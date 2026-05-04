Kijev Győzelem napja orosz-ukrán háború

„Idejében hagyják el a várost” – Kijev központjára mér rakétacsapást Moszkva, ha ez megtörténik

2026. május 04. 20:04

Figyelmeztette az ukrán főváros civil lakosságát az orosz védelmi minisztérium.

2026. május 04. 20:04
null

Moszkva 

tömeges válaszrakétacsapást mér Kijev központjára,

ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket – közölte hétfő este az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint Oroszország a rendelkezésére álló képességek ellenére eddig humanitárius okokból tartózkodott az ilyen lépésektől.

A minisztérium emlékeztetett rá, hogy Vlagyimir Putyin, az orosz fegyveres erők legfőbb parancsnokának döntése értelmében 2026. május 8–9-én fegyverszünetet hirdetnek ki a szovjet nép Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. A közlemény szerint remény van arra, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát.

„Ugyanakkor nem kerülte el figyelmünket a kijevi rezsim vezetőjének az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján, Jerevánban tett nyilatkozata, amelyben azzal fenyegetőzik, hogy éppen május 9-én csapást mérnek Moszkvára” – állt a tárca közleményében.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az orosz fegyveres erők minden szükséges intézkedést megtesznek az ünnepi rendezvények biztonságának szavatolása érdekében. „Abban az esetben, ha a kijevi rezsim megkísérli megvalósítani bűnös terveit, válaszul tömeges rakétatámadást indítunk Kijev központja ellen” – fogalmaztak, hozzátéve, hogy a civil lakosságot és a külföldi diplomáciai képviseletek munkatársait arra kérik, időben hagyják el a várost.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség összesítése szerint május 2–4. között 26 drónnal támadták Moszkvát, hétfőre virradóra pedig egy drón egy toronyházba csapódott a fővárosban. A védelmi minisztérium közlése szerint a győzelem napi katonai parádét az „aktuális operatív helyzet” miatt részben módosítják, ugyanakkor az eseményt – akár csökkentett formában is – megtartják.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a döntést „terrorfenyegetéssel” és a harctéri helyzettel indokolta, hangsúlyozva, hogy a parádé megrendezése továbbra is biztosított. Azt is jelezte, hogy később hozzák nyilvánosságra, mely külföldi vezetők vesznek részt az eseményen.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
johannluipigus
2026. május 04. 21:35
@steinamanger-2 "Fosnak a ruszkik" Az tény, hogy a gátlástalan ukrán kazárok bármilyen aljasságra képesek. Ezért kellene már Oroszország Anyácskának nyomatékosítania, hogy bármilyen ukrán szúnyogcsípés százszoros erővel lesz megtorolva. Sajnos a kazár férgek csak ebből értenek.
steinamanger-2
2026. május 04. 21:23
Fosnak a ruszkik🤣🤣🤣
Csigorin
2026. május 04. 21:04
Ezzel kellett volna kezdeni mar az elejen. Hany orosznak kellett meghalnia azert mert ok "humanus okokbol" kimelik az ukranokat??
VeressZoltán
2026. május 04. 21:03
Nem várom, de lehet, hogy felgyorsítaná a háború végét
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!