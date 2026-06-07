Újabb támadás a jogállam ellen: a Tiszához közel álló médium fenyegeti az ügyészséget

A kormányhoz közel álló Kontroll című lap durván megtámadta és nyíltan megfenyegette az ügyészséget, miközben védelmébe vette a fővárosi korrupciós ügy egyik baloldali érintettjét – írja a Magyar Nemzet.

Nemes György a Kontrollon nehezményezte, hogy az ügyészség nem indít eljárást a korábbi kormány több prominens tagja ellen, ugyanakkor semmilyen bizonyítékot nem mutatott be arra vonatkozóan, hogy Orbán Viktor, Rogán Antal vagy más nevesített politikusok miért kerülhetnének vizsgálat alá.