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korrupciós kontroll ügy ügyészség

Újabb támadás a jogállam ellen: a Tiszához közel álló médium fenyegeti az ügyészséget

2026. június 07. 18:04

Nemes György szerint az ügyészségnek az igazi nagy halakkal kellene foglalkoznia, de bizonyítékokkal ezúttal sem szolgált.

2026. június 07. 18:04
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A kormányhoz közel álló Kontroll című lap durván megtámadta és nyíltan megfenyegette az ügyészséget, miközben védelmébe vette a fővárosi korrupciós ügy egyik baloldali érintettjét – írja a Magyar Nemzet. 

Nemes György a Kontrollon nehezményezte, hogy az ügyészség nem indít eljárást a korábbi kormány több prominens tagja ellen, ugyanakkor semmilyen bizonyítékot nem mutatott be arra vonatkozóan, hogy Orbán Viktor, Rogán Antal vagy más nevesített politikusok miért kerülhetnének vizsgálat alá.

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Mint ismert a fővárosi korrupciós botrány keretében a bíróság a héten harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezte Őrsi Gergelyt (a II. kerület egykori szocialista, jelenleg független polgármesterét), Láng Zsoltot (Őrsi fideszes elődjét), Puskás Pétert (az óbudai Fidesz vezetőjét), Molnár Zsoltot (volt MSZP-s országgyűlési képviselőt), valamint a Momentum két korábbi politikusát és további két személyt. Nemes szerint az ügy „kísértetiesen hasonlít” a III. kerületi esetre, ahol a bíróság végül szabadlábra helyezte az óbudai polgármestert, mert az ügyészség vádjai megalapozatlannak bizonyultak.

A szerző ezt követően arra utalt, hogy a mostani ügy sem áll majd jobban az ügyészség számára.

Nem túl jó ómen az ügyészség számára”

– fogalmazott a cikk írója.

A szerző vitatta, hogy az ügyészségnek miért kell kiemelt figyelmet fordítania egy 15 év alatt „alig pár százmilliós-pár milliárdos” korrupciós ügyre, és kifogásolta, hogy nem foglalkozik Balásy Gyulával, Rogán Antallal, Lázár Jánossal és Orbán Viktorral. Ezekkel a vádakkal kapcsolatban azonban semmilyen konkrét bizonyítékot nem hozott fel.

Ugyanakkor a cikk erősen védte Őrsi Gergelyt, akinek bűnösségét a szerző nehezen tudja elképzelni. Szerinte a rendszerváltás szellemében a legsúlyosabb ügyeknek és elkövetőknek kellene prioritást élvezniük, nem a „futottak még” eseteknek. A cikkben egy nyílt fenyegetést megfogalmazott:

Pontosan tudom, hogy ezek az emberek tűkön ülnek, hogy végre lendületet vehessen a nemzet számára erkölcsi tekintetben életbe vágóan fontos elszámoltatás. Nagyon nem lennék az ügyészség helyében, amikor Ruff és Tóth lendületet vesznek.”

Nyitókép: A Kúria és a Legfőbb Ügyészség épülete az V. kerületi Markó utcában 2026. április 21-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán

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Összesen 15 komment

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bszakonyi
2026. június 07. 19:18
Figyelj Kontroll! Ti sem kerülitek el Orgoványt.!
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nemecsekerno-007-01
2026. június 07. 19:13
radler 2026. június 07. 18:33 ,,Jaaaajjjj.... mindjárt sírok...,, Vajon megint fültövön kell lőni néhány hülyegyereket mint 1920 környékén, hogy megértsék, a köztársasági elnök nem játék? Az ügyészség se. Nekünk Mohács kell? Tőled is kérdezem csóró, kicsi néger.
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zsuzsa-963
2026. június 07. 19:03
Akiket most elkaptak a baloldalon eddig a mentelmi joguk védte meg az eljárástól, ezek mentelmi joga a választásokkal megszünt. most el lehet kezdeni az eljárást ellenük.
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tapir32
2026. június 07. 19:00
A Tiszások gyűlöletükben lerombolnák a demokráciát és a jogállamot. Senkiházik.
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