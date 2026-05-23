A német állam eurómilliárdokat költ a migránsokra, de a valódi számla ennél is magasabb lehet

Gyerekeket használnak gyilkosságokra a svéd migránsbandák
A svéd bűnbandák tudatosan használják ki a gyermekeket, mert eddig 15 év alatt nem lehetett őket börtönbüntetéssel sújtani. Szakértőt kérdeztünk.
A tömeges migráció költségei Németországban nem merülnek ki a hivatalos költségvetési tételekben. A szövetségi kiadások mellett a tartományok, városok és végső soron az adófizetők viselik a lakhatási, egészségügyi, közbiztonsági és társadalombiztosítási következmények jelentős részét is.
A német szövetségi pénzügyminisztérium „menekültügyi költségjelentése” szerint 2025-ben csak szövetségi szinten 24,8 milliárd euróba kerültek a migrációval és menekültüggyel kapcsolatos kiadások.
Ez azonban csupán a berlini költségvetésre vonatkozó összeg, vagyis nem tartalmazza a tartományok és az önkormányzatok saját forrásból fedezett kiadásait.
A német sajtóban megjelent értékelések szerint a teljes teher így jóval magasabb lehet: a korábbi évek tapasztalatai alapján a helyi és tartományi költségek további 15-20 milliárd eurót jelenthetnek,
vagyis a migráció összköltsége 2025-ben meghaladhatja a 40 milliárd eurót, sőt akár az 50 milliárd eurót is megközelítheti.
A kiadások jelentős része a menekültek elhelyezéséhez, szociális ellátásához, integrációs programjaihoz, valamint a tartományoknak és önkormányzatoknak nyújtott szövetségi hozzájárulásokhoz kapcsolódik. A szövetségi kormány jelenleg átalányösszeget fizet az első menedékkérelmek után, kérelmenként 7500 eurót, amelyet az áfaelosztás módosításán keresztül juttat el az alsóbb közigazgatási szintekhez.
A tartományok szerint azonban ez az összeg messze nem fedezi a tényleges költségeket, ezért egyre élesebb vita folyik Berlin és a helyi szereplők között arról, ki viselje a migráció pénzügyi következményeit.
A hivatalos számok ugyanakkor csak a közvetlen kiadásokat mutatják. A migrációval összefüggő közvetett terheket, például
Mindez azt jelenti, hogy a német adófizetők nemcsak a költségvetési sorokon keresztül fizetik meg a tömeges migráció árát, hanem a mindennapi élet számos területén is.
Különösen érzékeny kérdés az egészségbiztosítás finanszírozása.
A német kötelező egészségbiztosítók országos szövetsége többször bírálta a szövetségi kormányt amiatt, hogy a jóléti ellátásban részesülők után fizetett állami hozzájárulás nem fedezi a tényleges egészségügyi költségeket.
A kritika szerint az állam havonta mintegy 108 eurót fizet fejenként, miközben az ellátás tényleges költsége 300-350 euró körül mozoghat. A különbözet több milliárd eurós hiányt okoz a rendszerben, amelyet végső soron a járulékfizető németek magasabb egészségbiztosítási díjak formájában érezhetnek meg.
Így miközben korábban gyakran elhangzott az az érv, hogy a bevándorlók segítenek majd finanszírozni Németország elöregedő társadalmát, a jelenlegi költségvetési és szociális feszültségek alapján ez az ígéret egyre kevésbé tűnik meggyőzőnek.
Nyitókép: Michael Nguyen / AFP