Ha a totális kudarc nem lenne elég, a sajtótájékoztatón is egymásnak estek a románok Budapesten

Feszült hangulatú sajtótájékoztató zajlott le az MVM Dome-ban a szombati Metz–CSM Bucuresti Bajnokok Ligája-elődöntőt követően a budapesti női kézilabda Final Four helyszínén. Az Albek Anna és Vámos Petra személyében két magyar játékost is soraiban tudó francia csapat a legjobb négy között sima ötgólos győzelmet aratott a románok felett, teljessé téve ezzel a bukaresti klub kudarcos idényét, hiszen a fővárosi önkormányzat által pénzelt együttes ezt megelőzően a bajnoki címet is elbukta a Besztercével szemben, a Román Kupától pedig már a negyeddöntőben búcsúzott. Amikor egy román újságíró ezt érdekes stílusban szóvá tette, a Bucuresti egyik kulcsembere nem is tudta visszafogni magát, és ritkán látható kirohanással reagált.

A korábban Győrben is játszó Crina Pintea (középen) nem tudta magát visszafogni az elődöntős vereséget követő provokatív kérdések hallatán Budapesten (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Provokatív kérdések, ingerült válaszok a budapesti sajtóeseményen