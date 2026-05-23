Magyar és román rendőrök közösen vigyáznak a csíksomlyói zarándokokra

Gyerekeket használnak gyilkosságokra a svéd migránsbandák
A svéd bűnbandák tudatosan használják ki a gyermekeket, mert eddig 15 év alatt nem lehetett őket börtönbüntetéssel sújtani. Szakértőt kérdeztünk.
Magyar rendőrök érkeztek Hargita megyébe, hogy román kollégáikkal közösen segítsék a csíksomlyói pünkösdi búcsú biztosítását. A hétvégén a zarándokok útba igazításában, a közlekedés segítésében és a rendezvény biztonságának fenntartásában vesznek részt.
Magyar rendőrök érkeztek Hargita megyébe, hogy részt vegyenek a csíksomlyói pünkösdi búcsú biztosításában. A Magyar Rendőrség Facebook-oldalán azt írta:
Már hagyomány, hogy a pünkösdi hétvégén román kollégáinkkal közösen teljesítünk szolgálatot. Magyar rendőrök érkeztek Hargita megyébe, hogy részt vegyenek a Csíksomlyói búcsú biztosításában.”
A közlés szerint a hétvége során a magyar rendőrök romániai társaikkal együttműködve segítik a zarándokokat. Feladatuk többek között az útba igazítás, a közlekedés támogatása, valamint a rendezvény biztonságának fenntartása lesz.
A Magyar Rendőrség posztjában úgy fogalmazott:
A közös járőrszolgálatok célja, hogy a több százezres esemény minden résztvevője biztonságban érezze magát.”
A csíksomlyói pünkösdi búcsúra idén is százezreket várnak, a zarándokok közül pedig hagyományosan sokan érkeznek Magyarországról.
Az idei búcsús szentmise 11.30 órakor kezdődött a csíksomlyói nyeregben. A pünkösdi hétvégén emellett több program is várja a Csíksomlyóra és környékére érkező érdeklődőket.
Ezt is ajánljuk a témában
A svéd bűnbandák tudatosan használják ki a gyermekeket, mert eddig 15 év alatt nem lehetett őket börtönbüntetéssel sújtani. Szakértőt kérdeztünk.
Nyitókép: Magyar Rendőrség