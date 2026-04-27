kötet balti - tenger robbantás északi áramlat ukrán ügy

Újabb bizonyíték: ukrán búvárok robbanthatták fel az Északi Áramlat vezetéket

2026. április 27. 19:51

Egy frissen megjelent kötet szerint több résztvevővel, előre megtervezett akcióban hajtották végre a 2022-es robbantást a Balti-tengerben.

2026. április 27. 19:51
Új megvilágításba helyezi a 2022-es Északi Áramlat-robbantásokat egy frissen megjelent könyv, amely szerint ukrán búvárok hajthatták végre a támadást. A The Nord Stream Conspiracy című kötet állítása szerint a műveletet előre megtervezett akcióként hajtották végre, több résztvevő közreműködésével. A robbanószerkezeteket mintegy 80 méteres mélységben helyezték el a Balti-tengerben futó Északi Áramlat gázvezetéken – számolt be a Világgazdaság.

A szerző, Bojan Pancevski szerint az ügy részleteit hosszabb ideig visszafogottan kezelték a lehetséges geopolitikai következmények miatt. 

A könyvben megszólaló egykori ukrán hírszerzők és búvárok szerint a műveletet négyen hajtották végre – három férfi és egy nő –, és álneveket használtak.

A beszámolók szerint a résztvevők hazafias indíttatásból cselekedtek. A kötet azt is állítja, hogy egyes országok hatóságai tisztában lehettek bizonyos részletekkel, de ezeket nem hozták teljes körűen nyilvánosságra. A robbantás idején a vezeték egyik ága karbantartás alatt állt, a másik pedig nem működött teljes kapacitással. Ennek ellenére az eset jelentős hatással volt az európai energiapiacra, és tovább növelte az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos feszültségeket.

A történtek után több ország – köztük Dánia, Svédország és Németország – is vizsgálatot indított. Dánia és Svédország később lezárta az eljárást arra hivatkozva, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték. Németország ugyanakkor továbbra is folytatja a nyomozást.

A német hatóságok több ukrán állampolgár kiadatását is kezdeményezték az ügyben. Lengyelország ezt elutasította, míg Olaszország együttműködött, és kiadott egy Szerhij K. néven ismert gyanúsítottat. A robbantás körülményeiről korábban több eltérő elmélet is napvilágot látott. Egyes nyugati források Oroszországot nevezték meg lehetséges elkövetőként, míg más feltételezések „hamis zászlós” műveletről szóltak. Korábban Seymour Hersh amerikai és norvég érintettséget is felvetett, állításait azonban hivatalosan nem erősítették meg.

Szakértők szerint a felelősség kérdése továbbra sem tekinthető véglegesen tisztázottnak. 

Az ügyhöz kapcsolódóan Londonban mintegy 580 millió eurós kártérítési per is indult, amelyben a biztosítók és a tulajdonosok eltérően értelmezik a történteket.

Összesen 13 komment

billysparks
2026. április 27. 20:56
Az oroszok voltak. Megtalálták Putyin útlevelét a robbanás helyszínén csak az a orbáni diktatúra nem hozta nyilvánosságra. Várom magyar Péter leleplezését.
kulakman
2026. április 27. 20:44
Jutalmúl fel kell őket venni a klubba , minket meg ki kell zárni, evidens nem???????????????
elcapo-3
2026. április 27. 20:44
Ez régóa tudott volt. De a hülye nácik így is tömik az ukránokat pénzzel.
balatontihany-25
2026. április 27. 20:33
Nem kell ezt már annyit bizonygatni, kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy az ukránok tették...
