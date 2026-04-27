Elek Gábor aggódik: hullámvölgybe került az egyik legjobb magyar játékos pályafutása

Elek Gábor, a MOL Esztergom női kézilabdacsapatának vezetőedzője aggódik Vámos Petra miatt, akinek a csapata, a francia Metz a Ferencváros kiejtésével jutott be a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. A korábban az FTC trénereként és a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó szakember úgy véli, a 25 éves irányító fejlődése megtört, mert az utóbbi időben kevesebb lehetőséghez jut, és amikor játszik, akkor sem mindig az eredeti posztján.

„Aggódom miatta – kezdte Elek a Sport Televízió Harmadik félidő című műsorában. – Tavaly (az előző idény kezdetén – a szerk.) került a Metzhez, szárnyalt és felfelé ívelt a pályafutása, de egyre többet látjuk őt nem a posztján játszani, és egyre kevesebbet látjuk játszani. Előkerültek olyan játékosok, akik átveszik a szerepét. Most is (a Fradi elleni negyeddöntős párharc visszavágóján) az egy az egy elleni szituációkból élt meg a jobbátlövő pozíciójában. Fegyelmezett játékot nyújtott, de én azt látom, hogy picit megtört valami, ami törvényszerű, mert a fejlődés sosem lineáris, hanem mindig vannak benne hullámok, de nagyon várom, hogy ez a görbe visszaemelkedjen. Én most picit aggódom miatta.”