Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
06. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
mi hazánk toroczkai lászló facebook emoji Magyar Péter

Íme, Magyar Péter miniszterelnök válasza Toroczkai László kérésére: három sírva nevetős emoji

2026. június 07. 06:32

Kormányzati kommunikáció.

2026. június 07. 06:32
null

Magyar Péter kormányfő három sírva nevető emojival reagált arra, hogy Toroczkai László a Facebook-oldala törlésére szólította fel – írja az Index. A miniszterelnök a portál bejegyzése alatt kommentelt. Emlékeztetnek: a reakció az újabb közösségi médiás szóváltás része, amely azután alakult ki, hogy a Mi Hazánk letiltotta Magyar Pétert a párt Facebook-oldaláról.

Mint kiderült, ahogy az Index Facebook-oldalán megjelent a hír Toroczkai László kéréséről, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter szinte azonnal megjelent a kommentmezőben három darab sírva röhögős emojival.

Emlékeztetnek: újabb közösségi médiás vita bontakozott ki Toroczkai László és Magyar Péter között, miután a Mi Hazánk Facebook-oldaláról letiltották a Tisza Párt elnökét. Toroczkai László az elmondása szerint számított arra, hogy a miniszterelnök erre a történésre nyilvánosan fog reagálni. A Mi Hazánk elnöke felidézte: korábban ő maga is többször bírálta a Meta döntését, amiért évek óta (!) nem rendelkezhet saját Facebook-oldallal. 

Az ellenzéki politikus szerint nem korrekt, hogy politikai ellenfelei olyan felületeken üzengetnek neki, ahol ő nem tud a saját nevében válaszolni

 – írják.

A Mi Hazánk elnöke úgy véli, a Meta korábbi intézkedései a politikai verseny tisztaságára is hatással voltak, ezért 

ironikusan azt javasolta Magyar Péternek, hogy a demokratikus esélyegyenlőség érdekében törölje saját Facebook-oldalát 

– derült ki. 

Toroczkai László ugyanakkor kijelentette, hogy ha egyszer visszakapja a lehetőséget egy saját oldal működtetésére, nem fogja letiltani politikai ellenfelét – írja az Index.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Kontroll.hu

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. június 07. 06:44
M. Péter az EU-ban nem járt, a parlamentben pofátlankodik... Gyöngécske faszbúk-huszár.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!