Nem lesz egyszerű dolga a Paksnak a Konferencia-ligában, a Debrecen máltai vagy örmény ellenfelet kap

Ha a bajnok ETO FC, vagy a Magyar Kupa-győztes Ferencváros ebbe a szakaszba kerül át a Bajnokok Ligája-, illetve az Európa-liga kvalifikációjából, akkor előbbi egy szintén BL-selejtezős párharc, a feröeri KÍ Klaksvík és a luxemburgi FC Atert Bissen csatájának vesztesével találkozik, míg a fővárosi együttesre a holland AFC Ajax vár a Konferencia-ligában.