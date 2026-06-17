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sorsolás ETO FC Bajnokok Ligája-selejtező Bajnokok Ligája BL-selejtező

Kiderült, kivel játszhatna az ETO a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében

2026. június 17. 12:20

Megvan, mely csapattal játszanának a győriek, ha továbbjutnának a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az ETO FC izraeli együttessel küzdhetne meg.

2026. június 17. 12:20
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Szerdán tartják a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencia-liga második selejtezőkörének sorsolását. A négy érintett magyar csapat, az ETO FC, a Ferencvárosi TC, a Debreceni VSC és a Paksi FC is megtudhatja, milyen ellenfél várhat rá a folytatásban. A 12 órakor kezdődő BL-sorsoláson kiderült, kivel játszhatnak a győriek, ha továbbjutnak.

Izraeli csapattal játszhat az ETO, ha továbbjut az első fordulóból
Izraeli csapattal játszhat az ETO, ha továbbjut az első fordulóból (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Az ETO FC a Bajnokok Ligájában az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezd. Amennyiben a győriek továbbjutnak, a BL második körében az izraeli Hapoel Beer-Sheva FC-vel játszana. A győriek lennének a párharc első meccsén a pályaválasztók.

Az ETO-nak négy párharcot kellene megnyernie ahhoz, hogy a BL főtábláján szerepelhessen az ősszel. A 2. forduló első mérkőzéseit július 21–22.-én a visszavágókat 28–29.-én rendezik.


Az ETO és a Fradi is az első körben kezd

Az ETO egy esetleges BL-kiesés esetén a Konferencia-ligában folytathatja. Ebben az esetben a következő párharcok vesztesei jöhetnek szembe:

  • FC Petrocub (moldovai)–KF Egnatia (albán) párharc vesztese
  • ML Vicebszk (fehérorosz)–Universitatea Craiova (román) párharc vesztese
  • KÍ Klaksvík (feröeri)–FC Atert Bissen (luxemburgi) párharc vesztese

Az Európa-ligában a Ferencváros a szerb Vojvodinával kezd az 1. fordulóban. A 2. fordulóban pedig a következő csapatok közül kaphat ellenfelet a 13 órakor kezdődő sorsoláson (a Fradi a magyar csapatok közül az egyetlen, amely kiemeltként szerepel a szerdai sorsoláson):

  • Besiktas (török) 
  • Twente (holland) 
  • Tromsö (norvég) 
  • CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City FC (ír) párharc győztese
  • Hammarby IF (svéd)

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Kiesés esetén a Ferencváros a Konferencia-ligában folytathatja, ahol akár kifejezetten erős ellenfél is érkezhet neki:

  • AFC Ajax (holland)
  • FC Lugano (svájci)
  • Nomme Kalju FC (észt)–Linfield FC (északír) párharc győztese
  • FC Nordsjaelland (dán)
  • FC Differdange 03 (luxemburgi)–Ilves Tampere (finn) párharc győztese

A Konferencia-ligában a Debrecen és a Paks is a selejtező 2. fordulójában kapcsolódik be a sorozatba nem kiemelt csapatként. A következő csapatok közül kerül ki a magyar együttesek ellenfele a 14 órakor kezdődő sorsoláson:

A Debrecen lehetséges 2. fordulós ellenfelei

  • SC Braga (portugál) 
  • Istanbul Basaksehir (török) 
  • Brann (norvég)–Pjunik (örmény) párharc győztese
  • Marsaxlokk (máltai) 
  • Sion (svájci)

A Paks lehetséges 2. fordulós ellenfelei

  • Panathinaikosz (görög)  
  • HNK Rijeka (horvát) 
  • Europa FC (gibraltári)–KF Skëndija (macedón) párharc győztese
  • Austria Wien (osztrák)
  • Velez Mostar (bosnyák)–Milsami Orhei (moldovai) párharc győztese
     

Nyitókép: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

 

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