Az ETO lemosta a pályáról az ellenfelét, míg a Ferencváros elbúcsúzott Európától

Az ETO vezetőedzője, Per Johansson abban látta a kulcsot, hogy a Győr kerete mélyebb, mint ellenfeléé, ráadásul a legjobb edzésmunkát végezte el csapata, amióta a klubnál dolgozik.

„Már Odensében megmutattuk, hogy tudunk nagy győzelmet aratni, ezzel együtt is megdöbbentő, hogy több mint húsz góllal felül tudtunk kerekedni összesítésben.

Büszke vagyok, hogy ennek az együttesnek az edzője lehetek, mivel az egész idény során megmutatta, hogy kimagasló teljesítményre képes”

– fogalmazott az MTI-nek. A Győrre jövő héten a Magyar Kupa négyes döntője vár, szombaton a címvédő Ferencváros elleni elődöntővel. A vezetőedző meglátása szerint löketet adhat csapatának, hogy bejutottak a BL négyes döntőjébe, és ennek már nem kell a fejekben járnia.

„Remek teljesítmény volt a mai, ugyanakkor ez a találkozó még nem döntött trófeáról, jövő hétvégén viszont már azért fogunk küzdeni. Kemény és szoros csatára számítok, a két együttes jól ismeri egymást, remélhetőleg fantasztikus hangulat vár minket Tatabányán” – szögezte le.