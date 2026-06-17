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sorsolás Twente európa-liga Fradi Ferencváros Vojvodina FTC

Álomsorsolásról beszélnek Hollandiában, lenézik és értéktelennek tartják a Ferencvárost

2026. június 17. 18:00

A Twente szurkolói nagyon optimisták az Európa-liga sorsolásával kapcsolatban. A holland drukkerek többsége úgy véli, csapatuknak a Ferencvároson és a Vojvodinán is át kell gázolnia a második fordulóban. A BL-ben induló ETO FC kapcsán közben friss hír, hogy a Víkingur Reykjavík kiejtése esetén a második körben Szombathelyen játszhatná az idegenbeli

2026. június 17. 18:00
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A labdarúgó Európa-liga selejtezőjének szerdai sorsolásán eldőlt, hogy ha a Ferencváros továbbjut a szerb Vojvodina ellen az első fordulóból, akkor a második körben a holland bajnokság legutóbbi kiírásának negyedik helyezettje, a Twente lenne az ellenfele. A Fradi szurkolóinak többsége borúlátó az idei európai kupaszerepléssel kapcsolatban, az enschedei klub drukkerei azonban felettébb bizakodóak, néhányuk talán túlságosan is.

Twente, Ferencváros, Európa-liga, sorsolás, Vojvodina, FTC, Fradi
A Twente szurkolói nagyon bíznak a csapatukban, függetlenül attól, hogy a Ferencváros vagy a Vojvodina lesz az első ellenfelük (Fotó: Facebook / FC Twente)

Értem én, hogy holland csapat, de azért ne csináljuk már össze magunkat tőlük… Sokkal nagyobb nemzetközi rutinunk van, mint nekik, nekünk pedig addigra már lesz két meccs a lábunkban, ráadásul a visszavágó is itthon lesz a Groupamában. Miért kell mindenkitől félni? Féljenek ők tőlünk, teljesen 50–50-es párharc. Lehetett volna könnyebb és nehezebb is

– írta egy ferencvárosi szimpatizáns a klub Facebook-oldalán. 

  • „Szerintem nekünk a Konferencia-ligából lesz a következő ellenfelünk, de ha netán mégis túljutnánk a Vojvodinán, a Twente már túl nagy falat lesz” – vélekedett egy másik. 
  • „Nem a legjobb, és még finoman fogalmaztam. A Twentét és a Besiktast jó lett volna elkerülni, de szép feladat lesz Borbély Balázs számára” – elmélkedett egy harmadik. 
  • „Mi volna, ha nem lennénk kiemeltek!?” – kommentelte egy negyedik. 
  • „Eskü, nehezebb, mint a BL” – jegyezte meg egy ötödik. 
  • „Ha idén csoportkörösök leszünk, az tényleg a csoda kategória lenne nálam” – adott hangot pesszimizmusának egy hatodik.

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A Twente háza táján ellenben nagyon magabiztosak a sorsolás után, a helyi szurkolók egy része már a harmadik selejtezőkörben látja a csapatot.

  • „Csodálatos város, csodálatos túra, csodálatos ellenfél, csodálatos sorsolás” – írta az egyik fanatikus, aki arra készül, hogy a Twente Budapestre látogat majd a második fordulóban. 
  • „A Twente az esélyes. A magyarok csapata értéktelen” – jelentette ki egy másik. 
  • „Kiváló sorsolás! Végezettek velük otthon, és irány a következő forduló!” – adta ki a jelszót egy harmadik.

Akadt persze olyan is, aki diplomatikusabban fogalmazott: 

Jó sorsolás, de semmi okunk nincs alábecsülni az ellenfeleket

– szólt ez a vélemény.

 

A Ferencváros július 9-én idegenben játssza a Vojvodina elleni párharc első meccsét, majd egy héttel később kerül sor a hazai visszavágóra. Az FTC a második fordulóban a Twente ellen is idegenben kezdene július 23-án, majd az azt követő héten otthon vívhatná meg a második mérkőzést. Ha a zöld-fehérek kiesnek az Európa-ligából a Vojvodinával szemben, akkor átkerülnek a Konferencia-ligába, és ott az Ajaxszal találkoznak a második körben.

A harmadik számú nemzetközi kupában szerdán a Paks a görög Panathinaikoszt kapta ellenfélül, míg a Debreceni VSC a máltai Marsaxlokk-kal vagy az örmény Pjunikkal csap majd össze.

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„A Loki verhető ellenfelet kapott, a Paksnak bravúr kellene” – foglalta össze röviden a sorsolást egy magyar szurkoló. „Ha a Paks innen továbbmegy, akkor óriási respekt” – kommentelte egy másik. „Nagyon motiváló és megtisztelő lesz egy ilyen híres csapat ellen játszani. Helyén kell kezelni az erőviszonyokat, de ettől függetlenül ez egy ünnep lesz nekünk, paksiaknak” – írta sportszerűen egy harmadik.

Volt olyan hozzászóló, aki ironikus hangot ütött meg: „Azért az kemény, hogy a Pana ilyen hamar kiesik.” És olyan is, aki semmi jóra nem számít a magyar csapatoktól az európai porondon ebben az évben: „Az idei kupaszerepléseink kritikán aluliak lesznek…”

A Bajnokok Ligája selejtezőjében az ETO FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezd, továbbjutás esetén pedig a második fordulóban az izraeli Hapoel Beer Sevával találkozna, amely kedden a hivatalos honlapján a Haladás Sportkomplexumát jelölte meg a „hazai” meccseinek helyszíneként a nemzetközi sorozatok kvalifikációs szakaszában – ez jelen állás szerint azt jelentené, hogy a győriek a BL-selejtező második fordulójában az idegenbeli mérkőzésüket Szombathelyen vívnák.

Nyitókép: fradi.hu

Összesen 1 komment

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rugbista
2026. június 17. 18:29
Ráfáztak már páran az örömre, de a Fradi biztosan olcsóbb kerettel ugrik neki az idénynek. De lehet, hogy nem rosszabbal.
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