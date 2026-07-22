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nagy gábor politikai cél lemondás országgyűlés legfőbb ügyész ügyészség

Lemondott a legfőbb ügyész

2026. július 22. 14:10

Nagy Gábor Bálint nem kíván tovább részese lenni annak, hogy a személye körül gerjesztett, valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé váljon.

2026. július 22. 14:10
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Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész – olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Nagy Gábor Bálint úgy fogalmazott, az igazságszolgáltatás, benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. 

Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere. Ennek egyértelművé tétele érdekében ma – az ideiglenes köztársasági elnök útján – az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnökhöz intézett nyilatkozatommal benyújtottam a lemondásomat, kezdeményezve, hogy megbízatásom 2026. augusztus 25-vel szűnjön meg

 – fogalmazott.

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Közölte: „az utóbbi időszakban a személyemen keresztül sorozatos, az elfogadható szakmai és közéleti viták kereteit messze meghaladó támadások érték az általam vezetett szervezetet, annak ellenére, hogy a megbízatásomat a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag szakmai szempontokat figyelembevéve láttam el. Pályafutásom során sem nekem, sem a családtagjaimnak nem volt köze politikai pártokhoz, a legfőbb ügyészi pozíciót is kicsit több, mint egy éve töltöm be.”

A politikai élet szereplőinek – sok esetben valótlanságokat tartalmazó – megnyilvánulásai mellett egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy a büntetőeljárások szereplői, jogi képviselőként eljáró ügyvédek saját ügyeiket felhasználva politikai jellegű támadásokat intéznek az igazságszolgáltatás egyes szereplői, benne az ügyészség ellen. Ezek a méltatlan kijelentések mára nemcsak engem és a tisztségemet érintik, hanem veszélyeztetik az ügyészség tekintélyét, sértik a függetlenségét, valamint az ott dolgozó több, mint négyezer szakember munkájába vetett közbizalmat is.

– olvasható a közleményben. Hozzátette, rendkívül rossz üzenete van annak is, ha a közéleti szereplők részéről azért merül fel igény a hivatalban lévő legfőbb ügyész leváltására, mert az éppen folyamatban lévő büntetőeljárások nem az általuk elképzeltek szerint alakulnak. 

Mindez azzal a következménnyel jár, hogy a mindenkori legfőbb ügyésznek tartania kell attól: ha tevékenységével nem felel meg a politikusi elvárásoknak, számolnia kell az eltávolításával.

„A legfőbb ügyészi tisztségről való lemondásom oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása: az ügyészség működése és függetlensége semmilyen körülmények között nem szenvedhet kárt a legfőbb ügyész körül kialakult nemtelen, politika által motivált küzdelmek miatt. Nem kívánok tovább részese lenni annak, hogy a személyem körül gerjesztett, valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé váljon” – hangsúlyozta.

Nyitókép: Corvinák

 

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Összesen 144 komment

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ThunderDan
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2026. július 22. 16:55 Szerkesztve
pampalini-2, te agyhalott... "Mindenhol máshol"... elmebeteg állat... felsoroltad a világ KÉT VEZETŐ NAGYHATALMÁT, egyúttal HÁROM VEZETŐ KATONAI NAGYHATALMÁT... És ugye folytathatnánk Törökországtól Indián át Dél-Amerikáig. Ja, MINDENHOL MÁSHOL (értsd: az egyre hanyatló nyugat-európai skanzenben... ja, és még ott is a választópolgárok kb. FELE kifejezetten kedveli és tiszteli Orbán Viktort!) Az a baj veletek, hogy VITAKÉPTELENEK vagytok, mert a legalapvetőbb TÉNYEK és a legalapvetőbb formállogika sem zavat titeket. Tényleg kb. ELMEGYÓGYINTÉZET.
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ThunderDan
2026. július 22. 16:51
Szerintem: Mondasz valamit. Ugye köztársasági elnök sincs jelenleg. Nem merült még fel, hogy Poloska egyesítsen MINDEN államvezetői posztot? Mint a FÜHRER 1934-ben...
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masikhozzaszolo
2026. július 22. 16:45
Kiszerveztük eu béranyának az ügyészséget. Akkor ide minek?
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Vata Aripeit
2026. július 22. 16:42
Szvsz jól tette, ebben az abszolut/abszurd színházban értelmes ember nem akar részt venni. Ez egy borzadály amit a bütyök és a kólásdobozai művelnek és főleg műveltetnek azokkal akik felett hatalmuk van.
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