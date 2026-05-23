Ft
Ft
27°C
12°C
Ft
Ft
27°C
12°C
05. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
németországban migráció milliárd euró költség

A német állam eurómilliárdokat költ a migránsokra, de a valódi számla ennél is magasabb lehet

2026. május 23. 11:06

A tömeges migráció költségei Németországban nem merülnek ki a hivatalos költségvetési tételekben. A szövetségi kiadások mellett a tartományok, városok és végső soron az adófizetők viselik a lakhatási, egészségügyi, közbiztonsági és társadalombiztosítási következmények jelentős részét is.

2026. május 23. 11:06
null

A német szövetségi pénzügyminisztérium „menekültügyi költségjelentése” szerint 2025-ben csak szövetségi szinten 24,8 milliárd euróba kerültek a migrációval és menekültüggyel kapcsolatos kiadások. 

Ez azonban csupán a berlini költségvetésre vonatkozó összeg, vagyis nem tartalmazza a tartományok és az önkormányzatok saját forrásból fedezett kiadásait. 

A német sajtóban megjelent értékelések szerint a teljes teher így jóval magasabb lehet: a korábbi évek tapasztalatai alapján a helyi és tartományi költségek további 15-20 milliárd eurót jelenthetnek, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

vagyis a migráció összköltsége 2025-ben meghaladhatja a 40 milliárd eurót, sőt akár az 50 milliárd eurót is megközelítheti.

A kiadások jelentős része a menekültek elhelyezéséhez, szociális ellátásához, integrációs programjaihoz, valamint a tartományoknak és önkormányzatoknak nyújtott szövetségi hozzájárulásokhoz kapcsolódik. A szövetségi kormány jelenleg átalányösszeget fizet az első menedékkérelmek után, kérelmenként 7500 eurót, amelyet az áfaelosztás módosításán keresztül juttat el az alsóbb közigazgatási szintekhez. 

A tartományok szerint azonban ez az összeg messze nem fedezi a tényleges költségeket, ezért egyre élesebb vita folyik Berlin és a helyi szereplők között arról, ki viselje a migráció pénzügyi következményeit.

A hivatalos számok ugyanakkor csak a közvetlen kiadásokat mutatják. A migrációval összefüggő közvetett terheket, például 

  • a lakhatási piacra nehezedő nyomást, 
  • a közlekedés zsúfoltabbá válását, 
  • a kórházak terhelését, 
  • a hosszabb egészségügyi várólistákat, 
  • a rendőrségi és terrorellenes kapacitások bővítését vagy 
  • a börtönrendszerre háruló pluszköltségeket ezek az adatok nem tartalmazzák. 

Mindez azt jelenti, hogy a német adófizetők nemcsak a költségvetési sorokon keresztül fizetik meg a tömeges migráció árát, hanem a mindennapi élet számos területén is.

Különösen érzékeny kérdés az egészségbiztosítás finanszírozása. 

A német kötelező egészségbiztosítók országos szövetsége többször bírálta a szövetségi kormányt amiatt, hogy a jóléti ellátásban részesülők után fizetett állami hozzájárulás nem fedezi a tényleges egészségügyi költségeket. 

A kritika szerint az állam havonta mintegy 108 eurót fizet fejenként, miközben az ellátás tényleges költsége 300-350 euró körül mozoghat. A különbözet több milliárd eurós hiányt okoz a rendszerben, amelyet végső soron a járulékfizető németek magasabb egészségbiztosítási díjak formájában érezhetnek meg. 

Így miközben korábban gyakran elhangzott az az érv, hogy a bevándorlók segítenek majd finanszírozni Németország elöregedő társadalmát, a jelenlegi költségvetési és szociális feszültségek alapján ez az ígéret egyre kevésbé tűnik meggyőzőnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Michael Nguyen / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. május 23. 11:59
Aki, megszorításokat akar bevezetni az elismeri, hogy alkalmatlan a gazdaság vezetésére. Hitványságának következményeit a lakosságra akarja tolni. Le Magyar Péterrel!
Válasz erre
0
0
Amerigo
2026. május 23. 11:42
Germania leépiti saját magát! Mi is erre az útra lépünk?
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. május 23. 11:40
A tiszás tetvek majd fizessenek migránsadót.
Válasz erre
1
0
jóember
2026. május 23. 11:25
Első körben 25 000 migráns, ennyit telepítenek ide a keményebb fajtából, aztán a többit, mind addig amíg lesz felesleg belőlük nyugaton. Migránslerakat leszünk, mert erre szavaztunk, ezt akartuk. Úgyhogy nem kell a németekre mutogatni, mert néhány év múlva ők fognak ránk mutogatni az akkori állapotok miatt, hogy így hagytuk tönkretenni az országunkat. Ostoba nép!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!