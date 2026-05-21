Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szent korona forsthoffer ágnes országgyűlés latorcai csaba

Forsthoffer Ágnes egy irodai forgószékre cserélte az országgyűlés eredeti, 1902-ben készült házelnöki székét (FOTÓ)

2026. május 21. 22:09

„Ma a történelmi házelnöki szék, holnap a Szent Korona?” – reagált a meghökkentő lépésre Latorcai Csaba.

2026. május 21. 22:09
null

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke szerdán bejelentette, az 1902-ben készült házelnöki szék múzeumba kerül, helyére pedig egy modern, irodai forgószéket tesznek majd.

Ezt is ajánljuk a témában

Latorcai Csaba, a KDNP képviselője közösségi oldalán reagált az új házelnök meghökkentő lépésére. „A házelnöki szék nem egyszerű berendezési tárgy, hanem jelképe annak, hogyan viszonyulunk az Országgyűlés hagyományaihoz és tekintélyéhez. Nem mindegy, hogy mit üzenünk a saját intézményeinkről” – fogalmazott majd rámutatott, hogy a székcserének sokkal mélyebb üzenete van, mint elsőre gondolnánk. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Mint írta, az Országgyűlés ülésterme nem egy modern irodaház tárgyalója, hanem a magyar alkotmányosság és államiság egyik legfontosabb szimbolikus tere. Éppen ezért nem mindegy az sem, milyen székből vezeti a Ház elnöke az ülést.

„A történelemhez és a nemzeti hagyományainkhoz kapcsolódó tárgyak nem poros múzeumi dísztárgyak. Ezek emlékeztetnek bennünket arra, hogy a magyar parlamentarizmusnak súlya, méltósága és hagyománya van” – írta. 

Véleménye szerint a törvényhozóknak úgy kell végezniük a munkájukat, hogy közben folyamatosan szem előtt legyen nemzetünk történelme: „hogy a múlt hibáit ne kövessük el újra, a korábbi nemzeti sikereinkből pedig erőt merítsünk a jelenben is”.

Aki pedig úgy gondolja, hogy az ilyen történelmi jelentőségű tárgyaknak »múzeumban a helyük«, az valójában nem érti, hogy a jelen Magyarországa az ezeréves történetünk folytatása. A történelmünket nem vitrinek mögött őrizzük, hanem nap mint nap tovább írjuk”

– mutatott rá.

Latorcai szerint joggal merül fel a kérdés: „ha a történelmi házelnöki szék szerintük múzeumba való, akkor vajon holnap a Szent Koronáról mondják majd ugyanezt?”.

Nyitókép: Facebook

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bondavary
•••
2026. május 21. 22:29 Szerkesztve
Hiába, a proli az proli marad akkor is, ha felkapaszkodott szálloda tulajdonos lett belőle.
Válasz erre
0
0
pollip
2026. május 21. 22:27
Ez volt a legfontosabb dolga! Egy piros vasaló deszkát rakott a Parlamentbe, ami nem illik oda. Rontja a látványt, az összképet!
Válasz erre
4
0
pandalala
2026. május 21. 22:27
"először a sürgőseket, és csak utána a fontosakat" .... :-DD
Válasz erre
4
0
kobi40
2026. május 21. 22:25
PROLI!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!