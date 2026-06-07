Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
06. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyugati koszovó albin kurti politico kapcsolat miniszterelnök

Alkotmányos válság: Koszovó nyugati elköteleződése miatt aggódik a POLITICO

2026. június 07. 12:18

A Nyugathoz való viszony határozza meg a vasárnapi előrehozott választást, a brüsszeli lap egy szorosabb amerikai elköteleződést szorgalmazó volt államfőt szólaltatott meg ezúttal.

2026. június 07. 12:18
null

Koszovóban vasárnap előrehozott parlamenti választást tartanak, ami Vjosa Osmani volt államfő szerint jóval többről szól, mint a következő kormány összetételéről. Erről a politikus a POLITICO-nak nyilatkozott. A tét szerinte az, hogy Pristina képes marad-e az EU- és NATO-tagság felé vezető úton haladni, vagy a belpolitikai viszályok és intézményi harcok tovább gyengítik az ország nyugati kapcsolatait. 

Osmani úgy fogalmazott, Koszovó jövőjét „nem tarthatja fogva a politikai egó”, és olyan vezetésre van szükség, amely visszafordíthatatlanul az euroatlanti pályára rögzíti az országot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A volt elnök bírálatának középpontjában Albin Kurti miniszterelnök áll, akinek újraválasztása Osmani szerint veszélyeztetheti Koszovó stratégiai irányát.

A POLITICO értelmezése szerint Kurti, a baloldali Vetëvendosje vezetője 2021-ben reformokat és mélyebb euroatlanti integrációt ígérve tért vissza a hatalomba, ám kormányzása alatt Pristina kapcsolata Brüsszellel és Washingtonnal is viharossá vált. 

Az egykori államfőt megszólaltató brüsszeli lap szerint a feszültségek különösen azután erősödtek fel, hogy 2023-ban Kurti albán polgármestereket iktatott be szerb többségű észak-koszovói településeken, amit a nyugati tisztségviselők az etnikai feszültségek szításaként értékeltek. Brüsszel később szankciókkal sújtotta Koszovót, és gazdasági támogatásokat függesztett fel, mert úgy ítélte meg, hogy Pristina nem tett eleget a helyzet enyhítéséért.

Osmani politikai ellenfélként is érintett Kurti bírálatában, hiszen a miniszterelnök nem támogatta újraválasztását az államfői posztra, saját pártjának jelöltjei mögé állt be. Miután egyik jelölt sem szerezte meg a szükséges parlamenti támogatást, 

Koszovó lényegében alkotmányos válságba sodródott, ami végül a vasárnapi előrehozott választáshoz vezetett. 

A voksolás azonban várhatóan nem oldja meg könnyen a patthelyzetet: a POLITICO-nak nyilatkozó elemzők szerint a Vetëvendosje ismét a legtöbb mandátumot szerezheti, Kurti pedig miniszterelnök maradhat, de továbbra sem biztos, hogy bármelyik politikai tábor képes lesz kétharmados többséggel új államfőt választani.

A volt elnök szerint Kurti célja nem csupán a kormányzás folytatása, hanem az intézmények feletti teljes ellenőrzés megszerzése. Szerinte Koszovónak ehelyett „erős, szuverén fellépésre, kiszámítható nyugati kapcsolatokra és nagyobb amerikai szerepvállalásra lenne szüksége a Szerbiával folytatott párbeszédben”. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!