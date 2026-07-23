Ft
Ft
26°C
15°C
Ft
Ft
26°C
15°C
07. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
úriember tisza parlament férfi

Üdv a klubban, Péter!

2026. július 23. 09:41

Olvasom, hogy egy férfi - úriembernek nem nevezném, az nem tesz ilyet - leköpött az utcán. Velem is megtörtént. Fényes nappal, a Parlament előtt.

2026. július 23. 09:41
null
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Facebook

„Üdv a klubban, Péter! 

Olvasom, hogy egy férfi – úriembernek nem nevezném, az nem tesz ilyet – leköpött az utcán. Velem is megtörtént. Fényes nappal, a Parlament előtt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Posztodban fideszes felbújtókról beszélsz. Felhívnám a figyelmed! Nem az én frakciótársam k*va anyázta le a Te képviselődet. Nem az én frakciótársaim tesznek vállalhatatlan megjegyzéseket a tiszás képviselőhölgyek megjelenésére, minősítik anyaságukat. Nem mi harsogjuk látástól vakulásig, hogy mindenki, aki Tisza soraiban ül maffiózó, tróger, bűnöző, hogy börtönben a helyük! 

Ezekkel nincs probléma ugye?! Belefér a működő és emberséges ország képébe?! Elmondom, egyik sem fér bele! A különbség az, hogy nem mi vagyunk azok, akik gyűlöletre biztatnak. Te, Ti teszitek ezt minden nap. Úriember ilyet sem csinál.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ben2
2026. július 23. 13:29
Ők Schrödinger Tiszások. Egyszerre léteznek az acsargó kisnyilas és az értelmiségi áldozat szerepben, és csak az adott szituációban lépnek ki a szuperpozícióból az aktuális érdekeiknek megfelelően.
Válasz erre
1
0
bagoly-29
2026. július 23. 13:16
Borsó a falra....lepereg!
Válasz erre
0
0
logoff-mihaly
2026. július 23. 12:54
Nem érti a selyemmajmocska a kritikát. Pedig a saját nyelvén szóltak hozzá. A Rákosinak áll. minden nap leszarták a sírját. Na!
Válasz erre
1
1
pugacsov-0
2026. július 23. 12:32
Ugyan, Macron egy tinédzsertől és a feleségétől is kapott egy nagy pofont !
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!