„Úgy őszintén: ki az istent érdekel Zsolti bácsi személye? Engem biztosan nem. A lényeg megtörtént: Orbán és a Fidesz nagyot bukott. Orbán valószínűleg örökre eltűnt a politika színpadáról. Pócs úr hasonlóan nem érdekel, pontosabban jó, hogy sokat szerepel a Fidesz egyik legbutább politikusa. Csak égesse a Fideszt mindenütt! Emellett hangsúlyozom, nem a gyerekbántalmazási botrány miatt bukott Orbán, hanem az útszélien rossz gazdaság-szociál- és külpolitikája miatt. A Szőlő utca csak hab volt a tortán.”

Fotó: Facebook