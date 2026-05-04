Valóra vált Orbán rémálma: Zelenszkij meghívást kaphat Magyarország legnagyobb szövetségébe

Ez nem tartott sokáig: két nagyhal is összefogott Magyar Péter megpuhítására
A Visegrádi Négyek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia – V4) „újjászületését” szorgalmazta Robert Fico szlovák miniszterelnök Jerevánban hétfőn.
A három testőr a negyedikre vár és a V4-ek újjászületésére”
– írta az X-en a szlovák kormányfő, utalással Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökre, és mellékelt egy közös fotót is Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel kormányfőkkel az Európai Politikai Közösség állam-, illetve kormányfőinek találkozóján.
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök alatt a V4-eken belüli együttműködés gyakorlatilag leállt – írta az APA hírügynökség. Szlovákia július 1-jétől veszi át az országcsoport soros elnökségét egy évre.
Tusk szerint a V4-ek következő csúcstalálkozójára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kaphat.
(MTI)
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP