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magyar válogatott magyar rendőrség Szoboszlai Dominik

Így nézne ki Szoboszlai egyenruhában – a rendőrség is üzent a válogatott sztárjának

2026. június 02. 20:44

A Magyar Rendőrség egyenruhába öltöztette a Liverpool sztárját. Szoboszlai Dominik különleges viseletét nem hagyták szó nélkül a szurkolók.

2026. június 02. 20:44
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Szoboszlai Dominik egészen különleges öltözetben érkezett meg hétfőn a magyar labdarúgó-válogatott összetartására Telkibe. A Liverpool középpályása egy kék inget, egy csaknem 500 ezer forintba kerülő fehér nadrágot és egy hasonlóan értékes fekete cipőt viselt. A ruházat – ahogyan arra számítani is lehetett – nem mindenkinek nyerte el a tetszését, Szoboszlai a közösségi médiában kapott hideget-meleget a kommentelőktől a megjelenése miatt.

 

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A válogatott csapatkapitányának kedden a Magyar Rendőrség is üzent, mégpedig oly módon, hogy a technológia segítségével egyenruhába öltöztette a futballistát.

Kedves Szoboszlai Dominik! Ha a visszavonulásod után gondolkoznál, segítünk: így állna az egyenruha

– olvasható a szerv Facebook-oldalának bejegyzésében, amely már több mint 23 ezer lájkot kapott.

 

  • „Ami az első képen rajta van, az amúgy bűncselekmény” – viccelődött a poszt alatt egy olvasó. 
  • „Érdemes elgondolkodni az ajánlaton, az egyenruha tényleg jobban állna” – írta egy másik. 
  • „Körözitek már azért a szettért?” – kérdezte tréfásan egy harmadik. 
  • „Egyenruhában nem látszana a bokalánc” – jegyezte meg egy negyedik.

Szoboszlai a magyar válogatott mezében pénteken Finnország, majd jövő kedden Kazahsztán ellen léphet pályára felkészülési mérkőzésen.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

 

Összesen 1 komment

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2026. június 02. 21:22 Szerkesztve
Hagyjátok már béken Dominikot! Nem politikai eszköz. Szuper és egyedi vagy Dom!
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