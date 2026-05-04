Úgy tűnik, esélytelen gátat szabni az ukrán korrupciónak: ezúttal Teslákat és több tízmillió hrivnyát foglaltak le a hadkiegészítőknél

Valóra vált Orbán rémálma: Zelenszkij meghívást kaphat Magyarország legnagyobb szövetségébe
Drasztikusan felgyorsultak az események.
Az ukrán hatóságok nagyszabású, kétnapos razziát hajtottak végre a hadkiegészítő és szociális támogatási központok vezetőinél: az akció során 16 régióban, összesen 44 helyszínen tartottak házkutatásokat. A Nemzeti Rendőrség Stratégiai Nyomozó Osztályának tájékoztatása szerint luxusautókat – köztük több Teslát –, motorkerékpárokat és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le, ami súlyos visszaélések gyanúját erősíti meg – írja a karpathir.com.
A vizsgálatok rendszerszintű korrupcióra utalnak: a gyanú szerint az érintett tisztségviselők összesen
mintegy 92 millió hrivnya értékben vallottak be valótlan adatokat vagy jutottak illegális jövedelemhez.
Különösen kirívó az odesszai parancsnok esete, aki hivatali ideje alatt
több mint 45 millió hrivnyával gyarapította vagyonát, míg más tisztségviselőknél 10 milliós, illetve 6,6 milliós eltéréseket tártak fel a bevallott és a tényleges javak között.
A lefoglalt dokumentumok egy része a hatóságok szerint pénzmosási tevékenységhez köthető.
A razzia célja nem csupán egyedi ügyek feltárása, hanem a teljes toborzási rendszer megtisztítása. Az eljárásokkal párhuzamosan eddig több mint 150 közigazgatási jegyzőkönyvet állítottak ki korrupciós szabálysértések miatt. A műveletben a rendőrség mellett az Állami Nyomozó Iroda és a katonai ügyészség is részt vett, a nyomozók pedig jelenleg a bizonyítékok rendszerezésén dolgoznak, hogy hivatalos gyanúsításokat emelhessenek az érintett jelenlegi és volt tisztségviselőkkel szemben.
Nyitókép: KárpátHír/Képernyőkép