Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Feczkó Tamás Vasas NB II Budapest Honvéd Vasas FC Honvéd

A Honvéd edzője örül, hogy az újságírók ilyeneket lehoznak, de ez most nem volt egy jó dolog

2026. május 04. 22:41

Feczkó Tamás a jövőjéről beszélt. A Honvéd már biztos feljutónak számít.

2026. május 04. 22:41
null

Ahogyan arról vasárnap beszámoltunk, a Budapest Honvéd gól nélküli döntetlenre végzett idegenben a Szegeddel, míg a Kecskemét 2–1-es vereséget szenvedett a Kozármisleny vendégeként a labdarúgó NB II 28. fordulójában, így eldőlt, hogy a Vasas FC mellett a kispesti együttes jut fel az élvonalba. A kispestiek vezetőedzője, Feczkó Tamás az M4 Sport kamerája előtt beszélt a jövőjéről.

Feljutott a Honvéd is
Feljutott a Honvéd is (Fotó: honvedfc.hu)

A 48 éves tréner egyelőre nem szeretne foglalkozni azzal, hogy miként fog felkészülni az NB I-re a Honvéd, viszont reagált a saját jövőjével kapcsolatos, napokban megjelenő sajtóhírre, mely szerint a feljutás ellenére sem biztos, hogy marad Kispesten, mivel az NB II-be kieső Diósgyőri VTK-nál szívesen látnák a kispadon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Még nem keresett meg senki. Örülök, hogy újságírók ilyeneket lehoznak, de ilyen fontos mérkőzés előtt nem hiszem, hogy ez egy jó dolog volt. A feljutás esetén élő szerződésem van, úgyhogy nem szeretném kommentálni”

– idézte az m4sport.hu Feczkó szavait.

Ezt is ajánljuk a témában

Honvéd–Vasas rangadó

A Honvéd 28 forduló után 56 ponttal a második helyen áll. A feljutása annak ellenére biztossá vált már, hogy a legutóbbi öt bajnokijából csak egyet nyert meg (egy győzelem, két döntetlen és két vereség). A listavezető az a Vasas, amely hétfő este odahaza 3–2-re legyőzte a Budafokot.

A következő, utolsó előtti fordulóban a két feljutó éppen egymás ellen játszik Kispesten, a két együttest öt pont választja el egymástól. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Honvéd nem tud nyerni, vagyis a Vasas nem kap ki, akkor a piros-kékek az NB II bajnokai. Az utolsó fordulóban a Honvéd a BVSC-Zugló otthonába látogat, míg az angyalföldiek az Ajkát fogadják.

Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!