A Honvéd edzője örül, hogy az újságírók ilyeneket lehoznak, de ez most nem volt egy jó dolog

Megvan a másik feljutó is: a nyártól öt fővárosi csapat lesz az NB I-ben
A Honvédnál sem kell már tovább számolgatni.
Feczkó Tamás a jövőjéről beszélt. A Honvéd már biztos feljutónak számít.
Ahogyan arról vasárnap beszámoltunk, a Budapest Honvéd gól nélküli döntetlenre végzett idegenben a Szegeddel, míg a Kecskemét 2–1-es vereséget szenvedett a Kozármisleny vendégeként a labdarúgó NB II 28. fordulójában, így eldőlt, hogy a Vasas FC mellett a kispesti együttes jut fel az élvonalba. A kispestiek vezetőedzője, Feczkó Tamás az M4 Sport kamerája előtt beszélt a jövőjéről.
A 48 éves tréner egyelőre nem szeretne foglalkozni azzal, hogy miként fog felkészülni az NB I-re a Honvéd, viszont reagált a saját jövőjével kapcsolatos, napokban megjelenő sajtóhírre, mely szerint a feljutás ellenére sem biztos, hogy marad Kispesten, mivel az NB II-be kieső Diósgyőri VTK-nál szívesen látnák a kispadon.
Még nem keresett meg senki. Örülök, hogy újságírók ilyeneket lehoznak, de ilyen fontos mérkőzés előtt nem hiszem, hogy ez egy jó dolog volt. A feljutás esetén élő szerződésem van, úgyhogy nem szeretném kommentálni”
– idézte az m4sport.hu Feczkó szavait.
A Honvéd 28 forduló után 56 ponttal a második helyen áll. A feljutása annak ellenére biztossá vált már, hogy a legutóbbi öt bajnokijából csak egyet nyert meg (egy győzelem, két döntetlen és két vereség). A listavezető az a Vasas, amely hétfő este odahaza 3–2-re legyőzte a Budafokot.
A következő, utolsó előtti fordulóban a két feljutó éppen egymás ellen játszik Kispesten, a két együttest öt pont választja el egymástól. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Honvéd nem tud nyerni, vagyis a Vasas nem kap ki, akkor a piros-kékek az NB II bajnokai. Az utolsó fordulóban a Honvéd a BVSC-Zugló otthonába látogat, míg az angyalföldiek az Ajkát fogadják.
