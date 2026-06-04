Orosz bejelentés: azért nincs béke, mert Európa és Ukrajna akadályozzák
Jurij Usakov szerint az európai támogatás felszítja Kijev makacsságát.
Az orosz elnök szerint „lázálom” és „tudatos provokáció”, hogy Oroszország a NATO megtámadására készülne.
Oroszország nem ellenzi Ukrajna társult tagságát az Európai Unióban, de azt igen, hogy az EU katonai tömbbé alakuljon – jelentette ki Vlagyimir Putyin csütörtökön Szentpéterváron külföldi médiaorgánumok vezetőivel találkozva. Mint fogalmazott:
Ellenezzük, hogy az Európai Unió katonai blokká váljon. Ez aggodalmat kelt bennünk. De nem ellenezzük a gazdasági kapcsolatokat és az integrációt”
– mondta.
Az orosz elnök ismételten „lázálomnak” és „tudatos provokációnak” minősítette azokat az állításokat, amelyek szerint Oroszország a NATO megtámadására készülne. Ezek célja szerinte a lakosság meggyőzése a gazdaság militarizálásának és Ukrajna támogatásának szükségességéről.
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Jurij Usakov szerint az európai támogatás felszítja Kijev makacsságát.
Megjegyezte, hogy az európai agrártermelők tudják, milyen következményekkel jár számukra az uniós piacok megnyitása az ukrán mezőgazdasági termékek előtt.
(MTI)
Nyitókép: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP