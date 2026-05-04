Meglepő kijelentést tett a „három testőr”: Zelenszkijt is meghívnák a V4-ek találkozójára, már csak Magyar Péterre várnak

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök alatt a V4-eken belüli együttműködés gyakorlatilag leállt – írta az APA osztrák hírügynökség. Szlovákia július 1-jétől veszi át az országcsoport soros elnökségét egy évre.

Tusk szerint a V4-ek következő csúcstalálkozójára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kaphat.

Fico az örmény fővárosban találkozott Zelenszkijjel is. „Beszéltünk Kijevben és Pozsonyban teendő kölcsönös látogatásokról, munkatársaink egyeztetni fogják ezek időpontjait” – mondta az ukrán vezető a találkozót követően. Az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint közös kormányülést is terveznek tartani. Zelenszkij azt hangoztatta továbbá, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. „Hálás vagyok ezért” – tette hozzá.

Fico online sajtótájékoztatóján azt mondta: a közös kormányülést vagy Pozsonyban vagy Kijevben tartják meg június végéig. „Zelenszkij elnök elég rugalmasnak mutatkozott ezen a téren, így valószínűleg pozsonyi helyszínt javaslunk a kormányülésnek, majd meglátjuk, mit mond erre” – közölte. Fico a terítékre kerülő kérdések között említette