szabadstrandra is vonatkozik a fürdési tilalom. 

Nyitókép: Gyulai Hírlap

 

 

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
Welszibard
2026. július 24. 10:08
A romániai eredet okáról semmi hír? Ott nincsenek felelősök? A Tisza külügyminisztere bekérette már a román külügyminisztert és átadta a jegyzéket neki és a Pfizerkorrupt brüsszeli vezetőknek, Ursulának?
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1
0
salátás
2026. július 24. 10:02
románok. mire számított bárki?
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2
0
nemecsekerno-007-01
2026. július 24. 09:53
Ugyan lépjünk már túl Trianonon. Ugye, libbsik?!?!
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2
0
elmedoki
2026. július 24. 09:46
Lehet, hogy lilipöti ebben mosta ki a nadrágját?
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4
0
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