Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico pozsony orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij v4 találkozó ukrajna

Meglepő kijelentést tett a „három testőr”: Zelenszkijt is meghívnák a V4-ek találkozójára, már csak Magyar Péterre várnak

2026. május 04. 21:31

Közös kormányülést is terveznek, melynek Kijev vagy Pozsony adna otthont – erről Robert Fico szlovák kormányfő beszélt Jerevánban.

2026. május 04. 21:31
null

A Visegrádi Négyek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia - V4) „újjászületését” szorgalmazta Robert Fico szlovák miniszterelnök Jerevánban hétfőn.

A három testőr a negyedikre vár és a V4-ek újjászületésére”

– írta az X-en a szlovák kormányfő, utalással Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökre, és mellékelt egy közös fotót is Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel az Európai Politikai Közösség állam-, illetve kormányfőinek találkozóján.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkijt is meghívnák a következő találkozóra

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök alatt a V4-eken belüli együttműködés gyakorlatilag leállt – írta az APA osztrák hírügynökség. Szlovákia július 1-jétől veszi át az országcsoport soros elnökségét egy évre. 

Tusk szerint a V4-ek következő csúcstalálkozójára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kaphat.

Fico az örmény fővárosban találkozott Zelenszkijjel is. „Beszéltünk Kijevben és Pozsonyban teendő kölcsönös látogatásokról, munkatársaink egyeztetni fogják ezek időpontjait” – mondta az ukrán vezető a találkozót követően. Az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint közös kormányülést is terveznek tartani. Zelenszkij azt hangoztatta továbbá, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. „Hálás vagyok ezért” – tette hozzá.

Fico online sajtótájékoztatóján azt mondta: a közös kormányülést vagy Pozsonyban vagy Kijevben tartják meg június végéig. „Zelenszkij elnök elég rugalmasnak mutatkozott ezen a téren, így valószínűleg pozsonyi helyszínt javaslunk a kormányülésnek, majd meglátjuk, mit mond erre” – közölte. Fico a terítékre kerülő kérdések között említette 

  • a közlekedési kapcsolatok kiépítését, 
  • a határátkelőhelyek kiszélesítését, 
  • de humanitárius kérdéseket is.

„Egy nap a háború véget fog érni, és Ukrajna egy érdekesnek ígérkező piac lesz, így mindenféle összeköttetés – vasúti, légi vagy közúti – hasznos lehet” – tette hozzá.

Szlovákia továbbra sem vállal részt a katonai kölcsönökben

Hangsúlyozta, hogy vannak ügyek, amelyekben nem ért egyet Zelenszkijjel, és Szlovákia térítésmentesen nem küld több fegyvert Ukrajnának. „Továbbra is igaz, hogy 

Szlovákia nem vállal részt az Ukrajnának nyújtandó katonai kölcsönökben, és ingyen nem ad fegyvert. 

Azonban ha valaki venni akar tőlünk valamit, azt megteheti” – húzta alá.

Fico beszélt arról is, hogy május 9-én Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd a Szlovákiát felszabadító Vörös Hadsereg iránti hála jeléül virágokat helyez el egy 1945-ös emlékműnél, de nem vesz részt a katonai díszszemlén.

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fintaj-2
•••
2026. május 04. 23:03 Szerkesztve
Ezt jól kigondolták! Ukrajna meghívásával a Visegrádi Négyekből a végén Visegrádi Ötök lesznek? Ha így lesz, a súlypont Ukrajnában lesz!
Válasz erre
0
0
Halder_1899
•••
2026. május 04. 23:03 Szerkesztve
Az a V4 amit Orbán képzelt el, az önálló Közép-Európa, mely gazdasági, politikai okok mentén szövetségben van, ez útban volt szinte mindenkinek. 2015 után látható volt, már nagyon idegesíti a nyugatot. Mindig volt egyeztetés a EU tanácskozások, döntések előtt, mi a jó a térségnek. (és nem a nyugatnak) Nyugat nem nézte ezt jó szemmel. (lehet az orosz sem, mert hosszabb távon neki sem jó) A V4 ből a legnagyobbat - a lengyelt - kilökték, majd a cseh és tót is erre jutott. Így volt V1 Orbánnal. Aztán mintha kezdett volna helyreállni Orbán vezetésével az egész. Fico, majd Babic is újra nyeregben, így a V3 készen volt, de ezzel vége is volt a reményeknek, ennyit engedtek. Orbán 16 év után ki lett szedve és ezzel az egész eredeti elképzelésnek vége van. Egy gyarmati igazgatás marad V4nek, mert ez van megengedve a térségnek. Az önálló Közép-Európa nincs és nem is lesz. Kár. Maradunk játékszer a nyugat és kelet kezében. 700 évvel ezelőtt volt a próba, Visegrád akkor is elbukott idővel.
Válasz erre
5
0
Halder_1899
2026. május 04. 22:54
Van magyar érdek, van tót érdek, van cseh érdek, stb. Nem lehet számonkérni más nemzetek vezetőin, ha megváltozott magyar helyzetben ők is váltóznak. Fico pl próbál lavírozni ahogy tud, Orbán után, akkor Orbán utáni helyzetben, és életben akar maradni. Azt elvárni, hogy egy külföldi vezető dacosan nem áll szóba MP-el vagy ukrán/zsidó színésszel, és ezt Orbán miatt ez nevetséges. Nyilván nem örül pl Fico, vagy Babic Orbán bukásának, de az élet megy tovább és ők saját népeik érdekeit nézik, helyesen. Azt teszik amit tenniük kell. Tót amúgy is fél, hogy ő lesz a következő akit leszednek. Ez nem árulás. Az árulás az amit bent, a csonka hazában követett el nem kevés ember Orbán főleg gazdasági környezetében.
Válasz erre
2
0
dodek4b
2026. május 04. 22:53
Gerinctelen csúszómászók hordája. Megérdemlik egymást !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!