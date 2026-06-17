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Paks selejtező Konferencia-liga

Nem lesz egyszerű dolga a Paksnak a Konferencia-ligában, a Debrecen máltai vagy örmény ellenfelet kap

2026. június 17. 15:42

Az is kiderült, hogy az ETO idegenben, a másik három magyar együttes pedig hazai pályán kezdi-e a párharcot.

2026. június 17. 15:42
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A Paksi FC a görög Panathinaikosz FC csapatával találkozik a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában – írta meg az MTI.

A sorozat másik magyar együttese, a Debreceni VSC a máltai Marsaxlokk FC és az örmény FC Pjunyik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze.

Ha a bajnok ETO FC, vagy a Magyar Kupa-győztes Ferencváros ebbe a szakaszba kerül át a Bajnokok Ligája-, illetve az Európa-liga kvalifikációjából, akkor előbbi egy szintén BL-selejtezős párharc, a feröeri KÍ Klaksvík és a luxemburgi FC Atert Bissen csatájának vesztesével találkozik, míg a fővárosi együttesre a holland AFC Ajax vár a Konferencia-ligában.

A szerdai, nyoni sorsoláson az is kiderült, hogy az ETO idegenben, a másik három magyar együttes pedig hazai pályán kezdi, vagy kezdené a párharcot.

Az ETO akkor kerül ebbe a szakaszba, ha a BL-selejtező első körében kikap az izlandi Víkingurtól, míg a Ferencvárosnak a szerb Vojvodina elleni, ugyancsak első fordulós Európa-liga párharc elvesztése esetén kell a harmadik számú kupasorozatban folytatnia nemzetközi szereplését.

Az Konferencia-liga második selejtezőkörének első mérkőzéseire július 23-án, a visszavágókra pedig egy héttel később kerül sor.

A Kl döntőjét a Besiktas isztambuli stadionjában rendezik meg 2027. június 2-án.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

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