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AFC Bournemouth Andoni Iraola Liverpool Premier League Bournemouth

Erre a hírre vártak Liverpoolban: ő lesz Szoboszlaiék új edzője

2026. június 03. 12:29

A hírek szerint a felek már szóban megegyeztek egymással. Baszk szakember irányíthatja Szoboszlaiékat.

2026. június 03. 12:29
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Az angliai átigazolásokban rendszerint jól értesült David Ornstein a The Athletic hasábjain arról írt, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC szóban megegyezett Andoni Iraolával, aki a csapat új vezetőedzője lesz.

Úgy tűnik, Szoboszlaiék edzője lesz Iraola
Úgy tűnik, Szoboszlaiék edzője lesz Iraola (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Ahogyan arról beszámoltunk, a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő napján bejelentette a klub, hogy meneszti Arne Slot vezetőedzőt, aki így két idény után távozik. Már akkor is arról lehetett olvasni, hogy az utódja Iraola lesz, aki a Tóth Alexet soraiban tudó AFC Bournemoutht hagyta el a tavaszi szezon zárultával.

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Iraolát is azon baszk edzők közé sorolják, akik az utóbbi években kiemelkedőt nyújtanak a topligákban. A 43 éves szakember most úgy vezette a hatodik, Európa-liga-főtáblát érő helyre a Cseresznyéseket, hogy egyrészt ez a helyezés majdnem Bajnokok Ligája-indulást ért nekik, másrészt több kulcsjátékosukat is eladták tavaly nyáron és az előző télen.

A Bournemouth 10 millió felett eladott játékosai az elmúlt 12 hónapban

  • Antoine Semenyo – Manchester City: 72 millió euró
  • Ilya Zabarnyi – Paris Saint-Germain: 63 millió euró
  • Dean Huijsen – Real Madrid: 62,5 millió euró
  • Kerkez Milos – Liverpool: 46,9 millió euró
  • Dango Ouattara – Brentford: 42,8 millió euró

Közülük Semenyo az idény közben, télen távozott a Cityhez.

Iraola edzői kvalitásait mutatja az, hogy a csapat ezen játékosok elvesztésével nemhogy gyengült, de összességében még jobb eredményre is képes volt. A klub a fiatal tehetségeket rendszerint jól választja ki, jól igazol, és itt kell megjegyezni, hogy januárban a magyar válogatott Tóth Alexre is lecsaptak.

Hamarosan bejelenthetik Szoboszlaiék új edzőjét

A napokban tehát Iraola kinevezését hivatalossá teheti a klub. A baszk szakember lesz Jürgen Klopp és Arne Slot után a harmadik edző, aki alatt Szoboszlai játszhat a Liverpoolban – feltéve, ha a nyáron nem igazol el.

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Ő lenne a megfelelő személy a Liverpoolba?

A Magyar Nemzet közben arra hívta fel a figyelmet, hogy a televíziós szakkommentátorként dolgozó korábbi ír válogatott futballista, Andy Townsend szerint jobban jár a Liverpool Iraolával, mintha az egykori játékosát, a szintén baszk Xabi Alonsót szerezte volna meg, aki májusban a Chelsea-hez írt alá.

Andoni Iraola olyan edzőnek tűnik, aki képes megtalálni a csiszolatlan gyémántokat, megszerezni őket, majd nagyon gyorsan beépíteni a csapatába. Pontosan ezt tette ebben az idényben a Bournemouthnál.

A balhátvéd, Adrien Truffert, Junior Kroupi és a többiek is egészen kiváló teljesítményt nyújtottak. Szerintem jobban illene a Liverpoolhoz, mint Xabi Alonso, még akkor is, ha Alonso ezer szállal kötődik a klubhoz. Iraola kiemelkedő edző lesz. Az, hogy a csapata az idény felében veretlen maradt, egészen elképesztő, nem? Szerintem kettejük közül Iraola azért is előnyben van, mert már tapasztalatot gyűjtött a Premier League-ben. Kiváló választás lenne – idézte az OLBG-nek nyilatkozó Townsendet a Magyar Nemzet. – Fantasztikus a Bournemoutht nézni. Nem igazán emlékszem olyan igazolásokra, akikkel valóban kudarcot vallott volna náluk.”

Nyitókép: Glyn Kirk/AFP

Összesen 5 komment

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motoman528
2026. június 03. 13:03
Remélem újra lesz igazi támadó futball és Dominik nem lesz többé jobbhátvéd!
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mlotta
2026. június 03. 12:36
Szoboszlai minap bemutatott LMBTQIP......+ buziruhája is a deviáns aberrációra bátorítja biztatja az embereket.
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