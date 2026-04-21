Az ukrán dróntámadások naponta százmillió dolláros veszteséget okoznak Putyinnak

Oroszország célba vette Donyeck szívét: hiába a propaganda, a háború kimenetele egyirányúvá vált
Az oroszok mozgósíthatnak egy utolsó nagy roham előtt.
Az ukrán támadások egyre komolyabb hatást gyakorolnak az orosz gazdaságra és hadigépezetre. A dróntámadások következtében Moszkva naponta mintegy 100 millió dollárt veszít az olajipari infrastruktúrát ért csapások miatt. Az export visszaesése már a fronton is érezteti hatását.
Az Vlagyimir Putyin vezette orosz háborús gépezet naponta mintegy 100 millió dolláros veszteséget szenved el az ukrán dróntámadások miatt – számolt be róla a New York Post. A csapások elsősorban az olajipari infrastruktúrát érik, amely kulcsfontosságú bevételi forrás Moszkva számára.
Az ukrán fegyveres erők szerint a közelmúltban végrehajtott támadások következtében az orosz olajszállítások napi mintegy 880 ezer hordóval csökkentek.
Ez az orosz export körülbelül 13 százalékát jelenti, ami jelentős visszaesésnek számít egy olyan ország esetében, amely naponta mintegy 6,6 millió hordó olajat exportál.
Az ukrán dróntámadások több kulcsfontosságú létesítményt is célba vettek. A jelentések szerint tűz ütött ki a szamarai régióban található Novokujbisevszk és Szizrany olajfinomítókban, valamint egy leningrádi olajterminálnál és a krasznodari Tihoreck olajszivattyú-állomáson. Emellett a megszállt mariupoli régió olajtárolóit is találat érte. Robert Brovdi ukrán parancsnok a Telegramon úgy fogalmazott:
Lépésről lépésre az ellenség olaj- és logisztikai rendszere elveszíti képességét a zavartalan export biztosítására.
Hozzátette:
Ennek a munkának az eredménye már a fronton is kézzelfogható – az ellenségnek kevesebb erőforrása van, és több lehetőség nyílik egységeink számára.
Mindeközben Oroszország is fokozta támadásait: egyetlen nap alatt 219 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek legalább egy ember halálát okozták, és 26-an megsérültek. A legsúlyosabb csapás Zaporizzsjában történt, ahol többórás drón- és rakétatámadás során lakóépületek semmisültek meg. A konfliktus diplomáciai rendezése egyelőre háttérbe szorult. Szergej Lavrov külügyminiszter egy törökországi fórumon kijelentette:
Jelenleg a tárgyalások újraindítása nem tartozik a prioritásaink közé.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Serhii Okunev / AFP