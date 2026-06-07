Megérkezett az ukrán óriásgép Ferihegyre: nem tudni, mit hozott Lipcséből (VIDEÓ)

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Az Antonov szombaton landolt.
A Blikk arról ír, hogy Budapesten landolt az Antonov An–124 Ruszlán, a világ egyik legnagyobb teherszállító repülőgépe. Az Antonov Design Bureau UR–82029 lajstromjelű An–124 Ruszlán teherszállító repülőgépe Lipcséből érkezett Ferihegyre, tudjuk meg.
Mint kiderült, az Antonov–124 a világ legnagyobb sorozatban gyártott teherszállító repülőgépei közé tartozik: a hatalmas gép több mint 120 tonna rakomány szállítására képes, ezért
rendszeresen vetik be olyan különleges szállítmányok esetében, amelyek hagyományos teherszállító repülőkkel nem mozgathatók.
Az ilyen járatok érkezését rendszerint nagy érdeklődés övezi, írják, hiszen az An–124
gyakran szállít túlméretes ipari berendezéseket, energetikai eszközöket, speciális járműveket vagy más nagy értékű rakományokat.
A budapesti landolás után a repülésrajongók körében azonnal megindultak a találgatások arról, hogy ezúttal milyen különleges szállítmány érkezhetett Magyarországra, hivatalos tájékoztatás azonban egyelőre nem érkezett a rakományról – hangsúlyozza a lap.
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