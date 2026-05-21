Trump jelezte: nem felejtette el Grönlandot

Demkó Attila a Mandinernek: „Donald Trump egyféleképpen jöhetne ki rosszul a grönlandi helyzetből”
A biztonságpolitikai szakértő szerint egy forgatókönyv létezik, amelyben az USA még akkor is csapdahelyzetbe jut, ha sikerül megszereznie Grönlandot.
A helyi politikusok és civilek egy része tüntetni készül, mert attól tartanak, hogy az amerikai jelenlét fokozása hosszabb távon veszélyeztetheti a sziget önrendelkezését.
Több száz tüntető vonulhat utcára Grönland fővárosában, Nuukban az új amerikai konzulátus megnyitásának napján, a Guardian beszámolója szerint. A demonstrációk Jeff Landry, Donald Trump grönlandi különmegbízottjának nyilatkozatai miatt szerveződnek, aki a napokban arról beszélt, hogy „eljött az idő, hogy az Egyesült Államok visszahelyezze a lábnyomát Grönlandra”.
A kijelentés különösen érzékenyen érintette a helyi közvéleményt, mivel Trump korábban többször is felvetette, hogy az Egyesült Államok stratégiai okokból megszerezné a Dániához tartozó, széles autonómiával rendelkező szigetet.
A lap szerint számos grönlandi politikus, köztük Jens-Frederik Nielsen miniszterelnök sem kíván részt venni a konzulátus ünnepélyes megnyitóján. Nielsen ugyanakkor ismét hangsúlyozta:
Grönland nem eladó.
Ugyanakkor szerinte a szigetnek valamilyen megoldást kell találnia az Egyesült Államokkal fennálló vitás kérdések rendezésére.
A tiltakozás egyik szervezője, Aqqalukkuluk Fontain szerint a demonstráció célja annak világossá tétele, hogy Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak dönthetnek.
Nagyon fontos megmutatni az amerikai embereknek azt, amit már korábban is elmondtunk: a nem az nem”
– fogalmazott a politikai aktivista.
A szervező szerint a tüntetés nem Donald Trump vagy Jeff Landry ellen irányul, hanem azt kívánja jelezni a világnak, hogy Grönland saját demokratikus intézményekkel és önrendelkezési joggal rendelkezik.
A háttérben nem csupán diplomáciai, hanem komoly geopolitikai érdekek is húzódnak. Az Egyesült Államok már jelenleg is katonai bázist működtet Pituffik térségében, ugyanakkor az amerikai Északi Parancsnokság korábban jelezte:
kialakításának lehetőségét is vizsgálják Grönlandon.
Ezt is ajánljuk a témában
A biztonságpolitikai szakértő szerint egy forgatókönyv létezik, amelyben az USA még akkor is csapdahelyzetbe jut, ha sikerül megszereznie Grönlandot.
A sziget stratégiai jelentőségét növeli, hogy az Északi-sarkvidék olvadásával új hajózási útvonalak nyílhatnak meg, miközben Grönland jelentős ritkaföldfém-készletekkel is rendelkezik. Emellett földrajzi fekvése miatt kulcsszerepet játszik az észak-atlanti térség katonai ellenőrzésében.
Landry egy helyi lapnak arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok segíthetne Grönlandnak
a függőségből a gazdasági önállóság felé vezető úton”,
ami sokak szerint a grönlandi függetlenségi törekvésekre tett célzott utalás volt.
A helyiek egy része azonban attól tart, hogy Washington a gazdasági együttműködés és a biztonsági érdekek mögé bújva fokozatosan növelné politikai és katonai befolyását a stratégiai jelentőségű sarkvidéki területen.
***
Fotó: Florent VERGNES / AFP