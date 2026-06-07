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budapest pride angeli andrea karácsony gergely pride

Elkezdődött a Pride-fesztivál Budapesten, három hétig tart majd – azonnal a nemváltásért szólaltak fel

2026. június 07. 07:56

Belecsaptak a lecsóba a szervezők, csaknem egy hónapig szidhatják Orbánt és a velük nem szimpatizálókat.

2026. június 07. 07:56
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Az Euronews arról ír, hogy kezdetét vette a 31. Budapesti Pride Közösségi Fesztivál péntek este a fővárosi hivatalos megnyitó ünnepségével: 

három héten át több mint kilencven programmal várják az érdeklődőket 

Budapesten, az LMBTQ-közösség fesztiváljának felvonulása pedig június 27-én lesz. A megnyitó ünnepségen részt vett Karácsony Gergely főpolgármester is, tudjuk meg. 

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Az eseményen a szervező Angeli Andrea arról beszélt, hogy tavaly „megpróbáltak ellehetetleníteni, betiltani a Budapest Pride felvonulást”, amire ma már győzelemként emlékeznek. Szerinte 

a Fidesz tizenhat éven át „a gyűlöletkeltést használta politikai eszközként”. 

Angeli úgy véli, magyart a magyar ellen uszítottak, a Pride betiltása pedig ennek a politikának az utolsó nagy darabja volt csupán.

„Minden egyes ember, akit például a felvonuláson, a fesztiválon, vagy bárhol elérünk az üzenetünkkel, egy repedés a gyűlölet, a félelem és a kirekesztés falán. Tavaly ezen a falon egy méretes lyukat ütöttünk, és ezen a lyukon át sok százezer ember megláthatta, hogy bizony 

a király meztelen” 

– fogalmazott.

Angeli Andrea szerint a kormányváltás után könnyű lenne azt hinni, hogy a nehezén túl vannak, és mások most elvégzik helyettünk a munkát, de a kormányváltás önmagában nem rendszerváltás. Hangsúlyozza: az előítéletek és gondolkodásmódok egyetlen választástól nem változnak meg,

 a „propagandatörvény” ma is hatályban van, „a jogi nemváltás tilalma ma is érvényben van, az iskoláinkban az LMBTQ fiatalok még láthatatlanabbak, mint két évvel ezelőtt”.

Mint minden évben, a fesztivál a Budapest Pride Felvonulással éri el csúcspontját június 27-én. A felvonulást pedig hagyományosan még aznap este a Rainbow Party-val zárják a Budapest Parkban az elfogadás és a szabadság jegyében – írták.

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Nyitókép illusztráció. Fotó: Trenka Attila/Mandiner

Összesen 65 komment

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Sorrend:
Ergit
2026. június 07. 09:48
Ha valamilyen dologra 3 nap alatt nem lehet felhívni a figyelmet, az 3 hét, 3 hónap, de még 3 év alatt sem sikerül! DE!!! Most ezzel a 3 hetes, "ereszd el a hajam", "mindent bele" viselkedéssel pont az ellenkezőt fogják elérni még az Orbán Viktort utálók között is, mert ezt már az ő gyomruk sem fogja bevenni, és a gyerekeiket, unokáikat fogják óvni mindeztől.
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2
0
manyika-1
2026. június 07. 09:48
Már Horthynak sem volt jó véleménye a fővárosról, ott mindenki hülye ? /elnézést a normálisoktól!/ irigy, drogos, mélyen a bányászbéka segge alatt, akik képesek voltak karigerit megválasztani, az volt az első, hogy kitette a szivárványos zászlót, normális ???? Rákosrendezővel mi van ? pajtikám
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2
0
mondakka-2
2026. június 07. 09:39
Már régóta jár az eszembe egy gondolat. Veszteség, mely talán nyereség.....Bár most már sajnos késő.....kellett volna egy Budapestet Székelyföldért mozgalom....megegyezni a románokkal....Gazdaságilag fájna, de mi ez Trianonhoz és ahhoz az erkölcsi-emberi-anyagi károkozáshoz képest, amit Budapest több mint 100 éve okoz....tisztelet azoknak, akik nem mennek a csorda után és nem legelik azt a füvet....Míg románozott székely nemzettársaink, az ellenszélben kitartanak, hiábavaló példát mutatva a Júdás Z generációnak. Jól állna a modern román demokrácia Karácsonyék népének....
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lenyegtelen
2026. június 07. 09:37
Zsolti bácsikat népszerűsítő rendezvényekben úgy látszik erős a tisza.
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3
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