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eto Efraín Juárez botrány edző

Óriási botrányokkal került címlapokra az ETO új vezetőedzője

2026. június 18. 13:10

A mexikói szakember rövid edzői pályafutását a sikerek mellett hatalmas balhék is övezik.

2026. június 18. 13:10
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Mint arról beszámoltunk, a mexikói Efraín Juárez lett a labdarúgó NB I-ben címvédő ETO FC Győr vezetőedzője – jelentette be a klub a hivatalos honlapján. A 38 éves szakember játékosként a Pumas UNAM akadémiáján nevelkedett, Európában a Celtic és a Zaragoza csapataiban is futballozott, hazája válogatottjában 39 alkalommal lépett pályára. Részt vett a 2010-es világbajnokságon, amelyen három meccsen szerepelt.

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A szakember dolgozott New Yorkban, majd Belgiumban is, vezetőedzőként a kolumbiai Atlético Nacionalnál debütált, amellyel néhány hónapon belül kolumbiai kupát és bajnoki címet nyert. 2025-ben aztán visszatért nevelőegyesületéhez, amellyel idén bajnoki döntőt vívott. Rövid karrierje során tehát ért el szép sikereket a kispadon, ám legalább ennyi botrány is kötődik a nevéhez:

stadionból való kitiltás, válogatott eltiltás és a rivális edzőkkel vívott csörték is szegélyezték szakmai útját.

A csakfoci.hu gyűjtése csokorba szedte a legrázósabb botrányait, amelyek között labdarúgóként és edzőként szerzett tapasztalatok is vannak. Mint írják, a legsúlyosabb eset Kolumbiában történt, ahol a városi rivális Independiente Medellín elleni kupaelődöntő megnyerése után rendkívül hevesen és teátrálisan ünnepelt, ezzel provokálva a hazai szurkolókat. A mérkőzést követően a rendőrség és a stadion biztonsági személyzete azonnal közrefogta, piros lapot kapott, majd a sajtószobából is kivezették.

Első körben három évre kitiltották az ország valamennyi stadionjából

és 26 millió kolumbiai pesós (több mint 2 millió forint) pénzbírsággal is sújtották. Később a kitiltást mérsékelték, ám időközben megromlott a viszonya a klubvezetéssel, így távozott a csapat éléről.

Idén márciusban a mexikói Pumas vezetőedzőjeként a Cruz Azul elleni bajnoki mérkőzés lefújása után a tribün felé mutogatta a nemi szervét és vállalhatatlan kifejezéseket üvöltözött. A Mexikói Labdarúgó Szövetség történelmi, 352 ezer mexikói pesós (több mint 6 millió forint) pénzbüntetést szabott ki rá.

Egy másik mexikói bajnoki végén az ellenfél edzőjébe, az argentin Martín Demichelisbe kötött bele, akinek az ünneplését tartotta túlságosan provokatívnak. Összeszólalkoztak, a stábtagoknak kellett őket szétválasztani, mindketten piros lapot kaptak.

Játékoskorában sokan egy országos botrányt kiváltó eset miatt ismerték meg a nevét: 2010 szeptemberében, egy Kolumbia elleni felkészülési mérkőzést követően fiatal hölgyeket hívtak a csapat szállodájába, amely fegyelmi vétségnek számított.

Óriási botrány lett az ügyből, a két főszervezővel, Efraín Juárezzel és Carlos Velával együtt hat hónapra eltiltották a nemzeti csapattól.

A mexikói szakember a vérmérséklete alapján temperamentumos, feltétel nélkül győzni akaró csapatot formálhat a magyar bajnokból, a korábbi játékosai legalábbis rendre kiálltak érte és pozitív jelzőkkel illették.

Fotó: Rodrigo Oropeza/AFP

Összesen 3 komment

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johannluipigus
2026. június 18. 14:28
Még mindig sok pénz van a semmire sem jó magyar fociban.
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chief Bromden
2026. június 18. 13:47
Egy biztos, elmozdult az NBI szintje. :D
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zakar zoltán béla
2026. június 18. 13:35
A "Fradi" nyomdokain...
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Horst_Tappert
2026. június 18. 13:33
Fradit kell elverni oda-vissza-oda. Akkor már megérte.
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