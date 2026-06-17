Álomsorsolásról beszélnek Hollandiában, lenézik és értéktelennek tartják a Ferencvárost

„Üres a kassza” – a Fradi távozó légiósa baljós képet festett a választás utáni magyar fociviszonyokról
Orbán Viktor körüli hercehurcáról és politikafüggő magyar sportról is beszélt.
A Twente szurkolói nagyon optimisták az Európa-liga sorsolásával kapcsolatban. A holland drukkerek többsége úgy véli, csapatuknak a Ferencvároson és a Vojvodinán is át kell gázolnia a második fordulóban. A BL-ben induló ETO FC kapcsán közben friss hír, hogy a Víkingur Reykjavík kiejtése esetén a második körben Szombathelyen játszhatná az idegenbeli
A labdarúgó Európa-liga selejtezőjének szerdai sorsolásán eldőlt, hogy ha a Ferencváros továbbjut a szerb Vojvodina ellen az első fordulóból, akkor a második körben a holland bajnokság legutóbbi kiírásának negyedik helyezettje, a Twente lenne az ellenfele. A Fradi szurkolóinak többsége borúlátó az idei európai kupaszerepléssel kapcsolatban, az enschedei klub drukkerei azonban felettébb bizakodóak, néhányuk talán túlságosan is.
Értem én, hogy holland csapat, de azért ne csináljuk már össze magunkat tőlük… Sokkal nagyobb nemzetközi rutinunk van, mint nekik, nekünk pedig addigra már lesz két meccs a lábunkban, ráadásul a visszavágó is itthon lesz a Groupamában. Miért kell mindenkitől félni? Féljenek ők tőlünk, teljesen 50–50-es párharc. Lehetett volna könnyebb és nehezebb is
– írta egy ferencvárosi szimpatizáns a klub Facebook-oldalán.
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Orbán Viktor körüli hercehurcáról és politikafüggő magyar sportról is beszélt.
A Twente háza táján ellenben nagyon magabiztosak a sorsolás után, a helyi szurkolók egy része már a harmadik selejtezőkörben látja a csapatot.
Akadt persze olyan is, aki diplomatikusabban fogalmazott:
Jó sorsolás, de semmi okunk nincs alábecsülni az ellenfeleket
– szólt ez a vélemény.
A Ferencváros július 9-én idegenben játssza a Vojvodina elleni párharc első meccsét, majd egy héttel később kerül sor a hazai visszavágóra. Az FTC a második fordulóban a Twente ellen is idegenben kezdene július 23-án, majd az azt követő héten otthon vívhatná meg a második mérkőzést. Ha a zöld-fehérek kiesnek az Európa-ligából a Vojvodinával szemben, akkor átkerülnek a Konferencia-ligába, és ott az Ajaxszal találkoznak a második körben.
A harmadik számú nemzetközi kupában szerdán a Paks a görög Panathinaikoszt kapta ellenfélül, míg a Debreceni VSC a máltai Marsaxlokk-kal vagy az örmény Pjunikkal csap majd össze.
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Az is kiderült, hogy az ETO idegenben, a másik három magyar együttes pedig hazai pályán kezdi-e a párharcot.
„A Loki verhető ellenfelet kapott, a Paksnak bravúr kellene” – foglalta össze röviden a sorsolást egy magyar szurkoló. „Ha a Paks innen továbbmegy, akkor óriási respekt” – kommentelte egy másik. „Nagyon motiváló és megtisztelő lesz egy ilyen híres csapat ellen játszani. Helyén kell kezelni az erőviszonyokat, de ettől függetlenül ez egy ünnep lesz nekünk, paksiaknak” – írta sportszerűen egy harmadik.
Volt olyan hozzászóló, aki ironikus hangot ütött meg: „Azért az kemény, hogy a Pana ilyen hamar kiesik.” És olyan is, aki semmi jóra nem számít a magyar csapatoktól az európai porondon ebben az évben: „Az idei kupaszerepléseink kritikán aluliak lesznek…”
A Bajnokok Ligája selejtezőjében az ETO FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezd, továbbjutás esetén pedig a második fordulóban az izraeli Hapoel Beer Sevával találkozna, amely kedden a hivatalos honlapján a Haladás Sportkomplexumát jelölte meg a „hazai” meccseinek helyszíneként a nemzetközi sorozatok kvalifikációs szakaszában – ez jelen állás szerint azt jelentené, hogy a győriek a BL-selejtező második fordulójában az idegenbeli mérkőzésüket Szombathelyen vívnák.
Nyitókép: fradi.hu