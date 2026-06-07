Alkotmányos válság: Koszovó nyugati elköteleződése miatt aggódik a POLITICO

A POLITICO értelmezése szerint Kurti, a baloldali Vetëvendosje vezetője 2021-ben reformokat és mélyebb euroatlanti integrációt ígérve tért vissza a hatalomba, ám kormányzása alatt Pristina kapcsolata Brüsszellel és Washingtonnal is viharossá vált.

Az egykori államfőt megszólaltató brüsszeli lap szerint a feszültségek különösen azután erősödtek fel, hogy 2023-ban Kurti albán polgármestereket iktatott be szerb többségű észak-koszovói településeken, amit a nyugati tisztségviselők az etnikai feszültségek szításaként értékeltek. Brüsszel később szankciókkal sújtotta Koszovót, és gazdasági támogatásokat függesztett fel, mert úgy ítélte meg, hogy Pristina nem tett eleget a helyzet enyhítéséért.

Osmani politikai ellenfélként is érintett Kurti bírálatában, hiszen a miniszterelnök nem támogatta újraválasztását az államfői posztra, saját pártjának jelöltjei mögé állt be. Miután egyik jelölt sem szerezte meg a szükséges parlamenti támogatást,