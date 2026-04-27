Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti női kézilabda BL négyes döntő Brest Bretagne Metz Győri Audi ETO KC kézilabda

Sorsoltak a Bajnokok Ligájában: eldőlt, melyik csapattal játszik a Győr az elődöntőben

2026. április 27. 15:30

Kisorsolták a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjének párosítását. A címvédő Győr a francia Bresttel játszik a budapesti final four első napján.

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) elnöke, Michael Wiederer hétfő délután kisorsolta a női Bajnokok Ligája elődöntőjének párosítását. A legutóbbi két kiírás győztese, a Győri Audi ETO KC a francia Bresttel, míg Vámos Petra és Albek Anna csapata, a negyeddöntőben a Ferencvárost kiejtő Metz a román CSM Bucuresti-tel játszik a budapesti final four első napján.

Vámos Petráék a negyeddöntőben a Ferencvárost múlták felül (Fotó: EHF)

A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A hatszoros BL-győztes Győr idén – június 6-án és 7-én – 11. alkalommal léphet pályára Budapesten. Az elődöntőbe 18. alkalommal jutott be és eddig 11-szer járt sikerrel, vagyis lépett tovább a fináléba. 

Az egyik kivétel 2021-ben volt, amikor az elődöntőben hétméteresekkel épp a Brest győzte le az ETO-t.

A Bresttel eddig 13 alkalommal találkozott a Győr tétmérkőzésen: hétszer nyert a magyar csapat, hat meccs pedig döntetlenre végződött. A Brest a Bajnokok Ligája mostani idényében megnyerte a B-csoportot, a negyeddöntőben pedig a román Gloria Bistritát búcsúztatta kettős győzelemmel (36–35, 36–30).

Az EHF később jelöli ki a final four pontos menetrendjét, de az eddigi gyakorlat szerint az a valószínűsíthető, hogy a Győr játssza majd az első elődöntőt. A másik meccsen a Metz ellenfele a CSM Bucuresti lesz, amely nyolc év után jutott be ismét a legjobb négy közé a legrangosabb európai kupában.

Női kézilabda Bajnokok Ligája
Négyes döntő, elődöntő
Június 6., szombat
Brest Bretagne (francia)–GYŐRI AUDI ETO KC
Metz (francia)–CSM Bucuresti (román)

Június 7., vasárnap
Bronzmérkőzés
Döntő

Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba

 

