Forsthoffer Ágnes egy irodai forgószékre cserélte az országgyűlés eredeti, 1902-ben készült házelnöki székét (FOTÓ)

Mint írta, az Országgyűlés ülésterme nem egy modern irodaház tárgyalója, hanem a magyar alkotmányosság és államiság egyik legfontosabb szimbolikus tere. Éppen ezért nem mindegy az sem, milyen székből vezeti a Ház elnöke az ülést.

„A történelemhez és a nemzeti hagyományainkhoz kapcsolódó tárgyak nem poros múzeumi dísztárgyak. Ezek emlékeztetnek bennünket arra, hogy a magyar parlamentarizmusnak súlya, méltósága és hagyománya van” – írta.

Véleménye szerint a törvényhozóknak úgy kell végezniük a munkájukat, hogy közben folyamatosan szem előtt legyen nemzetünk történelme: „hogy a múlt hibáit ne kövessük el újra, a korábbi nemzeti sikereinkből pedig erőt merítsünk a jelenben is”.