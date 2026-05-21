Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Venezuela Kuba Donald Trump Raúl Castro Egyesült Államok

Trump kikényszerítené Kuba behódolását – Washington rendszerváltásban reménykedik

2026. május 21. 16:28

Az amerikai elnök a Venezuelában bevált receptet próbálja megismételni a kommunista szigetországban, de több szakértő szerint Havanna egészen más kihívást jelent, mint Caracas.

2026. május 21. 16:28
null

Új szakaszába lépett az Egyesült Államok és Kuba évtizedek óta feszült viszonya: Donald Trump adminisztrációja vádat emelt Raúl Castro, a kubai forradalom egyik vezető alakja, volt elnök, a néhai diktátor, Fidel Castro öccse ellen. A Wall Street Journal szerint Washington ezzel nem csupán jogi eljárást indított, hanem egyértelmű politikai üzenetet is küldött a havannai vezetésnek.

Trump nyíltan utalt arra, hogy a Kubával szembeni stratégia mintája Venezuela lehet. Az amerikai elnök szerint Nicolás Maduro venezuelai vezető eltávolítása és letartóztatása megmutatta, hogy Washington képes érvényesíteni érdekeit a nyugati féltekén és a latin-amerikai térségben. A Fehér Ház reményei szerint hasonló folyamat indulhat el Kubában is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Washington „kubai Delcyt” keres

A lap szerint amerikai tisztviselők olyan kubai vezetőket próbálnak felkutatni a rendszeren belül, akik hajlandók lennének együttműködni egy politikai átmenet előkészítésében. A Trump-kormányzatban állítólag már egyenesen „kubai Delcyt” emlegetnek, utalva Delcy Rodríguez venezuelai alelnökre, aki Maduro megbuktatása után már együttműködik Washingtonnal.

A lap szerint a kubai emigráns közösség több ismert alakja is támogatja a keményebb fellépést. María Elvira Salazar floridai republikánus képviselő szerint Trump egyszerű üzenetet küldött Havannának:

Nézzék meg, mi történt Maduróval.”

Ezt is ajánljuk a témában

Egészen más terep?

Számos elemző ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a két ország helyzete alapvetően eltér egymástól. Míg Venezuelában, még ha meglehetősen korlátozottan is, de működött ellenzék, létezett a magánszektor, és még a rendszerhez hű hatalmi elit sem volt teljesen egységes,

addig Kubában több mint 60 éve egy szigorúan centralizált, a világtól jó részt elszigetelt, a társadalom minden rétegében mély gyökerekkel rendelkező kommunista rezsim működik.

Jorge Castañeda volt mexikói külügyminiszter szerint ezért rendkívül valószínűtlen, hogy Havannában felbukkanjon egy olyan szereplő, aki a venezuelai példához hasonló politikai fordulatot idézhetne elő. Más szakértők szerint Raúl Castro sem hajlandó semmilyen kompromisszumra Washingtonnal.

Gazdasági nyomás alatt a szigetország

A Trump-adminisztráció ugyanakkor kedvezőbb helyzetben érzi magát, mint korábban. Az amerikai olajembargó súlyosan érinti Kuba gazdaságát, az energiahiány egyre nagyobb problémát jelent, miközben az ország alapvető szolgáltatások fenntartásával is küzd.

A Wall Street Journal szerint Havanna egyre közelebb kerül egy humanitárius válsághoz. A korábbi venezuelai támogatás megszűnt, Oroszországot és Kínát pedig egylőre más geopolitikai konfliktusok kötik le. Korábbi sajtóhírek szerint, ha a politikai és gazdasági nyomásgyakorlás nem vezet eredményre, akkor az amerikai katonai beavatkozás sem kizárt a szigetország ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

A vádemelés akár vissza is üthet

Több volt amerikai tisztviselő szerint ugyanakkor a Castro elleni vádemelés nem feltétlenül gyengíti a rendszert. Brian Latell, a CIA korábbi elemzője úgy véli, az ilyen lépések inkább összezárásra ösztönözhetik a kubai vezetést.

Ricardo Zúñiga, az Obama-kormányzat egykori diplomatája pedig arra figyelmeztetett: ha Havanna úgy látja, hogy nincs számára elfogadható kiút vagy tárgyalási lehetőség, akkor nem a kompromisszum, hanem a további ellenállás válhat a legvalószínűbb forgatókönyvvé, a rezsim pedig tovább radikalizálódhat.

A Trump-kormányzat ennek ellenére abban bízik, hogy 2026 végéig jelentős politikai változások következhetnek be Kubában. A kérdés az, hogy a venezuelai recept valóban működhet-e egy olyan rendszerrel szemben, amelyet éppen a túlélési képessége tett a modern történelem egyik legtartósabb kommunista rezsimjévé.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Kubai emigráns tüntető egy azonnali beavatkozást követelő táblával / CHANDAN KHANNA / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Canadian
2026. május 21. 16:56
Most már ideje lenne. Véget kell vetni a kommunizmusnak az amerikai földrészen. Bónusz, hogy ha bekövetkezik, akkor Castro fattya Trudeau idegösszeomlást kap.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!