Az ukrán dróntámadások naponta százmillió dolláros veszteséget okoznak Putyinnak

Az Vlagyimir Putyin vezette orosz háborús gépezet naponta mintegy 100 millió dolláros veszteséget szenved el az ukrán dróntámadások miatt – számolt be róla a New York Post. A csapások elsősorban az olajipari infrastruktúrát érik, amely kulcsfontosságú bevételi forrás Moszkva számára.

Az ukrán fegyveres erők szerint a közelmúltban végrehajtott támadások következtében az orosz olajszállítások napi mintegy 880 ezer hordóval csökkentek.

Ez az orosz export körülbelül 13 százalékát jelenti, ami jelentős visszaesésnek számít egy olyan ország esetében, amely naponta mintegy 6,6 millió hordó olajat exportál.