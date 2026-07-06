Nemzetközi akció csapott le az emberkereskedőkre: tizenöt gyanúsítottat fogtak el Magyarországon

A magyar rendőrség tizenöt embert fogott el és gyanúsított meg az emberkereskedelem felszámolására szervezett egyhetes nemzetközi akcióban – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu oldalon hétfőn. A műveletsorozatban 59 ország és négy nemzetközi szervezet (Europol, Frontex, Interpol, Ameripol) vett részt.

Az EMPACT (Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetések Ellen) égisze alatt június 8. és 12. között, immár negyedszer végrehajtott akció kifejezetten a szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére, valamint az ehhez kapcsolódó bűnesetek felfedésére fókuszált. Idén az európai országok mellett aktív szerepet vállaltak latin-amerikai államok rendvédelmi hatóságai is.