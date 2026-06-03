Erre a hírre vártak Liverpoolban: ő lesz Szoboszlaiék új edzője

Az angliai átigazolásokban rendszerint jól értesült David Ornstein a The Athletic hasábjain arról írt, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC szóban megegyezett Andoni Iraolával, aki a csapat új vezetőedzője lesz.

Úgy tűnik, Szoboszlaiék edzője lesz Iraola (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Ahogyan arról beszámoltunk, a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő napján bejelentette a klub, hogy meneszti Arne Slot vezetőedzőt, aki így két idény után távozik. Már akkor is arról lehetett olvasni, hogy az utódja Iraola lesz, aki a Tóth Alexet soraiban tudó AFC Bournemoutht hagyta el a tavaszi szezon zárultával.