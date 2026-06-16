Megvan, melyik csapattal játszik a magyar bajnok a BL-selejtezőben

Hamarosan kiderül, ki lesz az ETO és a Fradi ellenfele Európában
Kedden és szerdán sorsolnak a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is.
Ellenfelet kapott az ETO FC a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezősorozat 1. fordulójában.
Az UEFA, azaz az Európai Labdarúgó-szövetség a sorsolás napjának reggelén hozta nyilvánosságra a hivatalos honlapján, mely csapatok lehetnek a magyar bajnok ETO FC lehetséges ellenfelei a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. Az opciók között a KF Drita (koszovói), a FK Borac (boszniai), a Víkingur Reykjavík (izlandi), a Kairat Almati (kazah), az Universitatea Craiova (román), a KÍ Klaksvík (feröeri) és az FC Petrocub (moldovai) szerepelt.
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Kedden és szerdán sorsolnak a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is.
A Nyonban rendezett sorsoláson aztán kiderült, hogy a magyar bajnok győriek Izlandra utaznak, a Víkingur Reykjavík ellen kezdik meg szereplésüket a legrangosabb európai kupában.
A Bajnokok Ligájában a selejtezősorozat 1. fordulójának első mérkőzéseire július 7-8-án, a visszavágókra július 14-15-én kerül sor. A párharc Izlandon kezdődik, a visszavágón lesznek hazai pályán a győriek.
Fotó: MTI/Krizsán Csaba