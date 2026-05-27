05. 27.
Aníbal Godoy panama Budapest Honvéd

Korábban az NB III-at is megjárta, most a világbajnokságon lesz csapatkapitány

2026. május 27. 11:40

A korábban Magyarországon futballozó Aníbal Godoy is bekerült a panamai labdarúgó-válogatott világbajnoki keretébe. A nemzeti együttes csapatkapitánya a Budapest Honvéd NB I-es és NB III-as együttesében is játszott.

Thomas Christiansen szövetségi kapitány kijelölte a panamai labdarúgó-válogatott 26 fős világbajnoki keretét, amelyben csapatkapitányként szerepel Aníbal Godoy, a Budapest Honvéd korábbi légiósa is – számolt be róla az MTI.

Honvéd
A Honvéd korábbi játékosa, Aníbal Godoy (20) második világbajnokságára készülhet. Fotó: GIANLUIGI GUERCIA / AFP

A középpályás 2013 nyarától két éven keresztül tartozott a kispesti együtteshez, de 24 NB I-es és két NB III-as bajnoki után távozott, egyébként pedig december óta az MLS-ben szereplő San Diego FC játékosa, hazája válogatottjában pedig már 157-szer lépett pályára, s ezzel csúcstartó. 

Második világbajnokságára készülhet a Honvéd volt játékosa

A közép-amerikai térség nemzeti csapata 2018 után második világbajnokságára készülhet, nyolc éve Oroszországban három vereséggel búcsúzott a csoportkört követően. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban június 11-én kezdődő tornán az L csoportban szereplő panamaiak június 18-án Ghána ellen játsszák első mérkőzésüket, hat nappal később Horvátország, június 27-én pedig Anglia lesz az ellenfelük. 

A vb valamennyi összecsapását az M4 Sport élőben közvetíti. 

Nyitókép: MARTIN BERNETTI / AFP

