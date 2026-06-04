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Putyin: „Oroszország nem ellenzi Ukrajna közeledését az EU-hoz, de azt igen, hogy az unió katonai tömbbé alakuljon”

2026. június 04. 21:10

Az orosz elnök szerint „lázálom” és „tudatos provokáció”, hogy Oroszország a NATO megtámadására készülne.

2026. június 04. 21:10
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Oroszország nem ellenzi Ukrajna társult tagságát az Európai Unióban, de azt igen, hogy az EU katonai tömbbé alakuljon – jelentette ki Vlagyimir Putyin csütörtökön Szentpéterváron külföldi médiaorgánumok vezetőivel találkozva. Mint fogalmazott:

Ellenezzük, hogy az Európai Unió katonai blokká váljon. Ez aggodalmat kelt bennünk. De nem ellenezzük a gazdasági kapcsolatokat és az integrációt”

 – mondta. 

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Az orosz elnök ismételten „lázálomnak” és „tudatos provokációnak” minősítette azokat az állításokat, amelyek szerint Oroszország a NATO megtámadására készülne. Ezek célja szerinte a lakosság meggyőzése a gazdaság militarizálásának és Ukrajna támogatásának szükségességéről. 

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Megjegyezte, hogy az európai agrártermelők tudják, milyen következményekkel jár számukra az uniós piacok megnyitása az ukrán mezőgazdasági termékek előtt.

(MTI)

Nyitókép: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP

Összesen 5 komment

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Sorrend:
Csigorin
2026. június 04. 21:25
Mi viszont ellenezzuk.
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