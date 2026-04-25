Az ETO lemosta a pályáról az ellenfelét, míg a Ferencváros elbúcsúzott Európától

A bajnokság valószínűleg elúszott, az álom nem – bravúrra készülnek a Fradinál
Ezúttal nem kell hét góllal nyerni, bőven elegendő lenne eggyel is, de az sem lesz könnyű.
Az ETO könnyedén négyes döntőbe jutott a Bajnokok Ligájában. Az FTC-nek ez nem jött össze, kikapott Franciaországban.
A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott négyes döntőbe a női kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel a szombati, hazai visszavágón 40–25-re győzte le a dán Odensét. Később az FTC-Rail Cargo Hungaria 31–28-ra kikapott a francia Metz vendégeként, így búcsúzott a sorozattól – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A Győr idén – június 6-7-én – 11., sorozatban a tizedik alkalommal lép pályára Budapesten.
Női kézilabda Bajnokok Ligája
Negyeddöntő, visszavágó
Győri Audi ETO KC–Odense HB (dán) 40–25 (17–8)
Továbbjutott: a Győr kettős győzelemmel, 76–53-as összesítéssel.
Metz HB (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria 31–28 (18–12)
Továbbjutott: a Metz, 62–59-es összesítéssel
Az ETO vezetőedzője, Per Johansson abban látta a kulcsot, hogy a Győr kerete mélyebb, mint ellenfeléé, ráadásul a legjobb edzésmunkát végezte el csapata, amióta a klubnál dolgozik.
„Már Odensében megmutattuk, hogy tudunk nagy győzelmet aratni, ezzel együtt is megdöbbentő, hogy több mint húsz góllal felül tudtunk kerekedni összesítésben.
Büszke vagyok, hogy ennek az együttesnek az edzője lehetek, mivel az egész idény során megmutatta, hogy kimagasló teljesítményre képes”
– fogalmazott az MTI-nek. A Győrre jövő héten a Magyar Kupa négyes döntője vár, szombaton a címvédő Ferencváros elleni elődöntővel. A vezetőedző meglátása szerint löketet adhat csapatának, hogy bejutottak a BL négyes döntőjébe, és ennek már nem kell a fejekben járnia.
„Remek teljesítmény volt a mai, ugyanakkor ez a találkozó még nem döntött trófeáról, jövő hétvégén viszont már azért fogunk küzdeni. Kemény és szoros csatára számítok, a két együttes jól ismeri egymást, remélhetőleg fantasztikus hangulat vár minket Tatabányán” – szögezte le.
A 27. születésnapját két nappal korábban ünnepelt Fodor Csengét a meccs után felköszöntötte a közönség.
Soha rosszabb születésnapot, mint ez, amit négyes döntőbe jutással ünneplünk”
– kezdte értékelését virágokkal a kezében az egy gólt szerző balszélső. Rámutatott: az Odense az elmúlt és a mostani idényben is bizonyította, hogy jól szerepel a BL-ben, ugyanakkor a Győrnek nem volt más lehetősége, mint búcsúztatni a dán alakulatot, ha pályára akart lépni a budapesti végjátékban. Úgy véli, már az első meccsen is nagyon profin álltak társaival a párharchoz, a visszavágónak pedig úgy vágtak neki, hogy nem foglalkoztak a gólkülönbséggel.
„Megbeszéltük egymás között a mérkőzés előtt, hogy berúgtuk az ajtót, de még nem léptünk be rajta. Büszke vagyok a hozzáállásra, amit a mai találkozón tanúsítottunk, a védekezésünkkel pedig nem tudtak mit kezdeni – fejtette ki. Kiemelte: Szemerey nagyszerű teljesítményét, a csapat egészét tekintve pedig támadásban és védekezésben is nagyszerűen kézilabdáztak. – Biztos vagyok benne, hogy ez jelentette a különbséget, amellyel végül felőröltük az Odensét mentálisan.”
Úgy gondolja, ha ilyen jól tudnak játszani, az a Ferencváros ellen is elég lehet a kupában.
A Fradinak nem sikerült négyes döntőbe jutnia, mivel Metzben háromgólos vereséget szenvedett. Az első mérkőzés döntetlen lett.
Simon Petra 11 góllal a mezőny legeredményesebb játékosa volt, Angela Malestein és Emily Vogel öt-öt találattal, Böde-Bíró Blanka öt, Laura Glauser négy védéssel zárt. A hazaiaknál Tyra Axner nyolc, Sarah Bouktit hét, Chloe Valentini hat, Vámos Petra három góllal járult hozzá a sikerhez, Albek Anna nem játszott, Johanna Bundsen 15 alkalommal hárított.
A két együttes 24. egymás elleni meccsén tíz ferencvárosi siker és három döntetlen mellett 11. alkalommal győzött a Metz.
