Óriási botrányokkal került címlapokra az ETO új vezetőedzője

Másik kontinensen találták meg Borbély Balázs utódját – megvan az ETO új edzője!
A 38 éves szakember játékosként részt vett egy világbajnokságon is.
A mexikói szakember rövid edzői pályafutását a sikerek mellett hatalmas balhék is övezik.
Mint arról beszámoltunk, a mexikói Efraín Juárez lett a labdarúgó NB I-ben címvédő ETO FC Győr vezetőedzője – jelentette be a klub a hivatalos honlapján. A 38 éves szakember játékosként a Pumas UNAM akadémiáján nevelkedett, Európában a Celtic és a Zaragoza csapataiban is futballozott, hazája válogatottjában 39 alkalommal lépett pályára. Részt vett a 2010-es világbajnokságon, amelyen három meccsen szerepelt.
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A 38 éves szakember játékosként részt vett egy világbajnokságon is.
A szakember dolgozott New Yorkban, majd Belgiumban is, vezetőedzőként a kolumbiai Atlético Nacionalnál debütált, amellyel néhány hónapon belül kolumbiai kupát és bajnoki címet nyert. 2025-ben aztán visszatért nevelőegyesületéhez, amellyel idén bajnoki döntőt vívott. Rövid karrierje során tehát ért el szép sikereket a kispadon, ám legalább ennyi botrány is kötődik a nevéhez:
stadionból való kitiltás, válogatott eltiltás és a rivális edzőkkel vívott csörték is szegélyezték szakmai útját.
A csakfoci.hu gyűjtése csokorba szedte a legrázósabb botrányait, amelyek között labdarúgóként és edzőként szerzett tapasztalatok is vannak. Mint írják, a legsúlyosabb eset Kolumbiában történt, ahol a városi rivális Independiente Medellín elleni kupaelődöntő megnyerése után rendkívül hevesen és teátrálisan ünnepelt, ezzel provokálva a hazai szurkolókat. A mérkőzést követően a rendőrség és a stadion biztonsági személyzete azonnal közrefogta, piros lapot kapott, majd a sajtószobából is kivezették.
Első körben három évre kitiltották az ország valamennyi stadionjából
és 26 millió kolumbiai pesós (több mint 2 millió forint) pénzbírsággal is sújtották. Később a kitiltást mérsékelték, ám időközben megromlott a viszonya a klubvezetéssel, így távozott a csapat éléről.
Idén márciusban a mexikói Pumas vezetőedzőjeként a Cruz Azul elleni bajnoki mérkőzés lefújása után a tribün felé mutogatta a nemi szervét és vállalhatatlan kifejezéseket üvöltözött. A Mexikói Labdarúgó Szövetség történelmi, 352 ezer mexikói pesós (több mint 6 millió forint) pénzbüntetést szabott ki rá.
Egy másik mexikói bajnoki végén az ellenfél edzőjébe, az argentin Martín Demichelisbe kötött bele, akinek az ünneplését tartotta túlságosan provokatívnak. Összeszólalkoztak, a stábtagoknak kellett őket szétválasztani, mindketten piros lapot kaptak.
Játékoskorában sokan egy országos botrányt kiváltó eset miatt ismerték meg a nevét: 2010 szeptemberében, egy Kolumbia elleni felkészülési mérkőzést követően fiatal hölgyeket hívtak a csapat szállodájába, amely fegyelmi vétségnek számított.
Óriási botrány lett az ügyből, a két főszervezővel, Efraín Juárezzel és Carlos Velával együtt hat hónapra eltiltották a nemzeti csapattól.
A mexikói szakember a vérmérséklete alapján temperamentumos, feltétel nélkül győzni akaró csapatot formálhat a magyar bajnokból, a korábbi játékosai legalábbis rendre kiálltak érte és pozitív jelzőkkel illették.
Fotó: Rodrigo Oropeza/AFP