Újabb bizonyíték: ukrán búvárok robbanthatták fel az Északi Áramlat vezetéket

Új megvilágításba helyezi a 2022-es Északi Áramlat-robbantásokat egy frissen megjelent könyv, amely szerint ukrán búvárok hajthatták végre a támadást. A The Nord Stream Conspiracy című kötet állítása szerint a műveletet előre megtervezett akcióként hajtották végre, több résztvevő közreműködésével. A robbanószerkezeteket mintegy 80 méteres mélységben helyezték el a Balti-tengerben futó Északi Áramlat gázvezetéken – számolt be a Világgazdaság.

A szerző, Bojan Pancevski szerint az ügy részleteit hosszabb ideig visszafogottan kezelték a lehetséges geopolitikai következmények miatt.