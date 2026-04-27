Sorsoltak a Bajnokok Ligájában: eldőlt, melyik csapattal játszik a Győr az elődöntőben

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) elnöke, Michael Wiederer hétfő délután kisorsolta a női Bajnokok Ligája elődöntőjének párosítását. A legutóbbi két kiírás győztese, a Győri Audi ETO KC a francia Bresttel, míg Vámos Petra és Albek Anna csapata, a negyeddöntőben a Ferencvárost kiejtő Metz a román CSM Bucuresti-tel játszik a budapesti final four első napján.

A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A hatszoros BL-győztes Győr idén – június 6-án és 7-én – 11. alkalommal léphet pályára Budapesten. Az elődöntőbe 18. alkalommal jutott be és eddig 11-szer járt sikerrel, vagyis lépett tovább a fináléba.