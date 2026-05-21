Grönland tüntetés Donald Trump Dánia Egyesült Államok

Trump jelezte: nem felejtette el Grönlandot

2026. május 21. 20:24

A helyi politikusok és civilek egy része tüntetni készül, mert attól tartanak, hogy az amerikai jelenlét fokozása hosszabb távon veszélyeztetheti a sziget önrendelkezését.

Több száz tüntető vonulhat utcára Grönland fővárosában, Nuukban az új amerikai konzulátus megnyitásának napján, a Guardian beszámolója szerint. A demonstrációk Jeff Landry, Donald Trump grönlandi különmegbízottjának nyilatkozatai miatt szerveződnek, aki a napokban arról beszélt, hogy „eljött az idő, hogy az Egyesült Államok visszahelyezze a lábnyomát Grönlandra”.

A kijelentés különösen érzékenyen érintette a helyi közvéleményt, mivel Trump korábban többször is felvetette, hogy az Egyesült Államok stratégiai okokból megszerezné a Dániához tartozó, széles autonómiával rendelkező szigetet.

Bojkottálhatják a megnyitót

A lap szerint számos grönlandi politikus, köztük Jens-Frederik Nielsen miniszterelnök sem kíván részt venni a konzulátus ünnepélyes megnyitóján. Nielsen ugyanakkor ismét hangsúlyozta:

Grönland nem eladó.

Ugyanakkor szerinte a szigetnek valamilyen megoldást kell találnia az Egyesült Államokkal fennálló vitás kérdések rendezésére.

A tiltakozás egyik szervezője, Aqqalukkuluk Fontain szerint a demonstráció célja annak világossá tétele, hogy Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak dönthetnek.

Nagyon fontos megmutatni az amerikai embereknek azt, amit már korábban is elmondtunk: a nem az nem”

– fogalmazott a politikai aktivista.

A szervező szerint a tüntetés nem Donald Trump vagy Jeff Landry ellen irányul, hanem azt kívánja jelezni a világnak, hogy Grönland saját demokratikus intézményekkel és önrendelkezési joggal rendelkezik.

Katonai terjeszkedéstől tartanak

A háttérben nem csupán diplomáciai, hanem komoly geopolitikai érdekek is húzódnak. Az Egyesült Államok már jelenleg is katonai bázist működtet Pituffik térségében, ugyanakkor az amerikai Északi Parancsnokság korábban jelezte:

  • új védelmi létesítmények,
  • mélyvízi kikötők és
  • hosszabb kifutópályák

kialakításának lehetőségét is vizsgálják Grönlandon.

A sziget stratégiai jelentőségét növeli, hogy az Északi-sarkvidék olvadásával új hajózási útvonalak nyílhatnak meg, miközben Grönland jelentős ritkaföldfém-készletekkel is rendelkezik. Emellett földrajzi fekvése miatt kulcsszerepet játszik az észak-atlanti térség katonai ellenőrzésében.

Landry egy helyi lapnak arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok segíthetne Grönlandnak

a függőségből a gazdasági önállóság felé vezető úton”,

ami sokak szerint a grönlandi függetlenségi törekvésekre tett célzott utalás volt.

A helyiek egy része azonban attól tart, hogy Washington a gazdasági együttműködés és a biztonsági érdekek mögé bújva fokozatosan növelné politikai és katonai befolyását a stratégiai jelentőségű sarkvidéki területen.

Fotó: Florent VERGNES / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. május 21. 22:33
Még egy háború és elfelejtheti amerikát. Mert elveszti a félidős választást.
elektronelektor
2026. május 21. 21:15
Milyen önrendelkezése van egy hatalmas szigetnek, amelyen pár ezer eszkimó lakik dán gyarmati uralom alatt? Vicc.
