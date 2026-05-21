Trump jelezte: nem felejtette el Grönlandot

Több száz tüntető vonulhat utcára Grönland fővárosában, Nuukban az új amerikai konzulátus megnyitásának napján, a Guardian beszámolója szerint. A demonstrációk Jeff Landry, Donald Trump grönlandi különmegbízottjának nyilatkozatai miatt szerveződnek, aki a napokban arról beszélt, hogy „eljött az idő, hogy az Egyesült Államok visszahelyezze a lábnyomát Grönlandra”.

A kijelentés különösen érzékenyen érintette a helyi közvéleményt, mivel Trump korábban többször is felvetette, hogy az Egyesült Államok stratégiai okokból megszerezné a Dániához tartozó, széles autonómiával rendelkező szigetet.