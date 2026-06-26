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fbi magnus brunner európai unió europol eu európai bizottság

Lopakodó birodalom: az Europol hamarosan uniós FBI lehet

2026. június 26. 09:54

Az Europol felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamokat bűnügyi nyomozásokra ösztönözze.

2026. június 26. 09:54
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Az Európai Bizottság próbálja elhessegetni a vádakat, hogy „uniós FBI-t” hozna létre, miután javaslatot tett az Európai Unió hágai székhelyű rendőri szervezete, az Europol megerősítésére – írta az EU Observer. 

Magnus Brunner, az EU belügyi biztosa csütörtökön az európai törvényhozók előtt elmondta, hogy az ügynökségnek nem lesz saját nyomozási hatásköre. 

A héten benyújtott törvényjavaslat azonban – amely az elmúlt hat év harmadik, az Europolról szóló javaslata – lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy az EU-tagállamoktól nyomozás indítását követelje.

 Ha azok ezt megtagadják, indokolniuk kell a döntésüket. A törvényjavaslat 11. cikke lehetővé teszi az ügynökség vezetőségének, hogy a tagállamoktól büntetőjogi nyomozás indítását kérje. A tagállamok fővárosainak ezt követően a kérést elsőbbségi ügyként és haladéktalanul meg kell vizsgálniuk. Válaszadásra egy hónap áll rendelkezésükre.

„Ez nem egy kis lépés a nyomozások átvétele felé?”

 – kérdezte Birgit Sippel német szocialista európai parlamenti képviselő. „És mi van, ha az Europol továbbra is úgy véli, hogy ez sürgős fontosságú, de a tagállamok valamilyen indokkal elutasítják? Hogyan kezeljük egy esetleges konfliktust?” – tette hozzá. 

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

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Összesen 1 komment

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Galerida
2026. június 26. 10:04
Ha komoly a dolog, akkor Ursula és társai már készülnek a kaptárba! De tudjuk.....
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