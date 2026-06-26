Lopakodó birodalom: az Europol hamarosan uniós FBI lehet

Az Európai Bizottság próbálja elhessegetni a vádakat, hogy „uniós FBI-t” hozna létre, miután javaslatot tett az Európai Unió hágai székhelyű rendőri szervezete, az Europol megerősítésére – írta az EU Observer.

Magnus Brunner, az EU belügyi biztosa csütörtökön az európai törvényhozók előtt elmondta, hogy az ügynökségnek nem lesz saját nyomozási hatásköre.