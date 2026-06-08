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Ukrajna Dánia Christian Eriksen

„Ez így már nem megy” – egyöntetű a szurkolók véleménye Eriksen kapcsán

2026. június 08. 09:06

A szurkolók szerint a 34 éves dán futballistának azonnali hatállyal be kellene fejeznie a pályafutását. Christian Eriksen öt évvel a szívleállása után ismét összeesett a pályán.

2026. június 08. 09:06
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Mint arról mi is beszámoltunk, a vasárnapi Dánia–Ukrajna felkészülési mérkőzés második félidejében ismét összeesett a pályán Christian Eriksen, a dán válogatott legendája, akinek szinte napra pontosan öt évvel ezelőtt, a finnek elleni Európa-bajnoki meccsen leállt a szíve, és a játéktéren kellett újraéleszteni. Később pacemakert kapott, és folytathatta az élsportot.

Christian Eriksen, Dánia, Ukrajna, felkészülési mérkőzés
Nagy volt az aggodalom a pályán, miután Eriksen a földre rogyott, nem is folytatták a mérkőzést a felek (Fotó: Bo Amstrup / AFP)

A 34 éves labdarúgó ezúttal is elveszítette az eszméletét, de a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően szerencsére hamar magához tért, és a saját lábán szállt be abba a mentőautóba, amely az odensei kórházba szállította további vizsgálatokra.

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Úgy látom, a pacemaker megfelelően működik. Rövid időre elveszítette az eszméletét, de nagyon gyorsan visszanyerte, és azonnal tudtunk beszélni vele

– mondta Morten Boesen, a dánok csapatorvosa. – Most további vizsgálatokat végeznek a kórházban, hogy kiderítsék, mi okozta az incidenst. Folyamatosan kapcsolatban állunk vele és a kórház orvosaival.”

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A szurkolók szerint Eriksennek abba kell hagynia a futballt

A magyar szurkolók egyöntetű véleménye szerint Eriksen részéről egyetlen helyes döntés létezik ebben a helyzetben: azonnal befejezni a profi labdarúgást.

  • „Be kellene látnia, hogy ez így már nem megy. Harmadik esély lehet, hogy nem lesz. Pénze van, inkább legyen boldog a családjával” – írta egy kommentelő. 
  • „Ennek a pályafutásnak sajnos itt vége. Szép volt, jó volt, de többet ér az élet” – jelentette ki egy másik. 
  • „Óriási harcos és sportember, én értem, hogy ez az élete és rengeteget beleáldozott, de az egészséget semmi sem pótolja” – jegyezte meg egy harmadik. 
  • „Az elsőnél vissza kellett volna vonulnia. Remélem, most rájön. Ennyit nem ér” – írta egy negyedik. 
  • „Itt az ideje belátni, hogy van a focinál fontosabb dolog is” – üzente egy ötödik.

Eriksen felnőtt pályafutása során az Ajax (2010–2013), a Tottenham Hotspur (2013–2020), az Internazionale (2020–2021), a Brentford (2022) és a Manchester United (2022–2025) játékosa is volt, tavaly nyáron pedig a Wolfsburghoz igazolt, amellyel a mögöttünk hagyott idényben kiesett a német Bundesligából. A dán nemzeti együttesnél épp az ukránok elleni meccs előtt köszöntötték a 150. válogatottsága alkalmából.

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

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