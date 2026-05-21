Trump kikényszerítené Kuba behódolását – Washington rendszerváltásban reménykedik

Új szakaszába lépett az Egyesült Államok és Kuba évtizedek óta feszült viszonya: Donald Trump adminisztrációja vádat emelt Raúl Castro, a kubai forradalom egyik vezető alakja, volt elnök, a néhai diktátor, Fidel Castro öccse ellen. A Wall Street Journal szerint Washington ezzel nem csupán jogi eljárást indított, hanem egyértelmű politikai üzenetet is küldött a havannai vezetésnek.

Trump nyíltan utalt arra, hogy a Kubával szembeni stratégia mintája Venezuela lehet. Az amerikai elnök szerint Nicolás Maduro venezuelai vezető eltávolítása és letartóztatása megmutatta, hogy Washington képes érvényesíteni érdekeit a nyugati féltekén és a latin-amerikai térségben. A Fehér Ház reményei szerint hasonló folyamat indulhat el Kubában is.