Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
putyin zelenszkij vörös tér oroszország

Putyin nevethet a markában: Zelenszkij részletesen elmagyarázta, miért gyenge Oroszország

2026. május 04. 17:41

Az ukrán államfő az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján mondott beszédet.

2026. május 04. 17:41
null

Ha Oroszország május 9-én Moszkvában katonai járművek nélkül tart díszszemlét, az azt jelenti, attól tart, hogy ukrán drónok repülhetnek át a Vörös tér felett – jelentette ki hétfőn Jerevánban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az államfő az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján mondott beszédét az Interfax-Ukraina hírügynökség idézte.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Oroszország bejelentette, hogy május 9-én Moszkvában katonai járművek nélküli díszszemlét rendez. Ha ez megtörténik, ez lesz az első alkalom hosszú-hosszú évek óta, amikor nem engedhetik meg maguknak a katonai járművek használatát, és attól tartanak, hogy drónok repülhetnek át a Vörös tér felett. 

Ez sokat elárul. Ez azt bizonyítja, hogy jelenleg nem erősek.”

Zelenszkij szerint ezért továbbra is folytatni kell a szankciós nyomásgyakorlást Oroszországra, és folytatni kell Ukrajna támogatását. Hangsúlyozta az országa legsürgetőbb fegyverigényeinek kielégítésére létrehozott NATO-kezdeményezés, a PURL programcsomagok szükségességét.

Ez segít megvédeni magunkat a ballisztikus rakéták fenyegetésétől.

És úgy vélem, hogy Európának képesnek kell lennie önállóan előállítani mindazt, ami szükséges a védelméhez bármilyen fenyegetés ellen – minden ballisztikus rakétával végrehajtott támadás és bármilyen más fegyver ellen.”

Az ukrán államfő arra is felszólította a vezetőket, hogy a drónmegállapodás keretében haladjanak az együttműködés irányába, mivel „megbízható védelemre van szükség egész Európában a drónok és a levegőben, tengeren és szárazföldön történő potenciális támadások ellen”.

Zelenszkij kijelentette továbbá, hogy hatékony diplomáciai formátumot kell találni, és Európának minden béketárgyaláson helyet kell foglalnia a tárgyalóasztalnál.

„Kapcsolatban állunk az Egyesült Államokkal, és megértjük az ő nézeteiket és álláspontjukat, de jó lenne kidolgozni egy egységes európai álláspontot az oroszokkal folytatandó tárgyalásokra” – összegezte az ukrán vezető.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
duro_dorka
2026. május 04. 19:10
Zelenszkij: "jelenleg [az oroszok] nem erősek." A "nem erős" oroszok vágják meg az ukrán fővárost minden éjjel - nem pedig fordítva. Értem már, hogy a mélyállamos zsidók miért színészt választottak a háborús szerepre.
Válasz erre
0
0
vezker
2026. május 04. 17:48
Röhög a markába...n nélkül, mert nem benne, bazmeg, hanem bele. A markában tart, na olyan már van n-nel. A kurva anyátokért nem tudtok megtanulni magyar szólásokat legalább olyan jól, mint a kibaszott anglicizmusokat?
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!