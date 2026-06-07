Újabb támadás a jogállam ellen: a Tiszához közel álló médium fenyegeti az ügyészséget

Vádalku miatt kattant a bilincs több politikus csuklóján, vállalkozókat is előállítottak
Sajtóértesülés szerint mintegy négy szála van az egyre terebélyesedő korrupciós ügynek, melynek szálai Pécsig is leérnek.
Nemes György szerint az ügyészségnek az igazi nagy halakkal kellene foglalkoznia, de bizonyítékokkal ezúttal sem szolgált.
A kormányhoz közel álló Kontroll című lap durván megtámadta és nyíltan megfenyegette az ügyészséget, miközben védelmébe vette a fővárosi korrupciós ügy egyik baloldali érintettjét – írja a Magyar Nemzet.
Nemes György a Kontrollon nehezményezte, hogy az ügyészség nem indít eljárást a korábbi kormány több prominens tagja ellen, ugyanakkor semmilyen bizonyítékot nem mutatott be arra vonatkozóan, hogy Orbán Viktor, Rogán Antal vagy más nevesített politikusok miért kerülhetnének vizsgálat alá.
Mint ismert a fővárosi korrupciós botrány keretében a bíróság a héten harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezte Őrsi Gergelyt (a II. kerület egykori szocialista, jelenleg független polgármesterét), Láng Zsoltot (Őrsi fideszes elődjét), Puskás Pétert (az óbudai Fidesz vezetőjét), Molnár Zsoltot (volt MSZP-s országgyűlési képviselőt), valamint a Momentum két korábbi politikusát és további két személyt. Nemes szerint az ügy „kísértetiesen hasonlít” a III. kerületi esetre, ahol a bíróság végül szabadlábra helyezte az óbudai polgármestert, mert az ügyészség vádjai megalapozatlannak bizonyultak.
A szerző ezt követően arra utalt, hogy a mostani ügy sem áll majd jobban az ügyészség számára.
Nem túl jó ómen az ügyészség számára”
– fogalmazott a cikk írója.
A szerző vitatta, hogy az ügyészségnek miért kell kiemelt figyelmet fordítania egy 15 év alatt „alig pár százmilliós-pár milliárdos” korrupciós ügyre, és kifogásolta, hogy nem foglalkozik Balásy Gyulával, Rogán Antallal, Lázár Jánossal és Orbán Viktorral. Ezekkel a vádakkal kapcsolatban azonban semmilyen konkrét bizonyítékot nem hozott fel.
Ugyanakkor a cikk erősen védte Őrsi Gergelyt, akinek bűnösségét a szerző nehezen tudja elképzelni. Szerinte a rendszerváltás szellemében a legsúlyosabb ügyeknek és elkövetőknek kellene prioritást élvezniük, nem a „futottak még” eseteknek. A cikkben egy nyílt fenyegetést megfogalmazott:
Pontosan tudom, hogy ezek az emberek tűkön ülnek, hogy végre lendületet vehessen a nemzet számára erkölcsi tekintetben életbe vágóan fontos elszámoltatás. Nagyon nem lennék az ügyészség helyében, amikor Ruff és Tóth lendületet vesznek.”
Nyitókép: A Kúria és a Legfőbb Ügyészség épülete az V. kerületi Markó utcában 2026. április 21-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán
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Sajtóértesülés szerint mintegy négy szála van az egyre terebélyesedő korrupciós ügynek, melynek szálai Pécsig is leérnek.
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