tisza párt orbán anita globsec

Orbán Anita a GLOBSEC konferencián: „A Tisza Pártnak sikerült kiépítenie egy alternatív politikai infrastruktúrát”

2026. május 23. 13:54

Szerinte a választási kampány bebizonyította, hogy a politikai bizalmat nem lehet teljes mértékben kiszervezni a médiának.

2026. május 23. 13:54
„A Tisza Párt győzelme az áprilisi országgyűlési választáson nem csoda, nem egy kampány,vagy egy sikeres jelszó, hanem a hosszútávú és szisztematikus munka, a bizalomépítés és a választókkal való személyes kapcsolat kiépítésének az eredménye” – jelentette ki Orbán Anita, magyar külügyminiszter szombaton Prágában, a Globsec nemzetközi biztonságpolitikai konferencián. 

A miniszter a Magyarország nagy visszatérése című panelbeszélgetésen felszólalva elmondta: a magyarországi választási kampány egyértelműen bebizonyította, hogy a politikai bizalmat nem lehet teljes mértékben kiszervezni a médiának, emberről emberre, településről településre, beszélgetésről beszélgetésre kell felépíteni.

Azt mondta, a Tisza Pártnak sikerült kiépítenie egy alternatív politikai infrastruktúrát egy olyan környezetben, amely az ellenzék számára nagyon egyenlőtlen, előnytelen volt. Választási kampányában a Tisza Párt ezért a hangsúlyt a személyes jelenlétre, a régiókban, városokban falvakban történő ismételt megjelenésre, a helyi jelöltekre, az önkéntesek széles hálózatára és a saját kommunikációs csatornákra helyezte – mutatott rá a magyar politikus.

„Az ellenzék nem kapott teret sem a közmédiában, sem más országos sajtóorgánumban, ezért saját kommunikációt teret kellett kialakítania” – fejtette ki Orbán Anita.

 Elmondta, hogy a Tisza a választások előtt saját újságot jelentetett meg sokmilliós példányszámban, s jelöltjei pedig nagyon aktívak voltak a közösségi hálózatokon, a Tisza Párt elnöke pedig a kampány során települések százait látogatta meg, sőt, több helyet ismételten is felkeresett. 

A magyar diplomácia vezetője emlékeztette a hallgatókat, hogy a Tisza Párt az Országgyűlés 199 mandátumából 141-et szerzett meg, a 106 egyéni választókerületből 96-ban szintén a párt jelöltje került ki győztesen.

A magyar külügyminiszter, aki rövid látogatáson tartózkodik Prágában, szombaton délután kollégájával, Petr Macinka cseh külügyminiszterrel is találkozik. Bemutatkozó látogatásról van szó, sajtótájékoztató a munkaebéd után nincs betervezve – közölte az MTI tudósítójával Karolína Rezková, a cseh külügyi tárca szóvivője.

Képernyőmentés: GLOBSEC/Youtube

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. május 23. 15:00
Megbaszhatja a politikai alternatív struktúráját a Tisza is, ha ettől Mo. nem lesz SIKERESEBB, az állam- és magánvagyonok nem nőnek nagyobb mértékben, a gazdaság és pénzügyeink nem sorolnak a Unió első harmadába, leelőzve a közepes fejlettségűeket ! Szálasi és Rákosi is alternatív politikai struktúrát építettek ki. Ez azt igazolja, hogy erre MINDEN hülye és szélhámos képes. Mégis Szálasi bitón és az ország totális romokban végezte, a rákosi érában pedig totális csődben, és Rákosi nem véletlenül döglött meg száműzetésben, mert itthon halál várt volna rá is. A mostani LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRA előtt is két út áll: a totális országcsőd, vagy az Orbán rendszer gyenge (!) utánzása. Senki nem kergethet álmokat, mert korrupció, hatalmi arrogancia, uram-bátyám összefogások, az uniós pénzek elsikkasztása, a beruházások túlárazása, és a felső, milliárdnálnagyobb vagyonúak 30-ról 40-50 ezer főre növekedése EZUTÁN is folyamatos lesz, ahogyan az orbánék alatt is az volt.
Hangillat
2026. május 23. 14:56
A hazudozással megszerzett valóság alapú bizalom a hajtóerő a másvalóság erkölcsi eluralkodásának.
Ízisz
2026. május 23. 14:56
🧡🇭🇺 "Orbán Anita mögött kőkemény CIA-körök és keményvonalas hidegháborús vonalak állnak! - Taylor Hudak videója magyar felirattal Magyarország új külügyminisztere és miniszterelnök-helyettes a leginkább oroszellenes amerikai „deep state” ideológusok, valamint a CIA, a DARPA és a CFR képviselőinek irányítása alatt szerezte meg tudományos képesítését. Nem csoda, hogy még a NATO helyettes főtitkárának is őt akarták kinevezni. Orbán A. mögött megjelenik a hidegháborús stratéga és a bizarr háttérhatalmi Bohemian Grove szertartás résztvevője, Richard Pipes, valamint a volt CIA-igazgató, James Woolsey, akivel 2007-es PhD-disszertációja kapcsán került kapcsolatba. Taylor Hudak egy videóban tárta fel ezt az eddig rejtett kapcsolati hálót." 👇 https:// m.youtube.com/watch?v=a4w341pGsM4&pp=4gcKEghzdWJzdGFjaw%3D%3D
tapir32
2026. május 23. 14:50
Zselenszkij és rezsimje az ukrán nép ellensége. A korrupt Zselenszkij juntát az ukrán nép érdekében nem szabad támogatni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!