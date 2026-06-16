Ft
Ft
28°C
10°C
Ft
Ft
28°C
10°C
06. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
sorsolás európa-liga Fradi

Pikáns csatára készülhet a Fradi – ellenfelet kaptak a zöld-fehérek az Európa-ligában

2026. június 16. 17:12

Ellenfelet kapott a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga selejtezősorozatának 1. fordulójában.

2026. június 16. 17:12
null

Az UEFA, azaz az Európai Labdarúgó-szövetség a sorsolás napjának reggelén hozta nyilvánosságra a hivatalos honlapján, mely csapatok lehetnek a Magyar Kupa-győztes, bajnoki ezüstérmes Ferencváros lehetséges ellenfelei az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában. Az opciók között a  szlovák MSK Zilina, a szerb Vojvodina, a román Universitatea Cluj, a szlovén Aluminij, az ír Derry City és az izlandi Vestri szerepelt.

A Nyonban rendezett sorsoláson aztán kiderült, hogy a Fradi Újvidékre utazik, a zöld-fehérek a válogatott védő, Szűcs Kornél együttese, a szerb Vojvodina ellen kezdik meg szereplésüket az El-ben.

Az Európa-liga selejtezősorozatában az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án. A párharc idegenben kezdődik, a visszavágón lesznek hazai pályán Borbély Balázs tanítványai.

Az Európa-liga döntőjét Frankfurtban rendezik meg 2027. május 26-án.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!