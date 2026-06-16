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sorsolás eto selejtező Bajnokok Ligája

Megvan, melyik csapattal játszik a magyar bajnok a BL-selejtezőben

2026. június 16. 16:16

Ellenfelet kapott az ETO FC a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezősorozat 1. fordulójában.

2026. június 16. 16:16
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Az UEFA, azaz az Európai Labdarúgó-szövetség a sorsolás napjának reggelén hozta nyilvánosságra a hivatalos honlapján, mely csapatok lehetnek a magyar bajnok ETO FC lehetséges ellenfelei a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. Az opciók között a KF Drita (koszovói), a FK Borac (boszniai), a Víkingur Reykjavík (izlandi), a Kairat Almati (kazah), az Universitatea Craiova (román), a KÍ Klaksvík (feröeri) és az FC Petrocub (moldovai) szerepelt.

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A Nyonban rendezett sorsoláson aztán kiderült, hogy a magyar bajnok győriek Izlandra utaznak, a Víkingur Reykjavík ellen kezdik meg szereplésüket a legrangosabb európai kupában.

A Bajnokok Ligájában a selejtezősorozat 1. fordulójának első mérkőzéseire július 7-8-án, a visszavágókra július 14-15-én kerül sor. A párharc Izlandon kezdődik, a visszavágón lesznek hazai pályán a győriek.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

 

Összesen 3 komment

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bagoly-29
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2026. június 16. 17:04 Szerkesztve
A Bukaresti Rapid és a krajovai U beperelte a RLSZ-et a svájci sport döntőbiróságon és megnyerte a pert! Eltörölték az 5+6 szabályt, ami a Csányi féle magyarszabálynak felel meg! Perelhet az FTC vagy bármelyik magyar csapat is, van már rá precedens a tiltásra!
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khomeini
2026. június 16. 16:51
nem lesz konnyu
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knvelt
2026. június 16. 16:43
Mint 43 éve. 1983–84 BEK 1. Forduló Izland Víkingur 2–1 2–0 4–1
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