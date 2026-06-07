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antonov ferihegy teherszállító repülőgép rakomány repülőgép ukrajna

Megérkezett az ukrán óriásgép Ferihegyre: nem tudni, mit hozott Lipcséből (VIDEÓ)

2026. június 07. 07:03

Az Antonov szombaton landolt.

2026. június 07. 07:03
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A Blikk arról ír, hogy Budapesten landolt az Antonov An–124 Ruszlán, a világ egyik legnagyobb teherszállító repülőgépe. Az Antonov Design Bureau UR–82029 lajstromjelű An–124 Ruszlán teherszállító repülőgépe Lipcséből érkezett Ferihegyre, tudjuk meg.

Mint kiderült, az Antonov–124 a világ legnagyobb sorozatban gyártott teherszállító repülőgépei közé tartozik: a hatalmas gép több mint 120 tonna rakomány szállítására képes, ezért 

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rendszeresen vetik be olyan különleges szállítmányok esetében, amelyek hagyományos teherszállító repülőkkel nem mozgathatók.

Az ilyen járatok érkezését rendszerint nagy érdeklődés övezi, írják, hiszen az An–124

 gyakran szállít túlméretes ipari berendezéseket, energetikai eszközöket, speciális járműveket vagy más nagy értékű rakományokat.

A budapesti landolás után a repülésrajongók körében azonnal megindultak a találgatások arról, hogy ezúttal milyen különleges szállítmány érkezhetett Magyarországra, hivatalos tájékoztatás azonban egyelőre nem érkezett a rakományról – hangsúlyozza a lap.

Nyitókép: Youtube

 

Összesen 68 komment

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Sorrend:
antoniosalazar
2026. június 07. 09:51
Takagi 2026. június 07. 09:40 Feltaláló orosz származású. Szovjetunióban dolgozott. Szóval nem ukrán. A repülögépgyár előbb volt meg Kijevben mint az Antonov tervezőiroda. Az Antonov terveket valósították meg.
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0
0
Ekerot
2026. június 07. 09:45
Ukrán csempészcigit hozott, most már jöhet legálisan is.
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1
0
Takagi
2026. június 07. 09:40
Feltaláló orosz származású. Szovjetunióban dolgozott. Szóval nem ukrán.
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2
1
pisapeter
2026. június 07. 09:37
Buuttha református kiugrott pap, Bárométer ,azt mondta. Nem mondunk el mindent migránst,mert megbukunk..
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3
1
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