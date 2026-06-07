Megvan, ki lesz az utolsó, aki lekapcsolja a villanyt a Momentumnál

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Donáth Anna viszont nem tervez országos tisztséget vállalni.
Donáth Anna közel két évvel azután, hogy visszavonult a politika első vonalából interjút adott Krug Emília Szinten túl című műsorában. A Momentum egykori elnöke hangsúlyozta: inkább előre felkészül a lehetséges kockázatokra, mint hogy utólag érje meglepetés, hiszen szerinte „a NER is valahogy így kezdődött”.
Az április 12-i választást követően Donáthot erős szorongás fogta el a Tisza Párt kétharmados győzelme miatt. Különösen aggasztotta, hogy sok általa tisztelt ember a parlamenti mandátumokat szinte úgy számolgatta, mint a gólokat egy focimeccsen.
Donáth Anna 2024 júniusában mondott le a párt elnöki posztjáról, miután a Momentum a történetének legrosszabb eredményét érte el az EP-választáson, és egyetlen mandátumot sem szerzett. A politikus szerint nem vonult ki teljesen a közéletből, csupán hátrébb lépett. Jelenleg civil projekteken dolgozik:
oktatással és állampolgári neveléssel foglalkozik, valamint nemzetközi emberi jogi szervezeteknek segít a brüsszeli intézményrendszerben.
Az interjúban részletesen beszélt a 2024-es választások utáni kiégéséről. Mint mondta, ez nem egyszerű fáradtság volt, hanem egy állapot, amikor fizikailag rendben van az ember, de teljesen elveszíti a motivációját. Hálás a momentumos közösségnek, amely nagy támaszt jelentett neki.
Amíg létezik a párt, és ég a villany egy olyan irodában, aminek a kirakatára az van írva, hogy Momentum, addig én is ott leszek”
– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a közösség az élete egyik legfontosabb megtartó ereje.
Donáth szerint Budapesten a választás másnapján tapintható volt a felszabadultság, őt azonban inkább aggodalom töltötte el. Kétségbe vonta, hogy az, ami történt, valóban rendszerváltásnak nevezhető-e.
Ez egy folyamat, amiről majd utólag fogjuk tudni azt mondani, hogy ez volt a rendszerváltás. Nem egy pillanat, hanem egy hosszú politikai-társadalmi folyamat vége”
– fogalmazott. Veszélyesnek tartja a fekete-fehér gondolkodást, amikor az egyik oldalon csak gonoszak, a másikon csak jók vannak. Kritizálta a Tisza kommunikációját, amely szerinte túlságosan a negatív érzelmekre, a dühre épít.
Nekem nagyon hiányzik a mostani közéletből az árnyaltság. [...] Jogosan gondoljátok, hogy ti vagytok a többség, gyűlöljétek csak azt, aki nem ért veletek egyet. Ez nekem nagyon hasonló [a korábbi rendszerhez], mert mind negatív érzelmekre épít”
– mondta. Hozzátette: a düh önmagában nem lehet politikai program, és a vezetők felelőssége, hogy ne szítsák a felelőtlen viselkedést.
Donáth korainak tartja még megítélni a Tisza-kormány teljesítményét. Szerinte évek kellenek, mire kiderül, hogy a szakmai felkészültség és az „emberségesebb” kormányzás valóban jobb országot eredményez-e. A valódi erőviszonyokat a költségvetés fogja megmutatni. A Momentum és a Tisza teljesítményét nem tartja közvetlenül összehasonlíthatónak. Míg a Momentum „kiterjesztett baráti körből”, csapatszellemben épült, és tudatosan kerülte az egyszemélyi vezetést, a Tisza Magyar Péter személye köré szerveződött.
Donáth szerint a Momentumot kívülről gyakran bénázásnak látták, ő viszont a belső demokrácia következményének tartja ezt. A két mozgalom között alapvető különbség, hogy a Momentum alapítói teljesen kívülről érkeztek, míg Magyar Péter a rendszer belsejéből. Ez utóbbi végül előnnyé vált.
Donáth egyetértett azzal a döntéssel, hogy a Momentum nem indult a választáson, mert így is a kormányváltást szolgálta.
A párt azóta tudatosan új szerepet választott: inkább mozgalomként, országjárással és közösségi munkával folytatja. Sokan az utcán köszönik meg nekik a kampányt és az aktivizmust. „A Momentum volt, a Momentum van és nem a Momentumon fog múlni, hogy lesz-e négy év múlva” – mondta.
Szerinte a pártnak csak akkor van jövője, ha újra megtalálja a helyét az ellenzéki térfélen, és felvállalja az ellenzékiség fontos szerepét egy demokráciában.
Aggodalommal figyeli, hogy egyre inkább csak a kétharmados pártoknak tulajdonítanak értelmet, miközben a kisebb közösségek és az ellenzéki hangok is nélkülözhetetlenek. Donáth Anna egyértelművé tette: jelenleg nem vállalna vezető tisztséget a pártban, mert kisfia mellett sem fizikailag, sem mentálisan nincs meg a kapacitása ehhez. Ugyanakkor a közügyek iránti érdeklődése nem szűnt meg – fűzte hozzá.
Nyitókép forrása: Momentum Mozgalom Facebook-oldala
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