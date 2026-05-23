Orbán Anita a GLOBSEC konferencián: „A Tisza Pártnak sikerült kiépítenie egy alternatív politikai infrastruktúrát”

A magyar diplomácia vezetője emlékeztette a hallgatókat, hogy a Tisza Párt az Országgyűlés 199 mandátumából 141-et szerzett meg, a 106 egyéni választókerületből 96-ban szintén a párt jelöltje került ki győztesen.
A magyar külügyminiszter, aki rövid látogatáson tartózkodik Prágában, szombaton délután kollégájával, Petr Macinka cseh külügyminiszterrel is találkozik. Bemutatkozó látogatásról van szó, sajtótájékoztató a munkaebéd után nincs betervezve – közölte az MTI tudósítójával Karolína Rezková, a cseh külügyi tárca szóvivője.
