A vita hátterében a német energiapolitika kudarcos átalakulása és egyre fokozódó sérülékenysége áll. Oroszország 2022-ben fokozatosan leállította a gázszállításokat, majd az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetékeit, így a rendszer jövője máig bizonytalan.

Mint emlékezetes, Németország legnépszerűbb pártja korábban már kijelentette: kártérítést fognak követelni Ukrajnától az Északi Áramlat felrobbantása és a német energiabiztonság elleni támadás miatt, ha kormányra kerülnek. A jobboldali formáció emellett rendszeresen hangsúlyozza az olcsó orosz energiahordozókhoz való visszatérés szükségességét, és határozottan kiáll az Északi Áramlat vezetékeinek helyreállítása és újraindítása mellett, mert szerintük ez lenne a német gazdaság talpra állításának garanciája.

Az egyre népszerűtlenebb és recsegő-ropogó német kormánykoalíció eközben deklarálta, hogy a jövőben nem kíván orosz földgázt importálni. A mostani döntés azonban jól mutatja, hogy a korábbi infrastruktúra sorsának kezelése továbbra is komoly politikai és gazdasági dilemmákat vet fel, a választóknak pedig egyre kisebb hányada sorakozik fel az ország vezetése mögött.