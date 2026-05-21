Kemény üzenetet küldött a német kancellárnak Robert Fico: Ukrajna uniós csatlakozása bukásra van ítélve

Robert Fico szlovák miniszterelnök határozottan ellenzi azt a német kezdeményezést, amely Ukrajnának az Európai Unióban teljes jogú tagság helyett egyelőre csak társult státuszt biztosítana – derül ki a Denník N csütörtöki beszámolójából.

Fico közölte: bár a javaslatot részletező hivatalos levelet még nem olvasta el, biztos benne, hogy a terv elbukik a tagállamok ellenállásán.