európai unió migráció eurostat

Fogynak az európaiak: továbbra is a migráció pörgeti az EU lakosság számát

Miközben az európai lakosság öregszik, özönlenek a bevándorlók a kontinensre.

Az Európai Unió népessége 2025 elején elérte a 451 millió főt, ami mintegy egymillióval több az egy évvel korábbinál, ugyanakkor az unió társadalma tovább öregszik, a természetes népességfogyás pedig tartós maradt – derült ki EU statisztikai hivatalának csütörtökön közzétett demográfiai felméréséből.

A luxembourgi székhelyű Eurostat adatai szerint az elmúlt húsz évben a tagállamok közül 19-ben nőtt, nyolcban pedig csökkent a népesség. A legnagyobb arányú növekedést Luxemburgban, Máltán, Cipruson és Írországban mérték, míg a legnagyobb visszaesést Lettországban, Bulgáriában és Litvániában regisztrálták. 2025 elején az EU-ban 230 millió nő és 221 millió férfi élt, vagyis száz férfira átlagosan 104,2 nő jutott. A nők a legnagyobb mértékben Lettországban voltak többségben. Az EU népességének 14 százaléka volt 15 év alatti gyermek 2025-ben. A legmagasabb arányt Írországban, a legalacsonyabbat Olaszországban jegyezték fel.

A 65 év felettiek aránya elérte a 22 százalékot, míg a 80 év felettiek az uniós lakosság 6 százalékát tették ki.

A mediánéletkor két évtized alatt 39,6 évről 44,9 évre emelkedett. 

A jelentés szerint 2024-ben közel hatmillió bevándorló érkezett az EU országaiba, közülük 4,2 millióan unión kívüli államokból.

A legtöbb bevándorlót Spanyolország, Németország, Olaszország és Franciaország fogadta. Ugyanebben az évben 3,1 millió ember hagyta el valamelyik uniós tagállamot.

Az uniós országok tavaly csaknem 1,2 millió embernek adtak állampolgárságot, 12 százalékkal többet, mint 2023-ban.

A legnagyobb csoportot a szíriaiak, a marokkóiak és az albánok alkották.

A születési ráta az EU-ban 2024-ben 7,9 élveszületés volt ezer lakosra vetítve, míg a halálozási ráta 10,7. A legmagasabb halálozási arányt Bulgáriában, Lettországban és Magyarországon mérték; Magyarországon ez a mutató 13,4 volt ezer lakosra vetítve az Eurostat szerint.

A természetes népességváltozás az EU egészében negatív maradt, vagyis továbbra is több haláleset történt, mint ahányan születtek.

Az első gyermeküket vállaló nők átlagéletkora az EU-ban 30 évre emelkedett 2024-re.

A születéskor várható élettartam az EU-ban 81,5 év volt 2024-ben. A legmagasabb értéket Spanyolországban, Svédországban és Olaszországban, a legalacsonyabbat Bulgáriában, Lettországban és Romániában mérték. Az Eurostat szerint a nők átlagosan 84,1 évig, a férfiak 78,9 évig élnek az EU-ban, Magyarországon a nők várható élettartama 79,9, a férfiaké 72,2 év volt.

(MTI)

Nyitókép forrása: Oscar DEL POZO / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
astracf
2026. május 21. 22:15
Mindenhol fogynia kéne a kibaszott embernek. Európa már jó úton halad. A feka/arab és hasonló csótányként szaporodó hulladékokat meg sterilizálni kell, valamit lehetne pl. tenni az ivóvízbe....
Sróf
2026. május 21. 22:05
"2024-ben közel hatmillió bevándorló érkezett az EU országaiba, közülük 4,2 millióan unión kívüli államokból. Ugyanebben az évben 3,1 millió ember hagyta el valamelyik uniós tagállamot." Ha összejön (nagyon remélem), akkor idén én is elhagyom az uniót. Viszont jó lenne értelmesen fogalmazni. Mégis mi a szart jelent az, hogy 2024-ben az EU-ba 6 millió bevándorló érkezett, amiből 4,2 millió nem az EU-ból? Most már az európai szovjetunión belüli mozgás is bevándorlásnak számít? Az EU (az európai szovjetunió jogelődje) eredetileg pont a szabad mozgásért (emberek, áruk, szolgáltatások, pénz) jött létre, vagy rosszul tudom?
londonbaby
2026. május 21. 21:50
ide 10.000 ? agyonlőni mind szemétégetőbe vagy disznókajának ezek a korcsok
nuevas-reglas
•••
2026. május 21. 21:34 Szerkesztve
Soros csak evi 1 millio bevandorlot akart, de mar okoskodott akkor is a geci... Ezert most kap evi 4 milliot es ez meg keves. Amugy teljesen normalis, minden joleti tarsadalomnak csokken a letszama. Az USA is azert no mert a latinok odamennek meg teleszulik. A wasp angolszaszok zsugorodnak, de ovek a love, nomeg a zsidoke.
