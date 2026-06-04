Ft
Ft
28°C
14°C
Ft
Ft
28°C
14°C
06. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik

Hivatalos: aláírt Liverpoolban Szoboszlaiék új vezetőedzője

2026. június 04. 20:46

Sokaknak lehet ismerős a Vörösök új szakvezetője.

2026. június 04. 20:46
null

Immár hivatalos, amit eddig csak a zuhanyhíradóban hallhattunk: a Premier League-ben szereplő Liverpool labdarúgócsapata bemutatta új vezetőedzőjét, Andoni Iraolát. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Vörösök előbb néhány napja szóban egyeztek meg a baszk szakemberrel, aki mostanra már a szerződését is aláírta a csapat új vezetőedzőjeként.

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogyan arról beszámoltunk, a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő napján jelentette be a klub, hogy meneszti Arne Slot vezetőedzőt, aki így két idény után távozik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Már akkor is arról lehetett olvasni, hogy az utódja Iraola lesz, aki a Tóth Alexet soraiban tudó AFC Bournemoutht hagyta el a tavaszi szezon zárultával, korábban pedig Kerkez edzője is volt a klubnál.

Iraolát is azon baszk edzők közé sorolják, akik az utóbbi években kiemelkedőt nyújtanak a topligákban. A 43 éves szakember most úgy vezette a hatodik, Európa-liga-főtáblát érő helyre a Cseresznyéseket, hogy egyrészt ez a helyezés majdnem Bajnokok Ligája-indulást ért nekik, másrészt több kulcsjátékosukat is eladták tavaly nyáron és az előző télen.

„Nagyon izgatott vagyok, mert a Liverpool egy hatalmas klub, az egyik legnagyobb a világon.

A légkör, a szurkolók, a játékosok, a lehetőség, hogy top játékosokat edzhessek, a lehetőség, hogy címekért harcolhassak.

Azt hiszem, ennél vonzóbb nem lehet. Nehéz megtalálni a megfelelő szavakat. Szóval nagyon izgatott vagyok a kezdés miatt” – fogalmazott a baszk szakember a klubmédiának.

Fotó: Facebook/Liverpool FC

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!