05. 21.
csütörtök
robert fico friedrich merz európai unió ukrajna

Kemény üzenetet küldött a német kancellárnak Robert Fico: Ukrajna uniós csatlakozása bukásra van ítélve

2026. május 21. 22:03

A szlovák miniszterelnök szerint inkább a nyugat-balkáni államokat kellene integrálni.

Robert Fico szlovák miniszterelnök határozottan ellenzi azt a német kezdeményezést, amely Ukrajnának az Európai Unióban teljes jogú tagság helyett egyelőre csak társult státuszt biztosítana – derül ki a Denník N csütörtöki beszámolójából.

Fico közölte: bár a javaslatot részletező hivatalos levelet még nem olvasta el, biztos benne, hogy a terv elbukik a tagállamok ellenállásán.

Friedrich Merz német kancellár a héten állt elő az ötlettel, amelyet átmeneti megoldásként szánnak arra, hogy Kijev gyors csatlakozási kérelmét legalább részben kielégítsék.

A tervet egy, az európai vezetőknek és az Európai Bizottságnak címzett levélben vázolta fel. A Bizottság időközben megerősítette a dokumentum létezését, és további bővítési vitákra szólított fel.

Fico élesen bírálta a félmegoldásokat. Kiemelte, hogy a tagjelölt országoknak minden feltételt teljesíteniük kell, ami hosszú és alapos folyamat.

Szerinte az Európai Uniónak az ukrajnai felgyorsított integráció helyett a nyugat-balkáni térségre kellene fókuszálnia, és minél hamarabb felvennie soraiba Montenegrót, Albániát és Szerbiát.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
2026. május 21. 22:25
Von der Leyenék az ukrán szavazatokra gyúrnak 2029-re.
