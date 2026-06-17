Álomsorsolásról beszélnek Hollandiában, lenézik és értéktelennek tartják a Ferencvárost

A Twente háza táján ellenben nagyon magabiztosak a sorsolás után, a helyi szurkolók egy része már a harmadik selejtezőkörben látja a csapatot.

„Csodálatos város, csodálatos túra, csodálatos ellenfél, csodálatos sorsolás” – írta az egyik fanatikus, aki arra készül, hogy a Twente Budapestre látogat majd a második fordulóban.

– írta az egyik fanatikus, aki arra készül, hogy a Twente Budapestre látogat majd a második fordulóban. „A Twente az esélyes. A magyarok csapata értéktelen” – jelentette ki egy másik.

– jelentette ki egy másik. „Kiváló sorsolás! Végezettek velük otthon, és irány a következő forduló!” – adta ki a jelszót egy harmadik.

Akadt persze olyan is, aki diplomatikusabban fogalmazott: