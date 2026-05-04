A Honvéd edzője örül, hogy az újságírók ilyeneket lehoznak, de ez most nem volt egy jó dolog

Ahogyan arról vasárnap beszámoltunk, a Budapest Honvéd gól nélküli döntetlenre végzett idegenben a Szegeddel, míg a Kecskemét 2–1-es vereséget szenvedett a Kozármisleny vendégeként a labdarúgó NB II 28. fordulójában, így eldőlt, hogy a Vasas FC mellett a kispesti együttes jut fel az élvonalba. A kispestiek vezetőedzője, Feczkó Tamás az M4 Sport kamerája előtt beszélt a jövőjéről.

Feljutott a Honvéd is (Fotó: honvedfc.hu)

A 48 éves tréner egyelőre nem szeretne foglalkozni azzal, hogy miként fog felkészülni az NB I-re a Honvéd, viszont reagált a saját jövőjével kapcsolatos, napokban megjelenő sajtóhírre, mely szerint a feljutás ellenére sem biztos, hogy marad Kispesten, mivel az NB II-be kieső Diósgyőri VTK-nál szívesen látnák a kispadon.