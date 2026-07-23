Felvételen, ahogy leköpik Magyar Pétert
A miniszterelnök jelezte, nem tesz feljelentést.
Olvasom, hogy egy férfi - úriembernek nem nevezném, az nem tesz ilyet - leköpött az utcán. Velem is megtörtént. Fényes nappal, a Parlament előtt.
„Üdv a klubban, Péter!
Olvasom, hogy egy férfi – úriembernek nem nevezném, az nem tesz ilyet – leköpött az utcán. Velem is megtörtént. Fényes nappal, a Parlament előtt.
Posztodban fideszes felbújtókról beszélsz. Felhívnám a figyelmed! Nem az én frakciótársam k*va anyázta le a Te képviselődet. Nem az én frakciótársaim tesznek vállalhatatlan megjegyzéseket a tiszás képviselőhölgyek megjelenésére, minősítik anyaságukat. Nem mi harsogjuk látástól vakulásig, hogy mindenki, aki Tisza soraiban ül maffiózó, tróger, bűnöző, hogy börtönben a helyük!
Ezekkel nincs probléma ugye?! Belefér a működő és emberséges ország képébe?! Elmondom, egyik sem fér bele! A különbség az, hogy nem mi vagyunk azok, akik gyűlöletre biztatnak. Te, Ti teszitek ezt minden nap. Úriember ilyet sem csinál.”
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A miniszterelnök jelezte, nem tesz feljelentést.
Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala