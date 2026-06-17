Kiderült, kivel játszhatna az ETO a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében

Megvan az újabb sorsolás: kőkemény ellenfél jönne a Fradinak az Európa-liga második selejtezőkörében
Megtartották az Európa-liga újabb sorsolását.
Megvan, mely csapattal játszanának a győriek, ha továbbjutnának a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az ETO FC izraeli együttessel küzdhetne meg.
Szerdán tartják a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencia-liga második selejtezőkörének sorsolását. A négy érintett magyar csapat, az ETO FC, a Ferencvárosi TC, a Debreceni VSC és a Paksi FC is megtudhatja, milyen ellenfél várhat rá a folytatásban. A 12 órakor kezdődő BL-sorsoláson kiderült, kivel játszhatnak a győriek, ha továbbjutnak.
Az ETO FC a Bajnokok Ligájában az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezd. Amennyiben a győriek továbbjutnak, a BL második körében az izraeli Hapoel Beer-Sheva FC-vel játszana. A győriek lennének a párharc első meccsén a pályaválasztók.
Az ETO-nak négy párharcot kellene megnyernie ahhoz, hogy a BL főtábláján szerepelhessen az ősszel. A 2. forduló első mérkőzéseit július 21–22.-én a visszavágókat 28–29.-én rendezik.
Az ETO egy esetleges BL-kiesés esetén a Konferencia-ligában folytathatja. Ebben az esetben a következő párharcok vesztesei jöhetnek szembe:
Az Európa-ligában a Ferencváros a szerb Vojvodinával kezd az 1. fordulóban. A 2. fordulóban pedig a következő csapatok közül kaphat ellenfelet a 13 órakor kezdődő sorsoláson (a Fradi a magyar csapatok közül az egyetlen, amely kiemeltként szerepel a szerdai sorsoláson):
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Megtartották az Európa-liga újabb sorsolását.
Kiesés esetén a Ferencváros a Konferencia-ligában folytathatja, ahol akár kifejezetten erős ellenfél is érkezhet neki:
A Konferencia-ligában a Debrecen és a Paks is a selejtező 2. fordulójában kapcsolódik be a sorozatba nem kiemelt csapatként. A következő csapatok közül kerül ki a magyar együttesek ellenfele a 14 órakor kezdődő sorsoláson:
A Debrecen lehetséges 2. fordulós ellenfelei
A Paks lehetséges 2. fordulós ellenfelei
Nyitókép: Krizsán Csaba/MTI/MTVA