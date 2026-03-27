Trump most tényleg meglépheti: rendszerváltás jöhet Kubában

Az Egyesült Államokban élő kubaiak Trump leghűségesebb szavazói közé tartoznak, és egy részük évek óta lobbizik a beavatkozásért, de Kuba lakossága mindig szkeptikus volt az USA-val szemben. Az Egyesült Államok 1898-ban a spanyol–amerikai háború során véget vetett a spanyol gyarmati uralomnak Kubában, amely így függetlenné válhatott, de az amerikaiak csak néhány évtizeden át tudták fenntartani a befolyásukat. Az ország, amely mindössze 145 kilométernyi távolságra van Florida partjaitól, mindig örömmel kötött szövetséget az Egyesült Államok ellenségeivel. Például a harmincas években a náci Németország jelentős befolyást épített ki a szigeten, a kubai kormány kitüntetést is adott Joachim von Ribbentrop külügyminiszternek. Fidel Castróék hatalomátvétele után a Szovjetunió felé fordult a vezetés – és Orosz­országot ma is az egyik szövetségesének tekinti –,az utóbbi időben pedig Kína jelentkezett be, hogy örömmel fektetne be a sziget jövőjébe.

Trump és Rubio más álláspontot képvisel Kubával kapcsolatban. A külügyminiszter mindig is a beavatkozás pártján állt, Trump pedig már a 2016-os előválasztás során „jobb üzletről” beszélt Kuba kapcsán; nézetét Marco Rubio rendszerváltást sürgető álláspontja és Barack Obama enyhülési politikája között helyezte el. Az idő előrehaladtával egyre több elemző jutott arra a következtetésre, hogy Washington a venezuelaihoz hasonló megoldást fog keresni. Ezt alátámasztja, hogy az amerikai média információi szerint a külügy nemrég tárgyalásokat folytatott Raúl Guillermo Rodríguez Castróval, Raúl Castro korábbi kubai vezető unokájával.

Trump nyilvánvalóvá tette, hogy a jelenlegi vezetőt, Miguel Díaz-Canelt menesztené, mert úgy gondolja, hogy olyan személynek kellene irányítania az országot, aki nyitott a gazdasági reformokra. A kubai elnök-pártfőtitkár elődjeihez hasonlóan az Egyesült Államokat hibáztatja az ország minden problémájáért, de az utóbbi időben jelentősen változtatott a hangnemén: már arról beszél, hogy nem mond le, és nyitott a „tárgyalásokra”. Rubio februárban egy konferencián utalt arra, hogy a kormánya támogatná a fokozatos átalakulást. „Kubának változnia kell, de nem kell azonnal megváltoznia. Nem kell egyik napról a másikra megváltoznia” – mondta.

Rodríguez Castro azért tetszhet jó választásnak az amerikaiak szemében, mert fontos szerepet játszik az ország katonai irányítású konglomerátumában, amit a nagyapja épített ki és az apja vezetett, s amelynek részvétele nélkül nehéz lenne gazdasági reformokat megvalósítani. Washington abban reménykedhet, hogy a gazdasági váltás előbb-utóbb politikai változásokhoz is vezethetne.