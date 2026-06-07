Megvan, ki lesz az utolsó, aki lekapcsolja a villanyt a Momentumnál

Donáth Anna közel két évvel azután, hogy visszavonult a politika első vonalából interjút adott Krug Emília Szinten túl című műsorában. A Momentum egykori elnöke hangsúlyozta: inkább előre felkészül a lehetséges kockázatokra, mint hogy utólag érje meglepetés, hiszen szerinte „a NER is valahogy így kezdődött”.

Az április 12-i választást követően Donáthot erős szorongás fogta el a Tisza Párt kétharmados győzelme miatt. Különösen aggasztotta, hogy sok általa tisztelt ember a parlamenti mandátumokat szinte úgy számolgatta, mint a gólokat egy focimeccsen.