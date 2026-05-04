„Idejében hagyják el a várost” – Kijev központjára mér rakétacsapást Moszkva, ha ez megtörténik

„Ugyanakkor nem kerülte el figyelmünket a kijevi rezsim vezetőjének az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján, Jerevánban tett nyilatkozata, amelyben azzal fenyegetőzik, hogy éppen május 9-én csapást mérnek Moszkvára” – állt a tárca közleményében.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az orosz fegyveres erők minden szükséges intézkedést megtesznek az ünnepi rendezvények biztonságának szavatolása érdekében. „Abban az esetben, ha a kijevi rezsim megkísérli megvalósítani bűnös terveit, válaszul tömeges rakétatámadást indítunk Kijev központja ellen” – fogalmaztak, hozzátéve, hogy a civil lakosságot és a külföldi diplomáciai képviseletek munkatársait arra kérik, időben hagyják el a várost.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség összesítése szerint május 2–4. között 26 drónnal támadták Moszkvát, hétfőre virradóra pedig egy drón egy toronyházba csapódott a fővárosban. A védelmi minisztérium közlése szerint a győzelem napi katonai parádét az „aktuális operatív helyzet” miatt részben módosítják, ugyanakkor az eseményt – akár csökkentett formában is – megtartják.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a döntést „terrorfenyegetéssel” és a harctéri helyzettel indokolta, hangsúlyozva, hogy a parádé megrendezése továbbra is biztosított. Azt is jelezte, hogy később hozzák nyilvánosságra, mely külföldi vezetők vesznek részt az eseményen.