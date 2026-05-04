Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robert Fico Lengyelország Magyarország Ukrajna Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor V4 Donald Tusk

Valóra vált Orbán rémálma: Zelenszkij meghívást kaphat Magyarország legnagyobb szövetségébe

2026. május 04. 16:26

Drasztikusan felgyorsultak az események.

2026. május 04. 16:26
null

A Visegrádi Négyek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia – V4) „újjászületését” szorgalmazta Robert Fico szlovák miniszterelnök Jerevánban hétfőn.

A három testőr a negyedikre vár és a V4-ek újjászületésére”

– írta az X-en a szlovák kormányfő, utalással Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökre, és mellékelt egy közös fotót is Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel kormányfőkkel az Európai Politikai Közösség állam-, illetve kormányfőinek találkozóján.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök alatt a V4-eken belüli együttműködés gyakorlatilag leállt – írta az APA hírügynökség. Szlovákia július 1-jétől veszi át az országcsoport soros elnökségét egy évre.

Tusk szerint a V4-ek következő csúcstalálkozójára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kaphat.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. május 04. 16:47
nagy kérdés, hogy Poloska leszopja Zselét és letérdel a neki szánt helyre vagy kiáll a magyar érdekekért Zselé meghívatása a V4ekre az EU által elvárt próbatétel és csicskabetörés
Válasz erre
1
0
duro_dorka
2026. május 04. 16:35
Tusk blokkolta a V4-et Orbán alatt, az APA hírügynökség csúsztat. Zelenszkij jelenléte a V4 találkozón tudatos durva provokáció.
Válasz erre
6
0
Xabi
2026. május 04. 16:35
Fantasztikus, mennyire rámennek a kollektív emlékezetkiesés bemesélésére. Nem Orbán, hanem a lengyel káposztafejű miatt nem volt együttműködés a négyek között. Ukrajnát meg akkor kell meghívni, ha kiderül, hogy 1335-ben a népszerű XI. Ratyiszláv ukrán király is részt vett a találkozón.
Válasz erre
7
0
johannluipigus
2026. május 04. 16:35
Ennyi erővel a krími tatárokat is meghívhatná Tuskó. Nincs is semmi rémálom. Micron szétverte a V4-eket, és ez nem miniszterelnök urunk bűne.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!