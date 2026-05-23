Ft
Ft
27°C
12°C
Ft
Ft
27°C
12°C
05. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarországról csíksomlyóra magyar rendőrség

Magyar és román rendőrök közösen vigyáznak a csíksomlyói zarándokokra

2026. május 23. 14:57

Magyar rendőrök érkeztek Hargita megyébe, hogy román kollégáikkal közösen segítsék a csíksomlyói pünkösdi búcsú biztosítását. A hétvégén a zarándokok útba igazításában, a közlekedés segítésében és a rendezvény biztonságának fenntartásában vesznek részt.

2026. május 23. 14:57
null

Magyar rendőrök érkeztek Hargita megyébe, hogy részt vegyenek a csíksomlyói pünkösdi búcsú biztosításában. A Magyar Rendőrség Facebook-oldalán azt írta:

 Már hagyomány, hogy a pünkösdi hétvégén román kollégáinkkal közösen teljesítünk szolgálatot. Magyar rendőrök érkeztek Hargita megyébe, hogy részt vegyenek a Csíksomlyói búcsú biztosításában.”

A közlés szerint a hétvége során a magyar rendőrök romániai társaikkal együttműködve segítik a zarándokokat. Feladatuk többek között az útba igazítás, a közlekedés támogatása, valamint a rendezvény biztonságának fenntartása lesz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A Magyar Rendőrség posztjában úgy fogalmazott: 

A közös járőrszolgálatok célja, hogy a több százezres esemény minden résztvevője biztonságban érezze magát.” 

A csíksomlyói pünkösdi búcsúra idén is százezreket várnak, a zarándokok közül pedig hagyományosan sokan érkeznek Magyarországról.

Az idei búcsús szentmise 11.30 órakor kezdődött a csíksomlyói nyeregben. A pünkösdi hétvégén emellett több program is várja a Csíksomlyóra és környékére érkező érdeklődőket. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Rendőrség

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 23. 16:55
Remélem nem tiszás rendőrök...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!