Lopakodó birodalom: az Europol hamarosan uniós FBI lehet

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Az Europol felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamokat bűnügyi nyomozásokra ösztönözze.
Az Európai Bizottság próbálja elhessegetni a vádakat, hogy „uniós FBI-t” hozna létre, miután javaslatot tett az Európai Unió hágai székhelyű rendőri szervezete, az Europol megerősítésére – írta az EU Observer.
Magnus Brunner, az EU belügyi biztosa csütörtökön az európai törvényhozók előtt elmondta, hogy az ügynökségnek nem lesz saját nyomozási hatásköre.
A héten benyújtott törvényjavaslat azonban – amely az elmúlt hat év harmadik, az Europolról szóló javaslata – lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy az EU-tagállamoktól nyomozás indítását követelje.
Ha azok ezt megtagadják, indokolniuk kell a döntésüket. A törvényjavaslat 11. cikke lehetővé teszi az ügynökség vezetőségének, hogy a tagállamoktól büntetőjogi nyomozás indítását kérje. A tagállamok fővárosainak ezt követően a kérést elsőbbségi ügyként és haladéktalanul meg kell vizsgálniuk. Válaszadásra egy hónap áll rendelkezésükre.
„Ez nem egy kis lépés a nyomozások átvétele felé?”
– kérdezte Birgit Sippel német szocialista európai parlamenti képviselő. „És mi van, ha az Europol továbbra is úgy véli, hogy ez sürgős fontosságú, de a tagállamok valamilyen indokkal elutasítják? Hogyan kezeljük egy esetleges konfliktust?” – tette hozzá.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
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