„Sötét idők várnak hazánkra” –leköpték és lek*rvázták Szentkirályi Alexandrát

„Nem ez volt az első eset a választás óta” – fogalmazott a fideszes politikus.
Szentkirályi Alexandra szerdán a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy leköpték és méltatlan módon szóltak hozzá, miután kilépett az Országházból.
Ma ugyanakkor, amikor elhagytam az Országházat, ötven méter alatt kaptam egy köpést és egy öblös »kurv@« felkiáltást. Nem az első ilyen eset volt a választás óta.
Az elmúlt 16 évet a közéletben töltöttem és azt bátran állíthatom, hogy ilyen nyílt, utcai verbális erőszak egyáltalán nem volt jellemző, puszta politika véleménykülönbség miatt” – állapította meg a fideszes politikus.
Egyelőre minden jel arra utal, hogy sötét idők várnak hazánkra,
ahol a szabadság szózata hamar önkénnyé léphet át és a kormány által ellenségnek bélyegzettek csak úgy lehetnek biztonságban, ha összefogunk és összetartunk. Magyarországnak békére és megnyugvásra van szüksége. Ha Magyar Péter ezeket a szavakat komolyan is gondolta és nemcsak a kamerának mondta, akkor arra kérem tegyen is érte és fogadtassa el érzelmektől fűtött híveivel, hogy mindannyian magyarok vagyunk és Magyarország mindannyiunk közös otthona. Én eszerint fogom folytatni a munkát, ha leköpnek, ha lekurv@znak, akkor is” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.
Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala