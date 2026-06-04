Az orosz elitnek elege van a háborúból

– mondta. Arra a kérdésre azonban, hogy Putyin maga is felismerte-e a kialakult helyzetet, szerinte egyelőre nincs válasz. Mint fogalmazott, semmi nem utal arra, hogy az orosz elnök megváltoztatta volna álláspontját.

Az ukrán nyomás is erősödik

A The Wall Street Journal beszámolója szerint az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben egyre sikeresebben hajt végre nagy hatótávolságú dróntámadásokat orosz célpontok ellen. A megszállt területeken végrehajtott csapások az orosz logisztikát is érzékenyen érintik, üzemanyaghiányt okozva több térségben.