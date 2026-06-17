Kiderült, kivel játszhatna az ETO a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében

Szerdán tartják a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencia-liga második selejtezőkörének sorsolását. A négy érintett magyar csapat, az ETO FC, a Ferencvárosi TC, a Debreceni VSC és a Paksi FC is megtudhatja, milyen ellenfél várhat rá a folytatásban. A 12 órakor kezdődő BL-sorsoláson kiderült, kivel játszhatnak a győriek, ha továbbjutnak.

Izraeli csapattal játszhat az ETO, ha továbbjut az első fordulóból (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Az ETO FC a Bajnokok Ligájában az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezd. Amennyiben a győriek továbbjutnak, a BL második körében az izraeli Hapoel Beer-Sheva FC-vel játszana. A győriek lennének a párharc első meccsén a pályaválasztók.