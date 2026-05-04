afd Németország erőmű Ukrajna energiabiztonság AfD energiaellátás Északi Áramlat

A németek egy egész gázerőművet ajándékoznának Ukrajnának „humanitárius segítség” címszó alatt

2026. május 04. 15:45

Az AfD határozottan tiltakozik az „abszurd” elképzelés ellen.

Egy, a Balti-tenger partján, Lubminnál működő, jelenleg üzemen kívül helyezett, ám teljesen működőképes gázerőművet ajándékozna Ukrajnának az azt üzemeltető vállalat – derül ki a Die Welt beszámolójából. Az Alternatíva Németországért (AfD) finoman szólva sem helyesli a létesítmény elherdálását, pláne, hogy az ország energiaellátása minden eddiginél ingatagabb helyzetben van.

A szóban forgó lubmini erőmű korábban az Északi Áramlat-1 vezetéken érkező orosz gáz német hálózatba történő betáplálásához biztosította a szükséges hőenergiát, ám a szállítások 2022-es leállása után gazdaságtalanná vált.

Az üzemeltető többségi tulajdonosa, a Securing Energy for Europe GmbH közlése szerint az erőműnek nincs más felhasználási lehetősége, és vevőt sem találtak rá, ezért a létesítményt

humanitárius segítség keretében” egy ukrán szolgáltatónak adnák át.

A döntést azzal indokolták, hogy a szétszerelésnél és selejtezésnél nem jelent nagyobb költséget, miközben hozzájárulhat az ukrán energiarendszer fenntartásához.

A cikk ugyanakkor nem közöl részleteket arról, hogy ha a komplexum kizárólag a gáztranszfer energiaigényének támogatására alkalmas, akkor hogyan járulhat hozzá az ukrán energiaszektor működéséhez, illetve, ha mégsem csak erre használható, akkor miért ne tölthetne be hasonló funkciót a német energia-infrastruktúrában.

Az erőművet egy ukrán üzemeltetőnek adjuk át, aki saját maga gondoskodik az elszállításról”

– közölte a vállalat.

Mások sem értik, mi szükség erre

A 84 megawattos kapacitású létesítmény sorsa azonban politikai vitát váltott ki Németországban.

Nikolaus Kramer, az AfD tartományi politikusa élesen bírálta a döntést, és „abszurdnak” nevezte a lépést. Rámutatott: miközben helyben új gázerőmű építésének szükségességéről beszélnek, addig egy működőképes létesítményt szerelnek le és adnak át külföldre.

Ez az erőmű a mi energiabiztonságunkat kellett volna szolgálja. Ez az állampolgárok arculcsapása”

– fogalmazott.

A vita hátterében a német energiapolitika kudarcos átalakulása és egyre fokozódó sérülékenysége áll. Oroszország 2022-ben fokozatosan leállította a gázszállításokat, majd az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetékeit, így a rendszer jövője máig bizonytalan.

Mint emlékezetes, Németország legnépszerűbb pártja korábban már kijelentette: kártérítést fognak követelni Ukrajnától az Északi Áramlat felrobbantása és a német energiabiztonság elleni támadás miatt, ha kormányra kerülnek. A jobboldali formáció emellett rendszeresen hangsúlyozza az olcsó orosz energiahordozókhoz való visszatérés szükségességét, és határozottan kiáll az Északi Áramlat vezetékeinek helyreállítása és újraindítása mellett, mert szerintük ez lenne a német gazdaság talpra állításának garanciája.

Az egyre népszerűtlenebb és recsegő-ropogó német kormánykoalíció eközben deklarálta, hogy a jövőben nem kíván orosz földgázt importálni. A mostani döntés azonban jól mutatja, hogy a korábbi infrastruktúra sorsának kezelése továbbra is komoly politikai és gazdasági dilemmákat vet fel, a választóknak pedig egyre kisebb hányada sorakozik fel az ország vezetése mögött.

***

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bbszaiff-2
2026. május 04. 16:42
És orosz gázzal repesztenének?
esvany-0
2026. május 04. 16:30
Gázt is adnak hozzá, vagy a "véres orosz gázzal" fog működni?
Magyarorszag-elveszett
2026. május 04. 16:20
Gázt is adnak hozzá?
baronet
2026. május 04. 15:59
Sok gázt nem fogyasztana el. Felszerelés utáni harmadik percben érkezik kettő darab Geran-3 drón.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!