„Idejében hagyják el a várost” – Kijev központjára mér rakétacsapást Moszkva, ha ez megtörténik

Putyin nevethet a markában: Zelenszkij részletesen elmagyarázta, miért gyenge Oroszország
Az ukrán államfő az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján mondott beszédet.
Figyelmeztette az ukrán főváros civil lakosságát az orosz védelmi minisztérium.
Moszkva
tömeges válaszrakétacsapást mér Kijev központjára,
ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket – közölte hétfő este az orosz védelmi minisztérium.
A tárca szerint Oroszország a rendelkezésére álló képességek ellenére eddig humanitárius okokból tartózkodott az ilyen lépésektől.
A minisztérium emlékeztetett rá, hogy Vlagyimir Putyin, az orosz fegyveres erők legfőbb parancsnokának döntése értelmében 2026. május 8–9-én fegyverszünetet hirdetnek ki a szovjet nép Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. A közlemény szerint remény van arra, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát.
„Ugyanakkor nem kerülte el figyelmünket a kijevi rezsim vezetőjének az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján, Jerevánban tett nyilatkozata, amelyben azzal fenyegetőzik, hogy éppen május 9-én csapást mérnek Moszkvára” – állt a tárca közleményében.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy az orosz fegyveres erők minden szükséges intézkedést megtesznek az ünnepi rendezvények biztonságának szavatolása érdekében. „Abban az esetben, ha a kijevi rezsim megkísérli megvalósítani bűnös terveit, válaszul tömeges rakétatámadást indítunk Kijev központja ellen” – fogalmaztak, hozzátéve, hogy a civil lakosságot és a külföldi diplomáciai képviseletek munkatársait arra kérik, időben hagyják el a várost.
A TASZSZ orosz állami hírügynökség összesítése szerint május 2–4. között 26 drónnal támadták Moszkvát, hétfőre virradóra pedig egy drón egy toronyházba csapódott a fővárosban. A védelmi minisztérium közlése szerint a győzelem napi katonai parádét az „aktuális operatív helyzet” miatt részben módosítják, ugyanakkor az eseményt – akár csökkentett formában is – megtartják.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a döntést „terrorfenyegetéssel” és a harctéri helyzettel indokolta, hangsúlyozva, hogy a parádé megrendezése továbbra is biztosított. Azt is jelezte, hogy később hozzák nyilvánosságra, mely külföldi vezetők vesznek részt az eseményen.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán államfő az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján mondott beszédet.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP