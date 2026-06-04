Börtönbüntetést kért az ügyészség a 24.hu tulajdonosára – Varga Zoltán tagad

A következő előkészítő ülés 2026. szeptember 23-án lesz, míg a tárgyalást október 29-re tűzte ki a bíróság.

A Telex megkeresésére Varga Zoltán védőügyvédje, dr. Papp Gábor az alábbi nyilatkozatot tette:

„Az ügyben tartott előkészítő ülés kapcsán a védő megjegyezte, hogy az ügyfelével szembeni vádat mind jogilag, mind ténybelileg megalapozatlannak tartja, ügyfele a vád állításait már az előkészítő ülésen is megcáfolta. A védő megjegyezte, hogy a két és fél éves nyomozásról sokat elárul, hogy az ügyészség az előkészítő ülésen olyan tanúk kihallgatását indítványozta, akik a védő álláspontja szerint a vádlottak védekezését tudják igazolni.”