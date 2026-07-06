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interpol europol magyar rendőrség emberkereskedelem

Nemzetközi akció csapott le az emberkereskedőkre: tizenöt gyanúsítottat fogtak el Magyarországon

2026. július 06. 17:29

Több mint ötezer embert ellenőriztek a hatóságok a nemzetközi akció során Magyarországon. Tizenöt embert gyanúsítottak meg emberkereskedelemmel, hét áldozatot azonosítottak.

2026. július 06. 17:29
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A magyar rendőrség tizenöt embert fogott el és gyanúsított meg az emberkereskedelem felszámolására szervezett egyhetes nemzetközi akcióban – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu oldalon hétfőn. A műveletsorozatban 59 ország és négy nemzetközi szervezet (Europol, Frontex, Interpol, Ameripol) vett részt.

Az EMPACT (Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetések Ellen) égisze alatt június 8. és 12. között, immár negyedszer végrehajtott akció kifejezetten a szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére, valamint az ehhez kapcsolódó bűnesetek felfedésére fókuszált. Idén az európai országok mellett aktív szerepet vállaltak latin-amerikai államok rendvédelmi hatóságai is.

Az Europol hétfői tájékoztatása szerint összesen több mint ezer embert állítottak elő.

Magyarországon az akciót az elmúlt évekhez hasonlóan a KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztályának Emberkereskedelem Elleni Osztálya fogta össze, de abban a rendőri szervek mellett több intézmény és hivatal is részt vett.

A magyar rendőrség közlése szerint az akcióban 5103 embert, 1847 járművet, 673 helyszínt (szolgáltató szektor üzlethelyiségeit, szórakozóhelyeket, magánlakásokat, masszázsszalonokat, mezőgazdasági, illetve közterületeket, vállalkozásokat, határátkelőket) és 4565 okmányt ellenőriztek.

A tizenöt magyar gyanúsított közül tizenkettő ellen szexuális célú,

kettővel szemben munkacélú, egy ellen pedig koldultatás céljából elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntett gyanúja miatt indult eljárás.

Az akció során hét áldozatot azonosítottak: három szexuális célú kizsákmányolás sértettje (közülük kettő kiskorú), míg négy kényszermunka sértettje.

(MTI) 

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 14 komment

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Sorrend:
harmadik-kokrowatz
2026. július 06. 18:59
@analysator te szerencsétlen hülye, ha emberkereskedők helyett embercsempészeket engedtek szabadon, az rendben van?
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0
2
analysator
2026. július 06. 18:53
Ezekhez a teljesen agyroggyant tiszásokhoz nem érdemes szólni. Azt sem értik, amit olvasnak. Embercsempészek és emberkereskedők ezeknek ugyanazok. Ami elborzasztó, hogy ezek mind szavazhattak, ezekkel a minimális értelmi képességekkel.
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2
0
fernandvix
2026. július 06. 18:38
Szerintemharmadik-kokrowatz 2026. július 06. 18:23 Miért eddig milyen emberkereskedők lettek szabadon engedve? Igen. Az Orbán kormány szabadon engedte őket.
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0
6
harmadik-kokrowatz
2026. július 06. 18:08
gondolom ezek már nem leszek szabadon engedve.
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3
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