Hivatalos: aláírt Liverpoolban Szoboszlaiék új vezetőedzője

Erre a hírre vártak Liverpoolban: ő lesz Szoboszlaiék új edzője
Úgy tűnik, megvan Arne Slot utódja.
Sokaknak lehet ismerős a Vörösök új szakvezetője.
Immár hivatalos, amit eddig csak a zuhanyhíradóban hallhattunk: a Premier League-ben szereplő Liverpool labdarúgócsapata bemutatta új vezetőedzőjét, Andoni Iraolát. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Vörösök előbb néhány napja szóban egyeztek meg a baszk szakemberrel, aki mostanra már a szerződését is aláírta a csapat új vezetőedzőjeként.
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Úgy tűnik, megvan Arne Slot utódja.
Ahogyan arról beszámoltunk, a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő napján jelentette be a klub, hogy meneszti Arne Slot vezetőedzőt, aki így két idény után távozik.
Már akkor is arról lehetett olvasni, hogy az utódja Iraola lesz, aki a Tóth Alexet soraiban tudó AFC Bournemoutht hagyta el a tavaszi szezon zárultával, korábban pedig Kerkez edzője is volt a klubnál.
Iraolát is azon baszk edzők közé sorolják, akik az utóbbi években kiemelkedőt nyújtanak a topligákban. A 43 éves szakember most úgy vezette a hatodik, Európa-liga-főtáblát érő helyre a Cseresznyéseket, hogy egyrészt ez a helyezés majdnem Bajnokok Ligája-indulást ért nekik, másrészt több kulcsjátékosukat is eladták tavaly nyáron és az előző télen.
„Nagyon izgatott vagyok, mert a Liverpool egy hatalmas klub, az egyik legnagyobb a világon.
A légkör, a szurkolók, a játékosok, a lehetőség, hogy top játékosokat edzhessek, a lehetőség, hogy címekért harcolhassak.
Azt hiszem, ennél vonzóbb nem lehet. Nehéz megtalálni a megfelelő szavakat. Szóval nagyon izgatott vagyok a kezdés miatt” – fogalmazott a baszk szakember a klubmédiának.
Fotó: Facebook/Liverpool FC