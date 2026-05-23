Magyar és román rendőrök közösen vigyáznak a csíksomlyói zarándokokra

Magyar rendőrök érkeztek Hargita megyébe, hogy részt vegyenek a csíksomlyói pünkösdi búcsú biztosításában. A Magyar Rendőrség Facebook-oldalán azt írta:

Már hagyomány, hogy a pünkösdi hétvégén román kollégáinkkal közösen teljesítünk szolgálatot. Magyar rendőrök érkeztek Hargita megyébe, hogy részt vegyenek a Csíksomlyói búcsú biztosításában.”

A közlés szerint a hétvége során a magyar rendőrök romániai társaikkal együttműködve segítik a zarándokokat. Feladatuk többek között az útba igazítás, a közlekedés támogatása, valamint a rendezvény biztonságának fenntartása lesz.