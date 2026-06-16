Megvan, melyik csapattal játszik a magyar bajnok a BL-selejtezőben

Az UEFA, azaz az Európai Labdarúgó-szövetség a sorsolás napjának reggelén hozta nyilvánosságra a hivatalos honlapján, mely csapatok lehetnek a magyar bajnok ETO FC lehetséges ellenfelei a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. Az opciók között a KF Drita (koszovói), a FK Borac (boszniai), a Víkingur Reykjavík (izlandi), a Kairat Almati (kazah), az Universitatea Craiova (román), a KÍ Klaksvík (feröeri) és az FC Petrocub (moldovai) szerepelt.