„Sötét idők várnak hazánkra” –leköpték és lek*rvázták Szentkirályi Alexandrát

2026. május 13. 19:15

„Nem ez volt az első eset a választás óta” – fogalmazott a fideszes politikus.

2026. május 13. 19:15
null

Szentkirályi Alexandra szerdán a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy leköpték és méltatlan módon szóltak hozzá, miután kilépett az Országházból.

Ma ugyanakkor, amikor elhagytam az Országházat, ötven méter alatt kaptam egy köpést és egy öblös »kurv@« felkiáltást. Nem az első ilyen eset volt a választás óta.

Az elmúlt 16 évet a közéletben töltöttem és azt bátran állíthatom, hogy ilyen nyílt, utcai verbális erőszak egyáltalán nem volt jellemző, puszta politika véleménykülönbség miatt” – állapította meg a fideszes politikus.

Egyelőre minden jel arra utal, hogy sötét idők várnak hazánkra,

ahol a szabadság szózata hamar önkénnyé léphet át és a kormány által ellenségnek bélyegzettek csak úgy lehetnek biztonságban, ha összefogunk és összetartunk. Magyarországnak békére és megnyugvásra van szüksége. Ha Magyar Péter ezeket a szavakat komolyan is gondolta és nemcsak a kamerának mondta, akkor arra kérem tegyen is érte és fogadtassa el érzelmektől fűtött híveivel, hogy mindannyian magyarok vagyunk és Magyarország mindannyiunk közös otthona. Én eszerint fogom folytatni a munkát, ha leköpnek, ha lekurv@znak, akkor is” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

 

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. május 13. 19:31
Ukrán peti elhozta azt az eröszakot amit cssládjával múvelt.Nem szabad hagyni mert kezd eluralkodni. Ha nem fejezik be véres tánc lesz mert nem hagyjuk hogy ez a pszhihésen beteg ember mindenkit lealázzon.Úgyhogy csöcselék leállni
Bitrex®
2026. május 13. 19:30
Orgovány 2.0 érik a tiszásoknak.
Galerida
2026. május 13. 19:29
Az egyszerű talpasok megpróbálnak felkapaszkodni Péter színvonalára....
nanemane-0
2026. május 13. 19:27
Ezért bukott meg a Fidesz. Nem állt ki a sajátjai mellett. Évekig harcoltak a Fideszért ezek meg szopathatták őket kedvükre. A Tiszásoknak mindent szabad volt, nekik semmit. Mert példát kell mutatni! Hát most cumimaci.
