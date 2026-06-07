Íme, Magyar Péter miniszterelnök válasza Toroczkai László kérésére: három sírva nevetős emoji

„Óriási hibát követett el Magyar Péter” – Toroczkai László szerint elszólta magát a miniszterelnök
„Megmutatom, hogyan hamisít, hazudik, manipulál és uszít Magyar Péter” – fogalmazott a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.
Kormányzati kommunikáció.
Magyar Péter kormányfő három sírva nevető emojival reagált arra, hogy Toroczkai László a Facebook-oldala törlésére szólította fel – írja az Index. A miniszterelnök a portál bejegyzése alatt kommentelt. Emlékeztetnek: a reakció az újabb közösségi médiás szóváltás része, amely azután alakult ki, hogy a Mi Hazánk letiltotta Magyar Pétert a párt Facebook-oldaláról.
Mint kiderült, ahogy az Index Facebook-oldalán megjelent a hír Toroczkai László kéréséről,
Magyar Péter szinte azonnal megjelent a kommentmezőben három darab sírva röhögős emojival.
Emlékeztetnek: újabb közösségi médiás vita bontakozott ki Toroczkai László és Magyar Péter között, miután a Mi Hazánk Facebook-oldaláról letiltották a Tisza Párt elnökét. Toroczkai László az elmondása szerint számított arra, hogy a miniszterelnök erre a történésre nyilvánosan fog reagálni. A Mi Hazánk elnöke felidézte: korábban ő maga is többször bírálta a Meta döntését, amiért évek óta (!) nem rendelkezhet saját Facebook-oldallal.
Az ellenzéki politikus szerint nem korrekt, hogy politikai ellenfelei olyan felületeken üzengetnek neki, ahol ő nem tud a saját nevében válaszolni
– írják.
A Mi Hazánk elnöke úgy véli, a Meta korábbi intézkedései a politikai verseny tisztaságára is hatással voltak, ezért
ironikusan azt javasolta Magyar Péternek, hogy a demokratikus esélyegyenlőség érdekében törölje saját Facebook-oldalát
– derült ki.
Toroczkai László ugyanakkor kijelentette, hogy ha egyszer visszakapja a lehetőséget egy saját oldal működtetésére, nem fogja letiltani politikai ellenfelét – írja az Index.
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„Megmutatom, hogyan hamisít, hazudik, manipulál és uszít Magyar Péter” – fogalmazott a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.
Nyitókép: Facebook / Kontroll.hu