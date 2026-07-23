Posztodban fideszes felbújtókról beszélsz. Felhívnám a figyelmed! Nem az én frakciótársam k*va anyázta le a Te képviselődet. Nem az én frakciótársaim tesznek vállalhatatlan megjegyzéseket a tiszás képviselőhölgyek megjelenésére, minősítik anyaságukat. Nem mi harsogjuk látástól vakulásig, hogy mindenki, aki Tisza soraiban ül maffiózó, tróger, bűnöző, hogy börtönben a helyük!