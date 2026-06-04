Hivatalos: aláírt Liverpoolban Szoboszlaiék új vezetőedzője

Már akkor is arról lehetett olvasni, hogy az utódja Iraola lesz, aki a Tóth Alexet soraiban tudó AFC Bournemoutht hagyta el a tavaszi szezon zárultával, korábban pedig Kerkez edzője is volt a klubnál.

Iraolát is azon baszk edzők közé sorolják, akik az utóbbi években kiemelkedőt nyújtanak a topligákban. A 43 éves szakember most úgy vezette a hatodik, Európa-liga-főtáblát érő helyre a Cseresznyéseket, hogy egyrészt ez a helyezés majdnem Bajnokok Ligája-indulást ért nekik, másrészt több kulcsjátékosukat is eladták tavaly nyáron és az előző télen.

„Nagyon izgatott vagyok, mert a Liverpool egy hatalmas klub, az egyik legnagyobb a világon.