Pikáns csatára készülhet a Fradi – ellenfelet kaptak a zöld-fehérek az Európa-ligában

Az UEFA, azaz az Európai Labdarúgó-szövetség a sorsolás napjának reggelén hozta nyilvánosságra a hivatalos honlapján, mely csapatok lehetnek a Magyar Kupa-győztes, bajnoki ezüstérmes Ferencváros lehetséges ellenfelei az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában. Az opciók között a szlovák MSK Zilina, a szerb Vojvodina, a román Universitatea Cluj, a szlovén Aluminij, az ír Derry City és az izlandi Vestri szerepelt.

A Nyonban rendezett sorsoláson aztán kiderült, hogy a Fradi Újvidékre utazik, a zöld-fehérek a válogatott védő, Szűcs Kornél együttese, a szerb Vojvodina ellen kezdik meg szereplésüket az El-ben.

Az Európa-liga selejtezősorozatában az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án. A párharc idegenben kezdődik, a visszavágón lesznek hazai pályán Borbély Balázs tanítványai.