Elkezdődött a Pride-fesztivál Budapesten, három hétig tart majd – azonnal a nemváltásért szólaltak fel

A németek kezdték, a svédek folytatják: a svéd parlament megszavazta a jogi nemváltoztatás megkönnyítéséről szóló törvényt
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Belecsaptak a lecsóba a szervezők, csaknem egy hónapig szidhatják Orbánt és a velük nem szimpatizálókat.
Az Euronews arról ír, hogy kezdetét vette a 31. Budapesti Pride Közösségi Fesztivál péntek este a fővárosi hivatalos megnyitó ünnepségével:
három héten át több mint kilencven programmal várják az érdeklődőket
Budapesten, az LMBTQ-közösség fesztiváljának felvonulása pedig június 27-én lesz. A megnyitó ünnepségen részt vett Karácsony Gergely főpolgármester is, tudjuk meg.
Az eseményen a szervező Angeli Andrea arról beszélt, hogy tavaly „megpróbáltak ellehetetleníteni, betiltani a Budapest Pride felvonulást”, amire ma már győzelemként emlékeznek. Szerinte
a Fidesz tizenhat éven át „a gyűlöletkeltést használta politikai eszközként”.
Angeli úgy véli, magyart a magyar ellen uszítottak, a Pride betiltása pedig ennek a politikának az utolsó nagy darabja volt csupán.
„Minden egyes ember, akit például a felvonuláson, a fesztiválon, vagy bárhol elérünk az üzenetünkkel, egy repedés a gyűlölet, a félelem és a kirekesztés falán. Tavaly ezen a falon egy méretes lyukat ütöttünk, és ezen a lyukon át sok százezer ember megláthatta, hogy bizony
a király meztelen”
– fogalmazott.
Angeli Andrea szerint a kormányváltás után könnyű lenne azt hinni, hogy a nehezén túl vannak, és mások most elvégzik helyettünk a munkát, de a kormányváltás önmagában nem rendszerváltás. Hangsúlyozza: az előítéletek és gondolkodásmódok egyetlen választástól nem változnak meg,
a „propagandatörvény” ma is hatályban van, „a jogi nemváltás tilalma ma is érvényben van, az iskoláinkban az LMBTQ fiatalok még láthatatlanabbak, mint két évvel ezelőtt”.
Mint minden évben, a fesztivál a Budapest Pride Felvonulással éri el csúcspontját június 27-én. A felvonulást pedig hagyományosan még aznap este a Rainbow Party-val zárják a Budapest Parkban az elfogadás és a szabadság jegyében – írták.
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Nyitókép illusztráció. Fotó: Trenka Attila/Mandiner