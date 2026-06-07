Megérkezett az ukrán óriásgép Ferihegyre: nem tudni, mit hozott Lipcséből (VIDEÓ)

A Blikk arról ír, hogy Budapesten landolt az Antonov An–124 Ruszlán, a világ egyik legnagyobb teherszállító repülőgépe. Az Antonov Design Bureau UR–82029 lajstromjelű An–124 Ruszlán teherszállító repülőgépe Lipcséből érkezett Ferihegyre, tudjuk meg.

Mint kiderült, az Antonov–124 a világ legnagyobb sorozatban gyártott teherszállító repülőgépei közé tartozik: a hatalmas gép több mint 120 tonna rakomány szállítására képes, ezért