Óriási botrányokkal került címlapokra az ETO új vezetőedzője

és 26 millió kolumbiai pesós (több mint 2 millió forint) pénzbírsággal is sújtották. Később a kitiltást mérsékelték, ám időközben megromlott a viszonya a klubvezetéssel, így távozott a csapat éléről.

Idén márciusban a mexikói Pumas vezetőedzőjeként a Cruz Azul elleni bajnoki mérkőzés lefújása után a tribün felé mutogatta a nemi szervét és vállalhatatlan kifejezéseket üvöltözött. A Mexikói Labdarúgó Szövetség történelmi, 352 ezer mexikói pesós (több mint 6 millió forint) pénzbüntetést szabott ki rá.