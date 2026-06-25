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Pócs János botrány Fidesz

Ki az istent érdekel Zsolti bácsi személye?

2026. június 25. 12:25

A lényeg megtörtént: Orbán és a Fidesz nagyot bukott.

2026. június 25. 12:25
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Raskó György
Raskó György
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„Úgy őszintén: ki az istent érdekel Zsolti bácsi személye? Engem biztosan nem. A lényeg megtörtént: Orbán és a Fidesz nagyot bukott. Orbán valószínűleg örökre eltűnt a politika színpadáról. Pócs úr hasonlóan nem érdekel, pontosabban jó, hogy sokat szerepel a Fidesz egyik legbutább politikusa. Csak égesse a Fideszt mindenütt! Emellett hangsúlyozom, nem a gyerekbántalmazási botrány miatt bukott Orbán, hanem az útszélien rossz gazdaság-szociál- és külpolitikája miatt. A Szőlő utca csak hab volt a tortán.”

Fotó: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 76 komment

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lemez
2026. június 25. 14:51
Az nem lényeg hogy te rohadék nem vagy bórtönbe korrupcióért.Genszterváltáskor nevedre irattad a nemzeti vagyont az ország legtóbb fólddel rendelkezó agrárbáró és ki akarod nyirni a családi kisgazdákat ismét tsz-eket akarsz te rohadék.Órúlj hogy 2010-ben Orbán nem azt csinálta amit a te elmebeteg haverod.Ez a poloskavész.
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TivKer
2026. június 25. 14:49
Hm, mégiscak kellene pár migráns, mert ez a rasó gyuri gyűlöli ALAH-ot!
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Horst_Tappert
2026. június 25. 14:47
Sokáig azt hittem, hogy te egy mocskos, aljas áruló vagy, raskó. De most már tudom, mindig is komcsi voltál, te küldött ember voltál az mdf-ben. Azaz még nagyobb ótvar gyennyláda vagy, mint amit eddig gondoltam. Csúnya véged lesz.
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TivKer
2026. június 25. 14:42
Lehet, hogy akit nem érdekel az maga a "Zsolti bácsi"? Ugye vén díszparaszt?!
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