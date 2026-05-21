Fogynak az európaiak: továbbra is a migráció pörgeti az EU lakosság számát

Az Európai Unió népessége 2025 elején elérte a 451 millió főt, ami mintegy egymillióval több az egy évvel korábbinál, ugyanakkor az unió társadalma tovább öregszik, a természetes népességfogyás pedig tartós maradt – derült ki EU statisztikai hivatalának csütörtökön közzétett demográfiai felméréséből.

A luxembourgi székhelyű Eurostat adatai szerint az elmúlt húsz évben a tagállamok közül 19-ben nőtt, nyolcban pedig csökkent a népesség. A legnagyobb arányú növekedést Luxemburgban, Máltán, Cipruson és Írországban mérték, míg a legnagyobb visszaesést Lettországban, Bulgáriában és Litvániában regisztrálták. 2025 elején az EU-ban 230 millió nő és 221 millió férfi élt, vagyis száz férfira átlagosan 104,2 nő jutott. A nők a legnagyobb mértékben Lettországban voltak többségben. Az EU népességének 14 százaléka volt 15 év alatti gyermek 2025-ben. A legmagasabb arányt Írországban, a legalacsonyabbat Olaszországban jegyezték fel.