Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
olajipar ukrán dróntámadás Putyin orosz-ukrán háború Oroszország

Az ukrán dróntámadások naponta százmillió dolláros veszteséget okoznak Putyinnak

2026. április 21. 20:12

Az ukrán támadások egyre komolyabb hatást gyakorolnak az orosz gazdaságra és hadigépezetre. A dróntámadások következtében Moszkva naponta mintegy 100 millió dollárt veszít az olajipari infrastruktúrát ért csapások miatt. Az export visszaesése már a fronton is érezteti hatását.

2026. április 21. 20:12
Az Vlagyimir Putyin vezette orosz háborús gépezet naponta mintegy 100 millió dolláros veszteséget szenved el az ukrán dróntámadások miatt – számolt be róla a New York Post. A csapások elsősorban az olajipari infrastruktúrát érik, amely kulcsfontosságú bevételi forrás Moszkva számára.

Az ukrán fegyveres erők szerint a közelmúltban végrehajtott támadások következtében az orosz olajszállítások napi mintegy 880 ezer hordóval csökkentek.

Ez az orosz export körülbelül 13 százalékát jelenti, ami jelentős visszaesésnek számít egy olyan ország esetében, amely naponta mintegy 6,6 millió hordó olajat exportál.

A dróntámadások megingatják az orosz olajrendszert

Az ukrán dróntámadások több kulcsfontosságú létesítményt is célba vettek. A jelentések szerint tűz ütött ki a szamarai régióban található Novokujbisevszk és Szizrany olajfinomítókban, valamint egy leningrádi olajterminálnál és a krasznodari Tihoreck olajszivattyú-állomáson. Emellett a megszállt mariupoli régió olajtárolóit is találat érte. Robert Brovdi ukrán parancsnok a Telegramon úgy fogalmazott:

 Lépésről lépésre az ellenség olaj- és logisztikai rendszere elveszíti képességét a zavartalan export biztosítására.

Hozzátette: 

Ennek a munkának az eredménye már a fronton is kézzelfogható – az ellenségnek kevesebb erőforrása van, és több lehetőség nyílik egységeink számára.

Mindeközben Oroszország is fokozta támadásait: egyetlen nap alatt 219 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek legalább egy ember halálát okozták, és 26-an megsérültek. A legsúlyosabb csapás Zaporizzsjában történt, ahol többórás drón- és rakétatámadás során lakóépületek semmisültek meg. A konfliktus diplomáciai rendezése egyelőre háttérbe szorult. Szergej Lavrov külügyminiszter egy törökországi fórumon kijelentette: 

Jelenleg a tárgyalások újraindítása nem tartozik a prioritásaink közé.

Nyitókép: Serhii Okunev / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!