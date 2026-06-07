Elkezdődött a Pride-fesztivál Budapesten, három hétig tart majd – azonnal a nemváltásért szólaltak fel

Az eseményen a szervező Angeli Andrea arról beszélt, hogy tavaly „megpróbáltak ellehetetleníteni, betiltani a Budapest Pride felvonulást”, amire ma már győzelemként emlékeznek. Szerinte

a Fidesz tizenhat éven át „a gyűlöletkeltést használta politikai eszközként”.

Angeli úgy véli, magyart a magyar ellen uszítottak, a Pride betiltása pedig ennek a politikának az utolsó nagy darabja volt csupán.