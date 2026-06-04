Börtönbüntetést kért az ügyészség a 24.hu tulajdonosára – Varga Zoltán tagad

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A vádirat szerint Varga Zoltán 280 milió forintos vagyoni hátrányt okozott. A 24.hu-t is működtető Central Médiacsoport tulajdonosa nem ismerte be bűnösségét az előkészítő ülésen.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott szerdán egy büntetőügyben, amelyben négy személyt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádolnak.
Az I. rendű terhelt Varga Zoltán, a 24.hu-t is működtető Central Médiacsoport tulajdonosa,
akire az ügyben még tavaly májusban két és fél év börtönt kért az ügyészség – írja a Media1.
A birosag.hu-n közzétett tájékoztatóból kiderül, hogy
a vádirat szerint az I. rendű terhelt egy gazdasági társaság igazgatóságának elnökeként sikeresen pályázott egy olyan programra, amely célja a feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozások tőkehelyzetének javítása volt.
A vádlott cége vállalta, hogy a létrehozandó közös alap 70 %-os állami tulajdonrésze mellé 30 %-os magánforrást von be. A tőkeprogram végrehajtására – 10 éves futamidőre – létrejött „Tőkealap” – a vádlott cége útján – befektetést szerzett egy vegyipari társaságban. Amikor a vegyipari cég értékesítési fázisba ért, a „Tőkealap” is a futamideje lejártához közeledett. A II. rendű vádlott előterjesztésében kérte az igazgatóságot, hogy a vegyipari cégben lévő részesedést értékesítse. Az I., III. és IV. rendű vádlott – tudatában annak, hogy a vegyipari cég vonatkozásában nem történt cégértékelés – a társaság részvénycsomagjának jelentősen a piaci érték alatti értékesítéséről döntött, megszegve ezzel a vagyonkezelői kötelezettségét és
a „Tőkealapnak” közel 280 millió forintos vagyoni hátrányt okozott,
amelyhez a II. rendű vádlott segítséget nyújtott.
A bíróság 2026. június 3-án az I. és a III. rendű vádlott esetében tartott előkészítő ülést. A vádhatóság a terheltek előkészítő ülésen történő beismerése és a tárgyaláshoz való jogukról történő lemondása esetére
az I. rendű vádlottat illetően 2 év 6 hónap börtönbüntetés, 3 év közügyektől eltiltás és 6 millió forint pénzbüntetés,
míg a III. rendűre vonatkozóan 2 év börtönbüntetés, 2 év közügyektől eltiltás és 3 millió forint pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Ezen felül kérte a bíróságot, hogy az I. rendűt 3, míg a III. rendűt 2 évre tiltsa el attól, hogy gazdálkodó szervezet általános vezetését ellátó szerv tagja vagy egyszemélyi vezetője, gazdasági társaság vagy szövetkezet felügyelőbizottságának tagja, egyéni cég tagja vagy egyéni vállalkozó legyen.
Mivel egyik terhelt sem ismerte be bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról sem, így a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet.
A következő előkészítő ülés 2026. szeptember 23-án lesz, míg a tárgyalást október 29-re tűzte ki a bíróság.
A Telex megkeresésére Varga Zoltán védőügyvédje, dr. Papp Gábor az alábbi nyilatkozatot tette:
„Az ügyben tartott előkészítő ülés kapcsán a védő megjegyezte, hogy az ügyfelével szembeni vádat mind jogilag, mind ténybelileg megalapozatlannak tartja, ügyfele a vád állításait már az előkészítő ülésen is megcáfolta. A védő megjegyezte, hogy a két és fél éves nyomozásról sokat elárul, hogy az ügyészség az előkészítő ülésen olyan tanúk kihallgatását indítványozta, akik a védő álláspontja szerint a vádlottak védekezését tudják igazolni.”
Nyitókép: Centrál Médiacsoport