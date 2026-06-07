Ha a totális kudarc nem lenne elég, a sajtótájékoztatón is egymásnak estek a románok Budapesten

Elképesztő végjáték után jutott BL-döntőbe a Győr Budapesten
A vasárnapi fináléban egy másik francia csapat vár rájuk.
Nem tudták magukat türtőztetni a BL-elődöntős vereség után. Az exgyőri Crina Pintea ritkán látható módon küldött el melegebb éghajlatra egy túlbuzgó újságírót Budapesten.
Feszült hangulatú sajtótájékoztató zajlott le az MVM Dome-ban a szombati Metz–CSM Bucuresti Bajnokok Ligája-elődöntőt követően a budapesti női kézilabda Final Four helyszínén. Az Albek Anna és Vámos Petra személyében két magyar játékost is soraiban tudó francia csapat a legjobb négy között sima ötgólos győzelmet aratott a románok felett, teljessé téve ezzel a bukaresti klub kudarcos idényét, hiszen a fővárosi önkormányzat által pénzelt együttes ezt megelőzően a bajnoki címet is elbukta a Besztercével szemben, a Román Kupától pedig már a negyeddöntőben búcsúzott. Amikor egy román újságíró ezt érdekes stílusban szóvá tette, a Bucuresti egyik kulcsembere nem is tudta visszafogni magát, és ritkán látható kirohanással reagált.
A korábban Győrben is játszó, az ETO-val BL-győztes, magyar bajnok és kupagyőztes Crina Pinteáról van szó, akit NSO tudósítása szerint egy nagybányai újságíró neki szegezett kérdései bosszantottak fel, miszerint: „Az edző jobbról-balról próbált nyugtatni téged mérkőzés közben, most meg két méterre ülsz tőle. Mi történt? Elvesztettétek a bajnokságot, a kupát és most is kikaptatok. Anyagi gondok vannak a klubnál?” – záporozott a kérdésözön Pinteára, aki ezen a ponton elveszítette a türelmét, és csúnyán kiosztotta a kérdezőt:
Leáll? Vagy én állítom le! Nem a botrányért vagyunk itt, ha azt keresi! Ha mondanivalóm van az edzőmnek, neki mondom el. Nem, nem nyugtatni akart, nagyon akartunk nyerni. Elegem van ebből!
Jó lenne a szép dolgokat is látni, nem csak botrányt keresni” – pörölt a bukaresti beálló, aki arra a kérdésre, hogy vajon a bukaresti városvezetés ilyen eredmények után is hajlandó-e tovább pénzelni a csapatot, ismét indulatosan kérdezett vissza: „Maga szerint ezt tőlem kell megkérdezni?!”
A CSM Bucuresti vasárnap délután a Bajnokok Ligája bronzmeccsén lép pályára egy másik francia csapat, a Brest ellen, amelyet a címvédő Győri ETO drámai végjátékban győzött le a másik szombati elődöntőben. Az ETO–Metz finálé 18 órakor kezdődik az MVM Dome-ban.
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A vasárnapi fináléban egy másik francia csapat vár rájuk.
Nyitókép: GSP