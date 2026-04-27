Elek Gábor aggódik: hullámvölgybe került az egyik legjobb magyar játékos pályafutása

Sorsoltak a Bajnokok Ligájában: eldőlt, melyik csapattal játszik a Győr az elődöntőben
Elkerülte egymást az ETO és a Ferencvárost búcsúztató Metz.
Vámos Petra az utóbbi időben kevesebbet játszik a Metzben, s amikor a pályán van, akkor sem mindig a saját posztján. Elek Gábor aggódik a magyar válogatott irányító pályafutása és fejlődése miatt.
Elek Gábor, a MOL Esztergom női kézilabdacsapatának vezetőedzője aggódik Vámos Petra miatt, akinek a csapata, a francia Metz a Ferencváros kiejtésével jutott be a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. A korábban az FTC trénereként és a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó szakember úgy véli, a 25 éves irányító fejlődése megtört, mert az utóbbi időben kevesebb lehetőséghez jut, és amikor játszik, akkor sem mindig az eredeti posztján.
„Aggódom miatta – kezdte Elek a Sport Televízió Harmadik félidő című műsorában. – Tavaly (az előző idény kezdetén – a szerk.) került a Metzhez, szárnyalt és felfelé ívelt a pályafutása, de egyre többet látjuk őt nem a posztján játszani, és egyre kevesebbet látjuk játszani. Előkerültek olyan játékosok, akik átveszik a szerepét. Most is (a Fradi elleni negyeddöntős párharc visszavágóján) az egy az egy elleni szituációkból élt meg a jobbátlövő pozíciójában. Fegyelmezett játékot nyújtott, de én azt látom, hogy picit megtört valami, ami törvényszerű, mert a fejlődés sosem lineáris, hanem mindig vannak benne hullámok, de nagyon várom, hogy ez a görbe visszaemelkedjen. Én most picit aggódom miatta.”
Vámos a Ferencváros elleni párharc első, érdi mérkőzésén – amely 31–31-es döntetlennel zárult – nem szerzett gólt, míg a franciaországi visszavágón háromszor volt eredményes.
A Metz a BL budapesti négyes döntőjének első napján, az elődöntőben a román CSM Bucuresti-tel, Faluvégi Dorottya együttesével játszik június 6-án, de a súlyos térdsérüléséből lábadozó magyar szélső úgy készül, hogy nem léphet majd pályára a final fourban.
„Minden nap a csapattal edzek, és mellette sok egyéni munkát is kell végeznem, de sajnos még nem kaptam meg a zöld lámpát a játékra. Épülök, alakulok, és már egyre türelmetlenebb vagyok. Nagyon vágyom arra, hogy rábólintson az orvosi és a szakmai stáb a vizsgálati eredményekre, és újra játszhassak” – nyilatkozta hétfőn az M1-nek Faluvégi, akinek egy évvel ezelőtt előző klubja, az azóta már csődbe ment Ludwigsburg egyik edzésén szakadt el az első keresztszalagja és a meniszkusza is, ezért megműtötték.
Hozzátette: a visszajelzésektől és az eredményektől függően már sokszor újratervezte a rehabilitáció közben a visszatérése idejét, és úgy volt vele, hogy ha bejutnak a BL négyes döntőjébe, az egy plusz motiváló tényezőt jelent.
Azt is hozzá kell tennem, hogy még nem játszottam meccset a szezonban, úgyhogy szerintem komoly csodának kellene történnie ahhoz, hogy addigra olyan formába kerüljek, hogy segíteni tudjak a csapatnak
– szögezte le.
Elkerülte egymást az ETO és a Ferencvárost búcsúztató Metz.
Az 54-szeres válogatott jobbszélső közölte: ahogy eddig, ezután is mindent megtesz, ami tőle telik, és ha sikerül pályára lépnie a magyar fővárosban, akkor ő lesz a legboldogabb, ha nem, akkor pedig ő lesz csapata legnagyobb szurkolója.
