Íme, Magyar Péter miniszterelnök válasza Toroczkai László kérésére: három sírva nevetős emoji

Magyar Péter kormányfő három sírva nevető emojival reagált arra, hogy Toroczkai László a Facebook-oldala törlésére szólította fel – írja az Index. A miniszterelnök a portál bejegyzése alatt kommentelt. Emlékeztetnek: a reakció az újabb közösségi médiás szóváltás része, amely azután alakult ki, hogy a Mi Hazánk letiltotta Magyar Pétert a párt Facebook-oldaláról.

Mint kiderült, ahogy az Index Facebook-oldalán megjelent a hír Toroczkai László kéréséről,