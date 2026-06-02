Így nézne ki Szoboszlai egyenruhában – a rendőrség is üzent a válogatott sztárjának

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A Magyar Rendőrség egyenruhába öltöztette a Liverpool sztárját. Szoboszlai Dominik különleges viseletét nem hagyták szó nélkül a szurkolók.
Szoboszlai Dominik egészen különleges öltözetben érkezett meg hétfőn a magyar labdarúgó-válogatott összetartására Telkibe. A Liverpool középpályása egy kék inget, egy csaknem 500 ezer forintba kerülő fehér nadrágot és egy hasonlóan értékes fekete cipőt viselt. A ruházat – ahogyan arra számítani is lehetett – nem mindenkinek nyerte el a tetszését, Szoboszlai a közösségi médiában kapott hideget-meleget a kommentelőktől a megjelenése miatt.
A válogatott csapatkapitányának kedden a Magyar Rendőrség is üzent, mégpedig oly módon, hogy a technológia segítségével egyenruhába öltöztette a futballistát.
Kedves Szoboszlai Dominik! Ha a visszavonulásod után gondolkoznál, segítünk: így állna az egyenruha
– olvasható a szerv Facebook-oldalának bejegyzésében, amely már több mint 23 ezer lájkot kapott.
Szoboszlai a magyar válogatott mezében pénteken Finnország, majd jövő kedden Kazahsztán ellen léphet pályára felkészülési mérkőzésen.
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor