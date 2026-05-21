Kemény üzenetet küldött a német kancellárnak Robert Fico: Ukrajna uniós csatlakozása bukásra van ítélve

Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
A szlovák miniszterelnök szerint inkább a nyugat-balkáni államokat kellene integrálni.
Robert Fico szlovák miniszterelnök határozottan ellenzi azt a német kezdeményezést, amely Ukrajnának az Európai Unióban teljes jogú tagság helyett egyelőre csak társult státuszt biztosítana – derül ki a Denník N csütörtöki beszámolójából.
Fico közölte: bár a javaslatot részletező hivatalos levelet még nem olvasta el, biztos benne, hogy a terv elbukik a tagállamok ellenállásán.
Friedrich Merz német kancellár a héten állt elő az ötlettel, amelyet átmeneti megoldásként szánnak arra, hogy Kijev gyors csatlakozási kérelmét legalább részben kielégítsék.
A tervet egy, az európai vezetőknek és az Európai Bizottságnak címzett levélben vázolta fel. A Bizottság időközben megerősítette a dokumentum létezését, és további bővítési vitákra szólított fel.
Fico élesen bírálta a félmegoldásokat. Kiemelte, hogy a tagjelölt országoknak minden feltételt teljesíteniük kell, ami hosszú és alapos folyamat.
Szerinte az Európai Uniónak az ukrajnai felgyorsított integráció helyett a nyugat-balkáni térségre kellene fókuszálnia, és minél hamarabb felvennie soraiba Montenegrót, Albániát és Szerbiát.
