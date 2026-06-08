„Ez így már nem megy” – egyöntetű a szurkolók véleménye Eriksen kapcsán

Rémálomszerű déja vu: ismét összeesett a pályán a dánok legendája, azonnal lefújták a meccset
Megismétlődtek a drámai 2021-es jelenetek, újra kórházba kellett szállítani Christian Eriksent.
A szurkolók szerint a 34 éves dán futballistának azonnali hatállyal be kellene fejeznie a pályafutását. Christian Eriksen öt évvel a szívleállása után ismét összeesett a pályán.
Mint arról mi is beszámoltunk, a vasárnapi Dánia–Ukrajna felkészülési mérkőzés második félidejében ismét összeesett a pályán Christian Eriksen, a dán válogatott legendája, akinek szinte napra pontosan öt évvel ezelőtt, a finnek elleni Európa-bajnoki meccsen leállt a szíve, és a játéktéren kellett újraéleszteni. Később pacemakert kapott, és folytathatta az élsportot.
A 34 éves labdarúgó ezúttal is elveszítette az eszméletét, de a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően szerencsére hamar magához tért, és a saját lábán szállt be abba a mentőautóba, amely az odensei kórházba szállította további vizsgálatokra.
Úgy látom, a pacemaker megfelelően működik. Rövid időre elveszítette az eszméletét, de nagyon gyorsan visszanyerte, és azonnal tudtunk beszélni vele
– mondta Morten Boesen, a dánok csapatorvosa. – Most további vizsgálatokat végeznek a kórházban, hogy kiderítsék, mi okozta az incidenst. Folyamatosan kapcsolatban állunk vele és a kórház orvosaival.”
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Megismétlődtek a drámai 2021-es jelenetek, újra kórházba kellett szállítani Christian Eriksent.
A magyar szurkolók egyöntetű véleménye szerint Eriksen részéről egyetlen helyes döntés létezik ebben a helyzetben: azonnal befejezni a profi labdarúgást.
Eriksen felnőtt pályafutása során az Ajax (2010–2013), a Tottenham Hotspur (2013–2020), az Internazionale (2020–2021), a Brentford (2022) és a Manchester United (2022–2025) játékosa is volt, tavaly nyáron pedig a Wolfsburghoz igazolt, amellyel a mögöttünk hagyott idényben kiesett a német Bundesligából. A dán nemzeti együttesnél épp az ukránok elleni meccs előtt köszöntötték a 150. válogatottsága alkalmából.
Nyitókép: Michal Cizek / AFP