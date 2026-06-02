Így nézne ki Szoboszlai egyenruhában – a rendőrség is üzent a válogatott sztárjának

A válogatott csapatkapitányának kedden a Magyar Rendőrség is üzent, mégpedig oly módon, hogy a technológia segítségével egyenruhába öltöztette a futballistát.

Kedves Szoboszlai Dominik! Ha a visszavonulásod után gondolkoznál, segítünk: így állna az egyenruha

– olvasható a szerv Facebook-oldalának bejegyzésében, amely már több mint 23 ezer lájkot kapott.