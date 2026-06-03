Erre a hírre vártak Liverpoolban: ő lesz Szoboszlaiék új edzője

Óriási bréking Budapestről: kirúgták Szoboszlaiék edzőjét, már az utódját is megnevezték
Ennyi volt.
A hírek szerint a felek már szóban megegyeztek egymással. Baszk szakember irányíthatja Szoboszlaiékat.
Az angliai átigazolásokban rendszerint jól értesült David Ornstein a The Athletic hasábjain arról írt, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC szóban megegyezett Andoni Iraolával, aki a csapat új vezetőedzője lesz.
Ahogyan arról beszámoltunk, a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő napján bejelentette a klub, hogy meneszti Arne Slot vezetőedzőt, aki így két idény után távozik. Már akkor is arról lehetett olvasni, hogy az utódja Iraola lesz, aki a Tóth Alexet soraiban tudó AFC Bournemoutht hagyta el a tavaszi szezon zárultával.
Ezt is ajánljuk a témában
Ennyi volt.
Iraolát is azon baszk edzők közé sorolják, akik az utóbbi években kiemelkedőt nyújtanak a topligákban. A 43 éves szakember most úgy vezette a hatodik, Európa-liga-főtáblát érő helyre a Cseresznyéseket, hogy egyrészt ez a helyezés majdnem Bajnokok Ligája-indulást ért nekik, másrészt több kulcsjátékosukat is eladták tavaly nyáron és az előző télen.
A Bournemouth 10 millió felett eladott játékosai az elmúlt 12 hónapban
Közülük Semenyo az idény közben, télen távozott a Cityhez.
Iraola edzői kvalitásait mutatja az, hogy a csapat ezen játékosok elvesztésével nemhogy gyengült, de összességében még jobb eredményre is képes volt. A klub a fiatal tehetségeket rendszerint jól választja ki, jól igazol, és itt kell megjegyezni, hogy januárban a magyar válogatott Tóth Alexre is lecsaptak.
A napokban tehát Iraola kinevezését hivatalossá teheti a klub. A baszk szakember lesz Jürgen Klopp és Arne Slot után a harmadik edző, aki alatt Szoboszlai játszhat a Liverpoolban – feltéve, ha a nyáron nem igazol el.
Ezt is ajánljuk a témában
„Szeretek jól kinézni, szép ruhákat hordani.”
A Magyar Nemzet közben arra hívta fel a figyelmet, hogy a televíziós szakkommentátorként dolgozó korábbi ír válogatott futballista, Andy Townsend szerint jobban jár a Liverpool Iraolával, mintha az egykori játékosát, a szintén baszk Xabi Alonsót szerezte volna meg, aki májusban a Chelsea-hez írt alá.
Andoni Iraola olyan edzőnek tűnik, aki képes megtalálni a csiszolatlan gyémántokat, megszerezni őket, majd nagyon gyorsan beépíteni a csapatába. Pontosan ezt tette ebben az idényben a Bournemouthnál.
A balhátvéd, Adrien Truffert, Junior Kroupi és a többiek is egészen kiváló teljesítményt nyújtottak. Szerintem jobban illene a Liverpoolhoz, mint Xabi Alonso, még akkor is, ha Alonso ezer szállal kötődik a klubhoz. Iraola kiemelkedő edző lesz. Az, hogy a csapata az idény felében veretlen maradt, egészen elképesztő, nem? Szerintem kettejük közül Iraola azért is előnyben van, mert már tapasztalatot gyűjtött a Premier League-ben. Kiváló választás lenne – idézte az OLBG-nek nyilatkozó Townsendet a Magyar Nemzet. – Fantasztikus a Bournemoutht nézni. Nem igazán emlékszem olyan igazolásokra, akikkel valóban kudarcot vallott volna náluk.”
Nyitókép: Glyn Kirk/AFP