„Ez így már nem megy” – egyöntetű a szurkolók véleménye Eriksen kapcsán

Mint arról mi is beszámoltunk, a vasárnapi Dánia–Ukrajna felkészülési mérkőzés második félidejében ismét összeesett a pályán Christian Eriksen, a dán válogatott legendája, akinek szinte napra pontosan öt évvel ezelőtt, a finnek elleni Európa-bajnoki meccsen leállt a szíve, és a játéktéren kellett újraéleszteni. Később pacemakert kapott, és folytathatta az élsportot.

Nagy volt az aggodalom a pályán, miután Eriksen a földre rogyott, nem is folytatták a mérkőzést a felek (Fotó: Bo Amstrup / AFP)

A 34 éves labdarúgó ezúttal is elveszítette az eszméletét, de a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően szerencsére hamar magához tért, és a saját lábán szállt be abba a mentőautóba, amely az odensei kórházba szállította további vizsgálatokra.