Az orosz elitnek elege van a háborúból

Az ukrán dróntámadások naponta százmillió dolláros veszteséget okoznak Putyinnak
Jelentősen visszaestek a szállítások a kulcsfontosságú létesítmények sérülése miatt.
Az ukrajnai konfliktus elhúzódásával egyre több befolyásos orosz szereplő vonja kétségbe Moszkva eredeti céljainak megvalósíthatóságát. A háború ötödik évében már nemcsak üzleti körök, hanem korábbi keményvonalas támogatók is a konfliktus lezárásáról beszélnek.
A The Wall Street Journal szerint egyre több meghatározó szereplő az orosz politikai és szakértői elitben jut arra a következtetésre, hogy az orosz–ukrán háború folytatása nem hozza meg azokat az eredményeket, amelyeket Moszkva eredetileg remélt. Miközben az orosz hadsereg továbbra sem tud döntő áttörést elérni Ukrajnában, nyilvánosan is megjelentek azok a hangok, amelyek a konfliktus lezárását sürgetik.
A lap szerint nemcsak az üzleti elit vagy a mérsékeltebb körök fogalmaznak meg kritikákat. Az elmúlt időszakban több ismert keményvonalas szereplő is kétségbe vonta, hogy Oroszország képes lenne teljes győzelmet aratni Ukrajna felett. Közéjük tartozik Oleg Carev egykori ukrán parlamenti képviselő, aki 2014-ben Oroszországba menekült, és korábban a Kreml egyik esélyese volt egy esetleges kijevi kormány vezetésére. Carev a Telegramon arról írt, hogy az orosz propaganda veszélyes illúziót teremtett az elkerülhetetlen győzelemről.
Az alternatív valóság megteremtésének szakemberei nemcsak a lakosságot, hanem saját magukat is meggyőzték arról, hogy az általuk kitalált illúzió valójában maga a valóság
– fogalmazott. Hozzátette:
Előbb-utóbb ezeknek az illúzióknak és a valóságnak össze kell ütközniük. És most ez történik a lehető legfájdalmasabb formában.
Hasonló következtetésre jutott Alekszej Csadajev történész és egykori kremlista tisztviselő is. Az Uskujnyik kutatóközpont vezetője arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi stratégia nemhogy nem hozza közelebb Oroszországot a győzelemhez, hanem akár egy átfogó kudarc kockázatát is magában hordozza. A Moszkvai Felsőfokú Közgazdasági Iskola kutatója, Vaszilij Kasin szintén úgy véli, hogy Ukrajna hosszú távon is nyugatbarát és oroszellenes ország marad. Szerinte Vlagyimir Putyin egyik eredeti célja, egy Moszkva-barát vezetés hatalomra segítése Kijevben, ma már nem tekinthető reálisnak.
Kasin arra is figyelmeztetett, hogy Oroszország nem érdekelt saját technológiai és emberi erőforrásainak felélésében „képzelt célok” érdekében.
A lap szerint ugyanakkor nincs jele annak, hogy Vlagyimir Putyin feladná eredeti céljait. Az orosz elnök az elmúlt napokban inkább fokozta a nyomást Ukrajnára, és újabb rakétatámadásokat rendelt el Kijev, valamint más ukrán városok ellen. Alekszandr Gabujev, a Carnegie Russia Eurasia Center igazgatója szerint az elit egy részében kezd normalizálódni a vita a konfliktus lezárásáról.
Úgy tűnik, hogy a háború ötödik évében egyesek kezdik felismerni, hogy a háború további egy-két évig tartó folytatása nem javítja érdemben Oroszország tárgyalási pozícióját. Egyre világosabbá válik számukra, hogy ideje lezárni
– mondta. Arra a kérdésre azonban, hogy Putyin maga is felismerte-e a kialakult helyzetet, szerinte egyelőre nincs válasz. Mint fogalmazott, semmi nem utal arra, hogy az orosz elnök megváltoztatta volna álláspontját.
A The Wall Street Journal beszámolója szerint az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben egyre sikeresebben hajt végre nagy hatótávolságú dróntámadásokat orosz célpontok ellen. A megszállt területeken végrehajtott csapások az orosz logisztikát is érzékenyen érintik, üzemanyaghiányt okozva több térségben.
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Jelentősen visszaestek a szállítások a kulcsfontosságú létesítmények sérülése miatt.
Mindeközben az orosz biztonsági apparátus és a háborúpárti körök igyekeznek visszaszorítani az egyre hangosabb pragmatikus véleményeket.
A lap felidézi, hogy egy Kreml-barát újság nemrég törölt egy cikket, amely történelmi példákon keresztül mutatta be, hogy Oroszország korábbi katonai vereségei végül nagyobb szabadságot és jólétet hoztak az ország számára. Hasonló visszhangot váltott ki Andrej Guruljov nyugalmazott tábornok bejegyzése is, amelyben az ukrajnai patthelyzetről és az orosz katonai vezetés túlzott optimizmusáról írt.
A bejegyzés rövid időn belül eltűnt, Guruljov pedig később azt állította, hogy feltörték a fiókját.
Sok orosz kommentátor azonban ezt nem tartotta hiteles magyarázatnak.
Nyitókép: Ramil Sitdikov / POOL / AFP