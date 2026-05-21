Forsthoffer Ágnes egy irodai forgószékre cserélte az országgyűlés eredeti, 1902-ben készült házelnöki székét (FOTÓ)

Bejelentést tett Forsthoffer Ágnes: eltávolítják az Országgyűlésből a házelnöki széket (VIDEÓ)
Az új vezető az Országgyűlést egy új székről fogja irányítani.
„Ma a történelmi házelnöki szék, holnap a Szent Korona?” – reagált a meghökkentő lépésre Latorcai Csaba.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke szerdán bejelentette, az 1902-ben készült házelnöki szék múzeumba kerül, helyére pedig egy modern, irodai forgószéket tesznek majd.
Latorcai Csaba, a KDNP képviselője közösségi oldalán reagált az új házelnök meghökkentő lépésére. „A házelnöki szék nem egyszerű berendezési tárgy, hanem jelképe annak, hogyan viszonyulunk az Országgyűlés hagyományaihoz és tekintélyéhez. Nem mindegy, hogy mit üzenünk a saját intézményeinkről” – fogalmazott majd rámutatott, hogy a székcserének sokkal mélyebb üzenete van, mint elsőre gondolnánk.
Mint írta, az Országgyűlés ülésterme nem egy modern irodaház tárgyalója, hanem a magyar alkotmányosság és államiság egyik legfontosabb szimbolikus tere. Éppen ezért nem mindegy az sem, milyen székből vezeti a Ház elnöke az ülést.
„A történelemhez és a nemzeti hagyományainkhoz kapcsolódó tárgyak nem poros múzeumi dísztárgyak. Ezek emlékeztetnek bennünket arra, hogy a magyar parlamentarizmusnak súlya, méltósága és hagyománya van” – írta.
Véleménye szerint a törvényhozóknak úgy kell végezniük a munkájukat, hogy közben folyamatosan szem előtt legyen nemzetünk történelme: „hogy a múlt hibáit ne kövessük el újra, a korábbi nemzeti sikereinkből pedig erőt merítsünk a jelenben is”.
Aki pedig úgy gondolja, hogy az ilyen történelmi jelentőségű tárgyaknak »múzeumban a helyük«, az valójában nem érti, hogy a jelen Magyarországa az ezeréves történetünk folytatása. A történelmünket nem vitrinek mögött őrizzük, hanem nap mint nap tovább írjuk”
– mutatott rá.
Latorcai szerint joggal merül fel a kérdés: „ha a történelmi házelnöki szék szerintük múzeumba való, akkor vajon holnap a Szent Koronáról mondják majd ugyanezt?”.
